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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1669) МИД РФ (1279) русский язык (397) Донбасс (20287)

 РФ будет "жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет "жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины" и готова быть "посредником" в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины", - сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором остается "внутренний конфликт в Украине".

"Преодолеть его можно лишь через последовательное выполнение Минского комплекса мер, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом идет речь в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита "нормандского формата". Готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы", - добавил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка"

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами".

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает".

Источник: https://censor.net.ua/n3166862
 
 
 Топ комментарии
 
Нацики...московитские, венгерские как головы подняли.
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этот бред о *дискриминации*, уже неинтересно даже обсуждать.
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-Хвамилия у него лошадинная.
-Овсов?
-Нет.
-Лавров?
-Точно
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Нацики...московитские, венгерские как головы подняли.
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Пусть лучше русский язык защищают в РФ. А то не язык, а один мат. Невозможно.
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Шото Сережа Лавров на старости лет сильно выпивать начал.
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Это он впрок -- боится, что когда будет немощным, никто и стакана воды не подаст.
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старого мерина пора на опыты уже..моск усох и лечению не подлежит..
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-Хвамилия у него лошадинная.
-Овсов?
-Нет.
-Лавров?
-Точно
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Cocиянсская ********** не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
.
.

.....
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Твой порох поставил капкан зебилам в виде минских договоренностей, а ты еще 3.14здишь.
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Козел - посредник на капустной грядке = Лавров - посредник на Донбассе!
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этот бред о *дискриминации*, уже неинтересно даже обсуждать.
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Казламордый упырь, а не жестко вам сидеть на бутылке?
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я русскоязычный и говорю, пошли вы на твари
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Vadym Tsyrkalyuk, то переходь на українську.
бо доки ти посилатимеш їх російською, доти вони чутимуть лише: "добро пожаловать".
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Как еще более русскоязычно сказать? Лавров - ПНХ!
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Это что, винторогих смогут втянуть как прямых участников в переговоры? РФ будет "жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу, - Лавров - Цензор.НЕТ 7673. Да ну на.... А как же тогда "мы не участники конфликта"? Этого же добивались с самого начала.....
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Может Лошак оговорился после новых поставок из Аргентины? . Или уже просто старый поц шлимазл за базаром не следит. РФ будет "жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу, - Лавров - Цензор.НЕТ 7355
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не лiзь зi своiiм статутом у чужий монастир
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слухайте уважно.
все те, що кажуть зараз лавров та путін це те, що буде виконувати та впроваджувати в Україні зеленське.
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Оказывается Пушкин был знаменит тогда, потому что писал стихи на русском языке. А дворяне тогда писали на французском. А русский язык считался мужицким, недостойным дворянина.
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все что делал Порошенко это было что нужно. Давил на рефию сдерживал натиск, за каждое оскорбление кацы получали ответ. Оккупант не собирается отступать и уступать и договариваться с ним нет смысла.
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А также мародер разжигал национальную ненависть в Украине чем давал и даёт повод каждой ********** шавке делать такие заявления и угрожать Украине каждый день. О внутреннем конфликте созданном бандой воров и говорит Лавров. Собственно комменты выродков здесь которые матом кроют украинцев прямо здесь это подтверждают. Не говоря уже о сознательных акциях по разжиганию внутренней ненависти которые прямо сейчас рассматриваются в судах Украины.
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Шо это за нация такая рускаязычные??
Есть украинцы, которые знают иностранные языки. В том числе и русский.
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отаке!
вы лучше жестко следите за прекращением огня сепаров... а то в борьбе за руцкоговорящих расхренячили треть руцковоговорящего региона... превратив остальных болбоё... в калек физических и моральных (ибо немного там осталось нормальных... но они есть! надеюсь)
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Посредником в смысле продолжать дальше мясо завозить и БК им?
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Ну если этих русских защищает эта мерзкая армянская харя,то быть русским в Украине - это просто позорно.
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Дурилка картонная, сколько лет некчемной жизни прожил, а так и не понял, что коней на переправе не меняют, их пристреливают. А поскольку 150 сантиметровому кремлевскому опарышу лишний свидетель в Гааге не нужен, то похоже, если сам не подохнешь, то сцарь мокшандии тебе полграмма никотина уже припас.
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не, коней не меняют на переправе. и не пристреливают. меняют конюха.
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Надто часто сумна коняка вживає слово "жорстко". Підозрюю, що ВОНО - прихильник жорсткого садо-мазо. До того ж, судячи з сумного писка він є саме мазо-стороною.
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Между кем посредниками? Между росийскими войсками и росийскими боевиками? Пшол нах. тварь кацапская.
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идрит-мадрид. весь задискриминированный такой по самое немогу хожу.
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дебилы российские вы прекращайте шмаль курить..
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А де вірмен побачив дискримінацію російськомовних?
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Без тебе кацапського виродка розберемся--і не потрібно нас захищати.Тільки тупий не вчить мову держави в якій живе. А хто це не може зробити--то він або ворог, або кончений ідіот. НУ а з ворогами--знаєте що роблять?
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А що робти з такими як я, у котрого рідна мова українська, батьки й діди українськомовні, а я вивчив російську, та й ще англійську й надаю перевагу в спілкуванні мові залежно від ситуації. От наприклад я на російськомовній галузці Цензора. Новини та публікації тут дописуються російською. Я хочу коментувати російською. То я ворог чи кІнчений ідіот? Що зі мною робити?
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мирко саблич, розповсюджуйте оце все на російських сайтах. навіщо бруднити обговорення.

