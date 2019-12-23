 Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков

Такое мнение высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".
"К чему это приведет? Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники – заработные платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали, – их сейчас просто нет. Фактически это диверсия, я по-другому не могу сказать", – отметил он.
Каленков также назвал города, работники предприятий в которых могут пострадать из-за таких шагов государства.
"Мы говорим о городах Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Мариуполь. Фактически это сотни тысяч людей, а если с членами семей – это и миллионы людей, которые остаются без средств к существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".
Ранее стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий. Так, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.
Но вместо покушать сала они посмотрят в новогоднюю ночь выступление расчитанное на умственно отсталые слои населения "Квартал 95".
но и НДС со времен его введения является
самым коррупционным налогом - то есть
его возмещают больше чем собирают...
И с возмещением давно пора навести порядок...
Но что что ЗЕбилы наведут порядок тоже сомнительно,
- скорее всего просто закроют станки которые не делятся
и открою новые которые будут приносить доход уже им...
У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема
. Но не в способах дело.
Дело в том, что сейчас нет богатых людей,
И в этом ужас моего положения.(c)
- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.
- Где угодно, -
ответил Остап. -
Покажите мне только богатого человека,
и я отниму у него деньги.
ти диви, шо виробляє!
А то шо ж получается,
вся страна еле выживает, а некоторые в тепле сидят и разных непонятных певцов слушают.
Ну пусть бы Сердючку, а то ж совсем хренотень какую-то непонятную !
Volodymyr Ariev
Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.
Или Ахметов категорически против национализации, ведь несмотря на отсутствие денег на счетах и миллиардные долги по зарплате - свою немалую прибыль с них Ахметов где-то берет?
теперь уже без зарплат работающие )))
Они сделали это вместе !
. А чы нам не пофиг . !!? Мы своё отгуляли , ну а кто в стране не успел - тот опоздал . .
продавая нам НАШ газ получает в 30 раз больше президента Дональда Трампа?
Заработная плата кабалева в ноябре 2019 года составила, аж
$27 000 000 млн долларов (Двадцать с е м ь ) миллионов USA , Карл !
Cвой, с р е д и чужих и
чужойсреди своих .
Аксиома.
Что, не тех...?
Ну извиняйте...
1. Экономика отстала от финансового сектора который рисует долговые бумаги на пустоту.
2. Бюджет на 2019 год провален, и изначально был нереалистичен.
3. Украинская промышленность находится в глубокой жо.. если задержка возмещения НДС 2 млрд гривен (на месяц как офишируется) приведет к банкротству.
нагнетаешь, батенька...
(а себе небось и администрации зарплата будет...и не минималка, и плюс премии и т.д.)