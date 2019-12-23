 За выходные в Киеве произошло 248 ДТП, - патрульная полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"За прошедшие выходные дни (21-22 декабря 2019) на столичную службу "102" поступило 248 сообщения о ДТП, из которых в 15 авариях травмировались 17 человек (2 из которых погибли)", - сказано в сообщении.

Так, 21 декабря около полуночи, на Большой Кольцевой дороге произошло столкновение автомобилей FORD и HONDA. В результате ДТП водитель автомобиля HONDA получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Около 4 часов, на Набережном шоссе водитель ВАЗ не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бордюрный камень). В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Около 6 часов, на улице Туполева водитель TOYOTA совершил наезд (предварительно на пешеходном переходе) на женщину-пешехода, которую медики забрали на осмотр в больницу.

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Около 10 часов на улице Днепроводской произошло столкновение автомобилей KIA и NISSAN. В результате авто происшествия пассажир автомобиля KIA получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Около 15 часов на улице Инженерной водитель ГАЗ совершил наезд препятствие (металлический отбойник). В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ГАЗ госпитализировали в больницу.

Около 16 часов на улице Берковецкой водитель HONDA совершила наезд (предварительно вне пешеходного перехода) на женщину-пешехода, которую медики забрали на осмотр в больницу.

Около 17 часов на Брест-Литовском шоссе (остановка общественного транспорта "Пролисок") водитель CHEVROLET совершил наезд на двух велосипедистов, которые от полученных травм погибли на месте ДТП.

Около 17 часов на проспекте Бажана произошло столкновение автомобилей MITSUBISHI и VOLKSWAGEN. В результате происшествия водитель автомобиля MITSUBISHI госпитализировали в больницу.

Около 18 часов на проспекте П. Григоренко неизвестный водитель, управляя автомобилем RAVON GENTRA, совершил наезд (предварительно вне пешеходного перехода) на пешехода, которого медики забрали на осмотр в больницу. Полицейские разыскивают беглеца.

Около 21 часов на Воздухофлотском проспекте произошло столкновение автомобилей RENAULT и SKODA. В результате ДТП пассажир автомобиля RENAULT получил травмы и обратился за помощью к медикам.

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22 декабря около 12 часов на проспекте Палладина произошло столкновение автомобилей VOLKSWAGEN и SUZUKI. В результате ДТП водитель автомобиля VOLKSWAGEN получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Около 12 часов на Броварском проспекте произошло столкновение трех автомобилей: SKODA, ВАЗ и ГАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Около 16 часов, на Минском проспекте произошло столкновение автомобилей HONDA и NISSAN. В результате ДТП пассажир автомобиля HONDA получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Около 20 часов на проспекте Бажана произошло столкновение мотоцикла KTM и автомобиля HYUNDAI. В результате ДТП водитель мотоцикла KTM получил травмы и обратился за помощью к медикам.

Около 22 часов на Большой кольцевой дороге произошло столкновение автомобилей SUBARU и SKODA. В результате ДТП водитель автомобиля SKODA получил травмы и обратился за помощью к медикам.

"Будьте внимательны, и помните: нарушение ПДД приводит к ДТП", - добавили в пресс-службе патрульной полиции.