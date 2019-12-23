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Все про:Новый год (631) елка (125) ПЦУ (513)

 ПЦУ призвала отказаться от вырубки елок для новогодних праздников: "Дерево - Божье творение, которое вместе с человеком радуется Рождеству"

В Православной церкви Украины призвали отказаться от срубленных елок и посоветовали украинцам готовиться к праздникам духовно.

Об этом пресс-служба ПЦУ сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Елка, как и любое другое дерево, растение или животное, является тем Божьим творением, которое вместе с человеком радуется Рождеству", - говорят в ПЦУ.

В церкви назвали альтернативы срубленным елкам: "Прежде всего, это украшение живой елки, растущей во дворе, или приобретение елки в горшке [...] Во-вторых, это композиция из хвойных веток, которые можно связать в форму елки: обламывание лапника (веток сосен или елей) не вредит лесу, а его дальнейшая переработка является неплохим экологичным решением. Интересным и креативным вариантом может стать импровизированное новогоднее дерево из всего, что есть под рукой в доме".

Также в ПЦУ говорят, что альтернатива срубленной - искусственная елка, потому что она может служить новогодним украшением еще два десятка лет, но при этом просят помнить о правильной утилизации: "Иначе искусственные елки, изготавленные из смеси поливинилхлорида и металла, будут разлагаться в естественной среде несколько сотен лет. Сегодня Украина уже движется в сторону цивилизованных стран в вопросе сортировки и переработки мусора, а потому, предварительно отделив пластик от металла, можно сдавать искусственные елки на утилизацию путем высокотемпературного сжигания".

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Подытоживая, в церкви призвали подготовиться к празднику в первую очередь духовно: "Подготовились ли вы прежде всего духовно к этому празднику: соблюдали пост, примирились с ближними, в исповеди искренне покаялись в грехах, украсили себя добрыми делами, милосердием и любовью? Ведь Рождество Христово - это гораздо больше, чем внешне созданное праздничное настроение".

ПЦУ призвала отказаться от вырубки елок для новогодних праздников: Дерево - Божье творение, которое вместе с человеком радуется Рождеству 01
ПЦУ призвала отказаться от вырубки елок для новогодних праздников: Дерево - Божье творение, которое вместе с человеком радуется Рождеству 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166851
 
   
 Топ комментарии
 
Найкраще посадити ялинку біля будинку, якщо є така можливість.
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Рубайте краще берези-щоб москаль не казав"О,РОДІНА!"
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ПЦУ призвала отказаться от вырубки елок для новогодних праздников: "Дерево - Божье творение, которое вместе с человеком радуется Рождеству"

Правильно. Только на кресты..
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В цей ряд можна внести і вживання крови невинно потовчених помідорів
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Тупой твой стеб, бобик. Крест используется годами - десятилетиями, а то и столетиями. А елку ты, дибик, вынесешь на помойку через 2 недели.
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Елка в горшке внесенная в дом ничем не отличается от срубленной, она в резком тепле просыпается и погибает.
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свинка тоже божье творенье, ан нет, попадья из нее холодец сварит что бы мордастый батюшка возрадовался.... ПЦУ призвала отказаться от вырубки елок для новогодних праздников: "Дерево - Божье творение, которое вместе с человеком радуется Рождеству" - Цензор.НЕТ 6754
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А твоя мамадья холодец не варит, веган дурноватый?
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Найкраще посадити ялинку біля будинку, якщо є така можливість.
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Рубайте краще берези-щоб москаль не казав"О,РОДІНА!"
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Попы прикупили заводик по изготовлению искусственных елок .
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Да, а если и так. По этому поводу - все на рубку елок? Дебильная логика у атеисто-сатанистов.
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нет, неверно... а верно так: человек есть божье творение и лес в том числе в виде елок облегчает жизнь этого творения и улучшает здоровье. А праздники всякие придумали попы, чтоб дурманить людей.
Каждое утро и есть праздник ПЦУ закликала відмовитися від вирубування ялинок для новорічних свят: "Дерево - Боже творіння, яке разом з людиною радіє Різдву" - Цензор.НЕТ 2709
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в кои-то веки здравое высказывание от попья...в плане экологии мы еще дикари...
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А ты, пузатый почаще "попов" слушай. Да поглубже. А не только в интернет-заметочках. Может чему умному еще научишься.
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Какой совковый дурак вообще придумал рубить многолетние ели для потехи, тем более на Новый год,.
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Кожного року в молодих посадках проводятся розріджувальні рубки, тож даний заклик дурниця. Потрібно закликати більше садити дерев! Германія розорана менш ніж на половину, Україна на три чверті! Україні потрібно вивести з сільгосп-обороту всі гористі ділянки які піддаються інтенсивній ерозії, і які не розорювались навіть колгоспами, які використовували їх під пасовища, але почала розорювати "хермерня"!
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типа палить тысячи кубов древесины на мусорниках, после каждого нового года это прикольно.
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Використані... йолки... ялинки в Києві збирають та переробляють на тирсу яку використовують під мульчу для вирощування нових насаджень.
А взагалі це залежить від культури населення, якому в западло знести деревця після Нового Року в одне місце!
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Так уже давно все вырубили на этот сезон, все уже продается неделю как.
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А ещё с Божьих творений сдирают шкуры и делают «шузы», которые на своих оглоблях носит, в том числе, и Хитрожопый Ботвинник Епифан, при этом никого не призывая переобуться в дерьмо из дермонтина.
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Искуственные елки и игрушки намного больше несут вреда екологии чем вырубка живых. Хотя я вообще противник ставить у себя в доме елку. Елка должна расти на улице. А в доме можно поставить пальму и нарядить ее бананами и апельсинами, которые ассоциируются с летом, теплом и райским садом, а не колючую и холодную елку ассоциирующуюся с морозом и концом света.
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Новый Год - это ещё и ЗАПАХ!
Запах ёлки, запах **********, запах с кухни, где в духовке что-то шкварчит....
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Ну, вже нарубалися дерев що й, сніга на свята не дали. Це вам окаянні поганці кара за нехлюйство у відношенні до землі, яку Бог дав у тимчасове користування. Ще трохи і будете з Дніпра в Казагстан на човнах ходити.
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Никто ,как я посмотрю эти ёлки-палки не покупает ибо ГРЕХ гелить за них такие цены ... ПЦУ закликала відмовитися від вирубування ялинок для новорічних свят: "Дерево - Боже творіння, яке разом з людиною радіє Різдву" - Цензор.НЕТ 9523
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Нарядження ялинки - дуже стародавній обряд язичників. Тому церква має свій інтерес. Яле, в одному є правда і я підтримую - в стародавні часи ялинки так безбожно не рубали - їх наряджували там де вони росли. Рубати мільйони ялинок - катастрофа. Якби ми всі так хочь раз на рк висаджували дерева всією країною. Як в Індії - за 3 місяці висадили 100 мільйонів дерев, з яких майже третина прижилася. Ябо як в Ізраїлі - їдешь по пустелі годину, бац, стоїть хвойний ліс посеред пустелі - штучно висажений. В пустелі!
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