в Україні ті, хто вміють думати, чудово все розуміють й про путіна, й про ******* російську ідею.
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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Во всем мире происходит дискриминация русскоговорящих.
Численность, млн. чел.

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Вот с этими уродами у слуг какого-то народа "потепление"?!
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рускагаварящие РФ будет "жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу, - Лавров - Цензор.НЕТ 5991 в Украине автоматически стали крепостными вяликой федерашки
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Уже несколько столетий недоимерия ордынского типа нападает на другие страны, используя дешевый приём "освобождение местного населения от притеснений..." В конечном итоге ни одна страна, в которую пришли "ассвабадители" не стала жить лучше. Все страны Варшавского договора аж бегом рванули на Запад при первой возможности, невзирая на угрозу савецких танков. Приднестровье, Абхазия, Ю.Осетия и лугандон превратились в бандитские анклавы с безработицей, диким криминалом, террором, разрухой и нищетой. Сирия ассвабадителями разрушена с безопасной высоты (потому что ссыкуны) и готова разодрать хероев на части. Пока вонючая выгребная яма-********* не будет разрушена навсегда, покоя в мире не будет.
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Да хватит эту кончуу маковой соломкой кормить.))
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Оганесян, или как тибя там, а русскоязычных спросить ты часом не забыл?
Туповатые всё-таки эти нацмены....
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Когда Путин продал Бердымухамедову двести тысяч русских в рабство, шо-то Лавров не заметил "угнетения".
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Я не раба росіскої імперії!
Моя мова - УКРАЇНСЬКА.
Мене фуйло не захищатиме!
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Ну то ,что какая то мокшанская тварь несет херню несусветную, это пол беды, она всегда её несет, беда в том, что толпы плебеев в неё свято верят.
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Если перефразировать старый анекдот - спасём этих русскоязычных или пусть живут ?
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Московиты, скажите, почему вы, безхвостые серерные макаки, выбираете себе в вожаки и их заместителей, каких то полоумных любителей аргентинской муки страдающих на деменцию?
РФ будет "жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу, - Лавров - Цензор.НЕТ 9002
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Пока вы спали: как Путин выступил с новой Мюнхенской речью Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/politics/43397747/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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По газу они уже добились своего, цена на снижена, тариф на транзит не повышен, контракт на десять лет и все иски, тоесть долги, Украина прощает, !!!!))) Более 13 млрд долларов!!!! Браво! Феерична "перемога" наших недоумков. Теперь можно и "жёстко добиваться" чего угодно, наши амёбы всё проглотят и скажут что это Божья роса. Позорище а не власть, думала порох это дно, но не тут то было, падение продолжается
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Чем это "Порох - дно" ? Тем что с полного нуля создал и вооружил современную армию ?
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- Изя, я опасаюсь говорить по русски.
- Что боитесь, что побьют бандеровцы?
- Нет, боюсь что путин придет меня защищать
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Всех рузгоязычных кто притеснен нах. на историческую родину в Мордор.
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Нет уж. Наши предки оттуда сбежали. И сейчас бегут.
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РФія буде боротись із тим, чого не має? а що тут нового, вона завжди так робить.
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Нехай краще з дискримінацією руцкогаварящіх на Росії займеться, а то від Маскви до Єнісея на бутилках вся Расєя. Кавказці в Москві як вдома.
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Грозный, приднестровье, абхазия, осетия, даунбас, сирия, венесуела, крым- ето те *райские* места где Лавров уже защитил рузгоязычное население которое притесняли. Вас тоже притесняют? Тогда росийские танки и грады едут вас спасать.
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В Москве четыре миллиона мусульман.

Займитесь русификацией Москвы, господин министр.
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