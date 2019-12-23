 47% украинцев считают Зеленского политиком года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Про Бойко, Разумкова и Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, Порошенко, Медведчука, Вакарчука и Гройсмана - по 5-7%.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения.

Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители Юга и Востока.

Тимошенко - Центра и Запада, Порошенко - Запада.

Среди сторонников партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За життя" лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем Зеленского. Зато среди сторонников партии "Голос" Глава государства получил лучший результат чем Вакарчук.

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