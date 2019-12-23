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 Политика Украины, Общество
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Все про:местные выборы (1253) Николаевская область (916) ОТГ (65) Слуга народа (583)

 "Слуги народа" проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ

По данным параллельного подсчета голосов в Николаевской области на выборах сельских голов в Веснянской и Мешково-Погореловской объединенных территориальных общинах с большим отрывом от "слуг народа" побеждают кандидаты-самовыдвиженцы.

Об этом сообщает николаевский журналист Олег Деренюга в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждает действующий глава Мешково-Погореловской ОТО Андрей Ботанин. Его конкурент - выдвиженец партии "Слуга народа" Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. По предварительной информации, Андрей Ботанин набрал 2228 голосов, Игорь Бурда - 114 голосов", - отмечает он.

По словам Деренюги, аналогичная ситуация и на выборах главы Веснянской ОТГ - там с большим отрывом побеждает кандидат Леонид Мухарский, более, чем в 2 раза опередивший выдвиженца партии "Слуга народа" Алексея Желницкого.

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Ранее в "Слуге народа" заявили об успешных для себя результатах выборов в местные советы и отметили, что каждый третий мандат у "слуг народа".

Напомним, первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

Слуги народа проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ 01
Слуги народа проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166858
 
   
 Топ комментарии
 
Как будто Зеленский чем-то от оппоблока отличается.
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невже біомаса думати почала?
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Да ,но вот только людям от этого не холодно-не жарко ,одно жульё сменяет или не сменяет жульё другое и ничего не меняется а это рано или поздно приведёт к очень хреновым последствиям ...
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Почекаємо остаточних результатів.
Тоді можна про щось говорити.
А зараз, це - вкид для теревенів.
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Да, и голосовать за оппоблок на радость всем пете- и прочим зрадофилам.
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Как будто Зеленский чем-то от оппоблока отличается.
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..пришла похмелюга от палева с плесенью.. "Слуги народа" проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 3996 ..поржать уже не?. "Слуги народа" проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 6537..
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Это рейтинги с 80 упали до 10. Заметьте, что Николаев и Закарпатье это весьма ватные области.
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Дальше будет веселее, так как проедать харчи прошлой власти не получится. А они еще приняли кучу плохих законов, которые начнут действовать со следующего года.
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Как и "хороших". С законом и деньгами
от распродажи Родины (земли), зеленым человечкам стоит опасаться только бунта,
но ни как не низких рейтингов.
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Я когда Зеленского только выбрали увидел ловушку для него. Так как мне было очевидно, что станут больше воровать, а управлять страной он будет хуже чем были при Порошенко и ко. Короче, это создаст недовольных. Украина во время Порошенка позабыла что такое митинги и протесты не по политическим, а по социальным причинам. Вот теперь начали вспоминать.
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Собакоед номерной, пшелнах запоребрик "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 72
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"Каждый третий наш"... У выпускников трускавецкой академии по математике явно был "неуд"...
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Все, зебобики, приплыли!

Билеты на Ростов заканчиваются! Думай-ТЕ зеленые обезьянки!
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Та нифига. Хай з/п учителям по 4К баксов сделают, а уж потом пусть валят
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На Волыни в Камень-Каширском районе на выборах в Сошичненской ОТО победила помощница народного депутата Ирины Констанкевич Светлана Сидорук (Констанкевич входит в группу "За будущее", ее связывают с соратником Коломойского Игорем Палицей - влиятельном на Волыни человеком). Ее конкурентом был кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Волосюк.
Порохоботы опять будут в истерике. "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8368 "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8368 "Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8368
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Назар Приходько




@nazareye

·39 мин

Вибори в ОТГ. Київщина: Калинівська ОТГ 1 представник з "СН" з 26 Зазим'янська - 2 з 22. Народ починає дума-ти
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Mikhail Golub

@golub

·31 мин

Тем временем, Слуги народа пролетают в выборах ОТГ в самых зеленых регионах страны.

"Слуги народу" програли на виборах в ОТГ на Миколаївщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8056
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