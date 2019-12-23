 47% украинцев считают Зеленского политиком года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Про Бойко, Разумкова и Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, Порошенко, Медведчука, Вакарчука и Гройсмана - по 5-7%.
Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения.
Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители Юга и Востока.
Тимошенко - Центра и Запада, Порошенко - Запада.
Среди сторонников партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За життя" лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем Зеленского. Зато среди сторонников партии "Голос" Глава государства получил лучший результат чем Вакарчук.
Вопрос в том, как вопрос был сформулирован!
Вопрос: "Кого вы считаете политиком года?" может быть воспринят и как "про кого больше всех говорил телевизор?" и как "кто Родине больше пользы принёс?"
Ох не то Порох робив. Не то ..