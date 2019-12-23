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Все про:моряки (959) обмен (853) опрос (1792) социология (434)

 48% украинцев считают освобождение моряков и политзаключенных из плена РФ событием года, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

48% населения нашей страны событием года считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных из РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, проведенного 13-17 декабря 2019 года, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы Президента Украины (44%).

Каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.

Опрос проводился средия населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, 7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все "в норме". Приступили к выполнению своих обязанностей, - Воронченко рассказал, где будут служить возвращенные из российского плена моряки

48% украинцев считают освобождение моряков и политзаключенных из плена РФ событием года, - опрос Рейтинга 01
48% украинцев считают освобождение моряков и политзаключенных из плена РФ событием года, - опрос Рейтинга 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166852
 
   
 Топ комментарии
 
А количество убитых на Донбассе за год не хотят отпраздновать? Их убили больше, чем освободили пленных.
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Нет я с настоящего. Какой смысл радоваться спасению тридцати человек, когда убивают больше?
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Події не тільки року, а можливо і десятиліття ( ще відгукнеться)---це коли тупий народ вибрав собі в керманича клоуна зрадника і ганчірку об яку весь світ витирає ногі.
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Сколько позитивных событий за год. Есть что отпраздновать под бой часов.
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В нас "боя часов" вже не буває.
В нас "гуркіт петард". 48% українців вважають звільнення моряків і політв'язнів із полону РФ подією року, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3359
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В Киеве, на шестом году войны- таки запретили пиротехнику, три дня назад. А в Мариуполе так и не разрешили. Хотите послушать бой часов? Милости просим, в Мариуполь.
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А количество убитых на Донбассе за год не хотят отпраздновать? Их убили больше, чем освободили пленных.
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Ти знов до минулого?
пєтя вже пішов.
Сподіваємось на краще.
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Нет я с настоящего. Какой смысл радоваться спасению тридцати человек, когда убивают больше?
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Не хотят. Как и освобождение до Нового года всех на всех слегка подзабыто. Такая победа эпохальные, а уже не сильно о них вспоминают
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Таки разные цифры, о количестве идиотов, в Украине. Ещё летом, я бы сказал, что 73%. Однако, судя по вот этому опросу- несколько менее- всего-навсего 48%. Это- утешает...
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После уверенного второго места Юли на президентских "Рейтингу" можно верить без сомнений. Контора, подменяющая не только цифры, но и темы опросов - надежнейший источник.
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Ну, я б не був таким категоричний. Я теж радію поверненню моряків, Сенцова і особливо Клиза, який найбільше постраждав, і за версією "Рейтингу" вочевидь належу до тих 48 відсотків. Але я не є м'яко кажучи прихильником Зєлєнского, радше навпаки. Тому тут теж маніпуляція.
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тут не маніпуляція, тут звичайна зрада інтересів України. Радіють усі, москалі так взагалі від щастя майже не обкак.кались, а чому? Так їм наша "перемога" сподобалась???
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Події не тільки року, а можливо і десятиліття ( ще відгукнеться)---це коли тупий народ вибрав собі в керманича клоуна зрадника і ганчірку об яку весь світ витирає ногі.
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Ні, потрібно було просто почекати пару тижнів і забрати їх задарма.
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только порохоботы считают это зрадой.
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Саме так і було. Ми могли їх отримати задарма і РФія це довела відзвітувавшись перед Морським трибуналом про виконання припису та повернувши катери. Натомість Зебіл віддав злочинців і Цемаха, добряче нашкодивши справі по збитому Малазійському Боїнгу.
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а 47% довб.бів вважають Зелену шмарклю "політиком року" Совпаденіє?
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Это было бы так ,если бы их освободил СПЕЦНАЗ Украины а так это был обмен ,это был хитрый трюк ***** и не более того ,поэтому я бы это не назвал событием года ...
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Когда их повезут на рашу для суда,или рэфия обьявит в розыск как уголовников?
Вот это будет событие!
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Цирк на дроте. Как говорится, если других событий не произошло типо улучшения жизни, снижения налогов или тарифов, то понятно что ето единственное чем етот год ознаменовался. А скоро событием года будет раздача хлеба по талонам.
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А чому нема такого параграфу, як "недовиконання бюджету країни за останні пів року на 100 млрд. гр"? Я б за такий параграф проголосував.
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Ще можна проголосувати за постанову уряду Гончарука про призупинення держфінансування всіх держпрограм, які не проходять по захищеним статтям. Або про те, що країна вже декілька місяців живе на внутрішню держпозику під 17% річних(ОВДП). Ще можна проголосувати за фактично від'ємний інвестиційний клімат, коли останні інвестори з країни втікають, а нових в Україну не затягнеш ніякими намовляннями. За рекордний спад промислового виробництва можна проголосувати
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Тільки їх звільнив не цей зелений телепень, а європейський суд... блазень допоміг хутіну зберегти лице, зробивши обмін... - гарний сосун пуйла...
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А что, разве было возвращение моряков и кораблей, по решению трибунала? На сколько мне известно: моряков и политзаключённых обменяли, корабли - на хранении (вещь док)... Слава богу у нас призЕдент - Янелох. Думаю "Барыга", опять бы в трибунал подал...
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Не подал,а освободил по решению трибунала.
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Так обосрать Украину и подмахнуть раше - действительно "событие года!"
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