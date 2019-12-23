 "Слуги народа" проиграли на выборах в ОТГ на Николаевщине, - СМИ

Об этом сообщает николаевский журналист Олег Деренюга в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"В селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждает действующий глава Мешково-Погореловской ОТО Андрей Ботанин. Его конкурент - выдвиженец партии "Слуга народа" Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. По предварительной информации, Андрей Ботанин набрал 2228 голосов, Игорь Бурда - 114 голосов", - отмечает он.
По словам Деренюги, аналогичная ситуация и на выборах главы Веснянской ОТГ - там с большим отрывом побеждает кандидат Леонид Мухарский, более, чем в 2 раза опередивший выдвиженца партии "Слуга народа" Алексея Желницкого.
Ранее в "Слуге народа" заявили об успешных для себя результатах выборов в местные советы и отметили, что каждый третий мандат у "слуг народа".
Напомним, первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.
Тоді можна про щось говорити.
А зараз, це - вкид для теревенів.
от распродажи Родины (земли), зеленым человечкам стоит опасаться только бунта,
но ни как не низких рейтингов.
Билеты на Ростов заканчиваются! Думай-ТЕ зеленые обезьянки!
Порохоботы опять будут в истерике.
@nazareye
·39 мин
Вибори в ОТГ. Київщина: Калинівська ОТГ 1 представник з "СН" з 26 Зазим'янська - 2 з 22. Народ починає дума-ти
Mikhail Golub
@golub
·31 мин
Тем временем, Слуги народа пролетают в выборах ОТГ в самых зеленых регионах страны.