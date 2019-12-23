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Все про:налоги (2730) НДС (311) Каленков Александр (63)

 Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков

Приостановка выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что в преддверии праздников сотни тысяч людей останутся без средств.

Такое мнение высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

"К чему это приведет? Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники – заработные платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали, – их сейчас просто нет. Фактически это диверсия, я по-другому не могу сказать", – отметил он.

Каленков также назвал города, работники предприятий в которых могут пострадать из-за таких шагов государства.

"Мы говорим о городах Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Мариуполь. Фактически это сотни тысяч людей, а если с членами семей – это и миллионы людей, которые остаются без средств к существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Ранее стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий. Так, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.

Источник: https://censor.net.ua/n3166854
 
 
 Топ комментарии
 
Интересен % из этих сотен тысяч, проголосовавший во время войны, за ваЗЕлин вместо пороха. Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 3963
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Голосовали за ЗЕ? - сидите в НГ на сухарях и воде из крана.
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Зебілам слава!
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Под Новый Год - Зебилам сала.
Но вместо покушать сала они посмотрят в новогоднюю ночь выступление расчитанное на умственно отсталые слои населения "Квартал 95".
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І бігом на виборах у ТГ голосувати за СН.
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Сам не люблю ставленников Коломойши,
но и НДС со времен его введения является
самым коррупционным налогом - то есть
его возмещают больше чем собирают...
И с возмещением давно пора навести порядок...
Но что что ЗЕбилы наведут порядок тоже сомнительно,
- скорее всего просто закроют станки которые не делятся
и открою новые которые будут приносить доход уже им...
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- Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств.
У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема
. Но не в способах дело.
Дело в том, что сейчас нет богатых людей,
И в этом ужас моего положения.(c)

- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.
- Где угодно, -
ответил Остап. -
Покажите мне только богатого человека,
и я отниму у него деньги.
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Интересен % из этих сотен тысяч, проголосовавший во время войны, за ваЗЕлин вместо пороха. Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 3963
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Голосовали за ЗЕ? - сидите в НГ на сухарях и воде из крана.
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При условии, что сухари они насушили при Порохе или есть за, что их купить сейчас. Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 462
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Это нормально,избирателям наука. Как только появляется мысль что, мол, наконец то, сейчас заживём, приходит неожиданный облом.
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Тупиголові не вчаться. От на виборах у ТГ голосували знову за зелених.
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нє, з порохом вже точно тре шось робити!
ти диви, шо виробляє!
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Это ничего, нужно немного потерпеть, они научатся, дайте пару тройку лет...
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Весь бизнес картежника ахметки нужно разгромить вместе с бизнесом его подельника мародера потроха.
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патамушта нізя жи так нахабна мішать заканчівать епоху бєднасті!
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А я бы ещё предложил выбить все окна в Киевской опере !

А то шо ж получается,

вся страна еле выживает, а некоторые в тепле сидят и разных непонятных певцов слушают.

Ну пусть бы Сердючку, а то ж совсем хренотень какую-то непонятную !
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свічка‏ @svecha62 31 мин.31 минуту назад

Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 8198

Volodymyr Ariev
Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.


Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 8147

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То не корупція? Зебіли мали б прокоментувати. Їх на зміні аж 13 акаунтів.
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зебилы должны страдать. это был их осознанный выбор.
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Значит предприятия Ахметова - неплатежеспособные (банкроты) и могут быть национализированы государством за 1 грн. Ведь так, Каленков?
Или Ахметов категорически против национализации, ведь несмотря на отсутствие денег на счетах и миллиардные долги по зарплате - свою немалую прибыль с них Ахметов где-то берет?
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Так может наоборот? Неплатежеспособное государство с пустыми счетами и долгами (банкрот) может быть просто отобрано у успешного бизнесмена из шоу-бизнеса?
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А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет...?
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Порохососам под Новый год выдадут очередную партию просроченного Рашена
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а зе-ботам!? Кто ж стока нашмаркает!? Разве Сцы-Воха!? Так он сильно поосунулся...
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Да... рошенку мне🤗.а зеклованам ваЗелина,в новом году им прийдется мвзать жопы...,ну чтоб избежать анальных трещин😁😁😁😁😆😆😆
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Тебе уже аванс шутками 95 квартала выдали, судя по искромётному юмору )))
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Пааадумаешь! Зато на Парковой корпоративчик справили! Вот вам!
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та лишь бы работающие у него избиратели зеленского довольны были.

