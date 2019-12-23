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 Политика Украины, Общество
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Все про:Вакарчук (281) Зеленский (4088) опрос (1792) Порошенко (17958) социология (434) Тимошенко (24395)

 47% украинцев считают Зеленского политиком года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

47% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Про Бойко, Разумкова и Тимошенко так утверждали по 8-10% опрошенных, Порошенко, Медведчука, Вакарчука и Гройсмана - по 5-7%.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения.

Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители Юга и Востока.

Тимошенко - Центра и Запада, Порошенко - Запада.

Среди сторонников партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За життя" лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем Зеленского. Зато среди сторонников партии "Голос" Глава государства получил лучший результат чем Вакарчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 48% украинцев считают освобождение моряков и политзаключенных из плена РФ событием года, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

47% украинцев считают Зеленского политиком года, - опрос 01
47% украинцев считают Зеленского политиком года, - опрос 02
47% украинцев считают Зеленского политиком года, - опрос 03

Источник: https://censor.net.ua/n3166857
 
   
 Топ комментарии
 
"статистика" от власти - продажная девка. Но даже и она не может нарисовать всеобщего обожания членограя.
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гарненько пороходрочерам по губам провели )))
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я считаю Зеленского разочарованием года!
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...чушь полнейшая цифири эти...до такой наглости в подмене результатов, ни одно агенство еще не доходило, если провести независимый от власти опрос, то оборжемся все здесь... , эх, жаль нет у нас такого агенства..
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Кризис интеллекта. Я не знаю, кого назвать политиком года в Украине, ведь их нет в Украине. Есть коррупционеры, воры и мародеры. Политики в Украине занимаются распилом, а не политикой. В Украине не принимается "популярных" решений. Народ должен превозмогать, выживать и жить в состоянии перманентного угнетения. Говоря, что 47% украинцев считают зеленского политиком года, вы договаривайте, кто ему противопоставляется
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Гавно опрос! Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!
Вопрос в том, как вопрос был сформулирован!
Вопрос: "Кого вы считаете политиком года?" может быть воспринят и как "про кого больше всех говорил телевизор?" и как "кто Родине больше пользы принёс?"
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За три місяці зробити зі зростаючої економіки внутрішній дефолт і за це "політик року".
Ох не то Порох робив. Не то ..
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