 48% украинцев считают освобождение моряков и политзаключенных из плена РФ событием года, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Согласно результатам опроса, проведенного 13-17 декабря 2019 года, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы Президента Украины (44%).
Каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.
Опрос проводился средия населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, 7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Чекаємо на всіх!
В нас "гуркіт петард".
пєтя вже пішов.
Сподіваємось на краще.
Так?
Вот это будет событие!