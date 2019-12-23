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 Экономика, Общество
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Все про:Днепр_город (2909) Голик Юрий (53)

 Советник премьера Голик: Государству нужно изменить логику планирования

"Большая стройка" ста школ, ста детских садов и сотни стадионов, заявленная президентом и правительством на 2020 год, не будет хаотичной.

Появление каждого из запланированных объектов будет оправдано потребностями того или иного региона. В этом состоит новый подход к государственному планированию, которое должно быть внедрено во всех сферах, - считает советник премьер-министра Юрий Голик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью, опубликованном "Зеркалом недели".

Советник премьера Голик: Государству нужно изменить логику планирования 01

"В программе действий правительства есть стандарты предоставления услуг, в которых прописано, куда мы идем", - говорит Голик.

Советник премьера перечисляет некоторые стандарты правительственной программы: "Опорная школа должна быть расположена на расстоянии не более 30 минут езды на школьном автобусе по хорошей дороге; дети не должны жить в интернатах — для них нужно строить групповой детский дом; в сельской местности приезд наряда МЧС занимает не более 20 минут, в городе — 10; семейный врач должен находиться на расстоянии максимум 7 километров; в течение часа человек должен доехать до специализированной помощи".

По словам Голика, прежде чем приступить к реализации "Большой стройки", необходимо было понять потребности, чтобы не строить то, что в итоге окажется ненужным.

Для определения потребностей регионов в школах, садиках и стадионах потребовалось собрать информацию обо всех существующих объектах, оценить рентабельность текущих и запланировать по-настоящему необходимые.

Советник премьера Голик: Государству нужно изменить логику планирования 02

"С точки зрения инфраструктуры мы должны привести в порядок существующую, закрыть ненужную и построить новую, чтобы абсолютно любой человек, даже живущий в самом отдаленном селе, получил все необходимое", - уточняет Голик.

Как оказалось, обобщенной информации об инфраструктурных объектах в Украине просто не существовало. Так родилась онлайн-карта инфраструктуры Украины, которая позволила осознанно спланировать будущие стадионы, школы и садики.

"Многие не понимают, почему это важно, а на самом деле это основа всего — развития каждой ОТГ, каждой территории, это инструмент планирования, наглядный показатель эффективности и неэффективности и прочее. Ведь невозможно управлять тем, что невозможно измерить. Эта карта наглядно показывает, где государство неэффективно, и что нужно менять еще вчера", - объясняет Голик.

Это всего лишь один пример проектного менеджмента, с помощью которого Голик иллюстрирует новый подход к государственному планированию. И подобный принцип должен стать базовым для всех сфер государственного управления, - уверен Голик.

"У государства должна появиться совершенно другая логика планирования своих действий", - уверен советник премьер-министра.

Кстати, в недавно опубликованном Корреспондентом рейтинге Юрий Голик вошёл в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166861
 
 
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Ещё один тупица из девяносто пятого подвала.Все дело в экономике,снижайте налоги,сажайте казнокрадов,сокращайте взяточные должности на госслужбе,напишите справедливые законы,только тогда в стране будут хорошие школы и все остальное.
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О! Блін! Зеленим ЛОГІКА!!! заважає, Карл! Ло-гі-ка! Врюоно і правильно. Бо за логікою при таких економічних результатах цей уряд тркюеба як мінімум гнати, якщо не саджати.
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100 школ построить (а в это время сколько закрыть?) 100 детсадов построить (а в это время готовые помещения детсадов сданы в аренду под что угодно) 100 стадионов построить (а спорт школы и школы олимпийского резерва закрыть)
не надо гнаться за красивыми цифрами - надо точно знать что где когда... и не раскрадут!!!
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конечно надо....ни одно сущесто из рады не предложило создавать рабочие места.... только приватизация и продажа земли...
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