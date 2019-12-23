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Все про:Киевская область (1836) Нацполиция (10618) самоубийство (665)

 21-летний полицейский на Киевщине пытался покончить с собой выстрелом в голову

21-летний работник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки направлены в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения. Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166860
 
 
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21 год... Или неразделённая любовь или обида на родителей.
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аваков возложил на него ответственность за закрытие игровых автоматов.....
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голова же пустая вот пуля и вылетела
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Чому за Авакяна поліцейські стріляють собі у голову ? Це вже четвертий або п'ятий випадок.
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