теперь уже без зарплат работающие )))

Они сделали это вместе !
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А чего соевые идиоты так стройными рядами тянут мазу за дадагого Ринатушку Леонидовича Ахметова?
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а в нього нік ще один такий, вася і купа циферок з буковками.
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даже уточню - Черный Бриллиант - 20 каратов ))))
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Ты дурачок?))) Ринатушка без денег не останется) это твои сподвижники-избиратели-зелюки с его предприятий могут на Новый год со слегка потухшим взором смотреть поздравление на Г+Г. Хуже не будет)
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Нет лять, как сопливые кретины за портянку сраки рвать?))))
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Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям Источник: https://censor.net.ua/n3166854
Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 5934 . А чы нам не пофиг . !!? Мы своё отгуляли , ну а кто в стране не успел - тот опоздал . Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 4213 .
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Почему упырь Коболев
продавая нам НАШ газ получает в 30 раз больше президента Дональда Трампа?
Заработная плата кабалева в ноябре 2019 года составила, аж
$27 000 000 млн долларов (Двадцать с е м ь ) миллионов USA , Карл !
Cвой, с р е д и чужих и чужой среди своих .
Аксиома.

Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 8571
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Это неправда . Месячный оклад Коболева , согласно контракту , около 2 млн грн . Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 5886 .
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То, вони людям зарплату виплачують поверненими з НДС грошима, а прибуток залишають собі?
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То вони людей взагалі за бидло тримають, що таку пургу несуть.
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5 копеечные песики снова на посту ))
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свое слово сдержали...!!!
Что, не тех...?
Ну извиняйте... Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 9005

Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 817
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Ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Зебильные тупни, как вам расклад!! Зеко-манде хватило полгода для развала экономики! И это еще только начало. Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 7053 Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 9359 Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков - Цензор.НЕТ 2045
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Я читал что речь идет про сумму 2 млрд грн. Это просто дичь какаято, в то время когда по ОВГЗ десятками ярдов в неделю ворочают. Выводы:
1. Экономика отстала от финансового сектора который рисует долговые бумаги на пустоту.
2. Бюджет на 2019 год провален, и изначально был нереалистичен.
3. Украинская промышленность находится в глубокой жо.. если задержка возмещения НДС 2 млрд гривен (на месяц как офишируется) приведет к банкротству.
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Тобто держава платить зарплатню, а нашо тоді власники - інвестори?
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Серед зебілів усі економісти схожи на тебе?
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Бо треба було обирати песа або юльку з зажопниками,вони б вам всім ндси по відшкодовували у подвійному розмірі.
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Ты идиот, кореянец. Речь идет не о твоих влажных фантазиях, а о том, что тысячи реальных людей не получат реальную зарплату и у них не будет праздника встречи НГ. Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 2631
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Зато миллионам денег прибавится. Только по одному Ахметову это 5-6 миллиардов долларов, и, обратите внимание, это не сотни тысяч, это ОДИН Ахметов. Конечно он будет сопротивляться.
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нет, сынок, Ахметов меньше получать не будет. это ты будешь меньше есть. ну и ёлочка на Новый Год тебе не светит. Сотні тисяч людей залишаться без грошей перед Новим роком через неповернення ПДВ промпідприємствам, - Каленков - Цензор.НЕТ 3139
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Скоко ж тебе лет, старче, если ты меня сынком называешь?
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а разве с НДС (возврата) платят зарплату?
нагнетаешь, батенька...
(а себе небось и администрации зарплата будет...и не минималка, и плюс премии и т.д.)
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А тем которым льготы и субсидии за газ не перечислили?
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Четвертый год уже, как я работаю в своей Компании. Так поляки, как и своим, так и украинцам, и филиппинцам, и ганцам- перечисляют зарплату в декабре не 23-го, как обычно, а 18-го декабря. Они понимают- впереди Праздники... Я уже нагло к этому привык даже.
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Прям смешно. Как будто Ахметов и другие олигофрены так сильно переживают за народ а не за свой карман и свои офшоры.
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Возвращение НДС никакого отношения к заработной плате НЕ ИМЕЕТ. Фонд заработной платы формируется из прибыли предприятия. Возврат НДС к фонду не имеет отношение, так как НДС может быть не выплачен в случае долгов предприятия. А у Ахметки наверное есть долги. Очередная мнипуляция друга Ляксеича Ахметки
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На внутреннем рынке металл не берут, стройки стоят, на импорт гнать если нет возврата НДС смысла нет, нужно все сворачивать, вешать замок и смотреть "сватов"...
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Всё это - голословные утверждения, манипуляция общественным мнением в пользу олигархов.
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Ось це справжній результат керування кловунами та покидьками...
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З епохою бідності покінчено! Бідні мають подохнути!
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Почитав коменти "економістів" та "фінансистів" і вирішив ухи на обід з'їсти. Скільки державних грошей викинуто на вітер, вибачте- на освіту. Оті два лярди то фігня не варта уваги.
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ВЫ молитесь чтобы хотя бы ПОСЛЕ Нового Года деньги появились, а не вообще их заиграли!
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