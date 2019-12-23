 48% украинцев считают освобождение моряков и политзаключенных из плена РФ событием года, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, проведенного 13-17 декабря 2019 года, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы Президента Украины (44%).

Каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.

Опрос проводился средия населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, 7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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