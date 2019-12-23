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Все про:Онищенко Александр (574) Труба (244) Смирнов Андрей (11)

 "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко

Замглавы ОП Андрей Смирнов кроме главы САП Назара Холодницкого и директора ГБР Романа Трубы контактирует с нардепом-беглецом Александром Онищенко.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Из записей становится известно, что Смирнов контактирует с нардепом-беглецом Онищенко.

Труба: Было бы хорошо, чтобы он тоже какие-то показания дал.
Смирнов: Та даст, только я его предупредил, чтоб он эту книгу, которую он написал, пусть скажет, что это литературная выдумка. Дурак, блин. Это же Крюкова. "Петр 5-й" книга - это же он писал сам себя.
Труба: С кем?
Смирнов: С Крюковой.Страна.ua. Ты читал книгу?
Труба: Кто ее не читал
Смирнов: Зачем? Зачем? Вы же теперь явку с повинной написали. Скажете теперь, что это были литературные домыслы, фантазия.
Труба: Ну неее, бл#дь. Какая фантазия?
Смирнов: какая фантазия? Там же хорошо написано. (Смеется).

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

29 ноября 2019 Онищенко задержали немецкие правоохранители по запросу НАБУ и САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это сучка САПовская", - замглавы ОП Смирнов рассказывает Трубе о мести следователю САП. АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3166849
 
 
 Топ комментарии
 
А кто-то сомневался, что именно у Зеленского лоббируют всю эту нечисть?
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У АП 5 лет одни зашквары были.И на выходе получли 8%
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Рекомендую сменить портки, Порох хочет туда и дальше гадить, а места вже нема
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ЗэБобик,не спрыгуй с темы!😁😁😁 Зашквары у вас, фуембеев!Порох вор и барыга,это на всякий случай..На одной гилляци Воны должны висеть!
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Я ещё не много подожду и возможно твой комент процитирую
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5 лет брехливой пропаганды, но зебилам нравится "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко - Цензор.НЕТ 3168
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на раздевалке в собственном клубе Порох только тренировался устанавливать камеры "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко - Цензор.НЕТ 4503

"Улыбнитесь, вас снимает Порох" "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко - Цензор.НЕТ 4503
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В большинстве спортклубов и бассейнов в раздевалках стоят камеры на случай пропажи вещей и имущественных претензий.
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Там может быть все гораздо серьезнее.Вы не допускаете,что эти вбросы записанных разговоров узеленских делают представители американского разведсообщества,у которых для этого есть все средства,а главное - мотивы.
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Артур Рандом
· 19 год ·



Винесу цей ідіотизм в окремий пост.
Короче, дебіли викрутили охоронні датчики і датчики руху "SRPG-2", "crown" та "israel", а також датчики диму "СПД-3".

І тепер на повному серйозі намагаються представити це як "засоби незаконного отримання інформації".(інфрачервоний світлодіод в датчику руху взагалі видають за камеру).

А інформацію про цю "суперзнахідку" подають як «Збочений Порошенко підглядає за дівками в роздягальні»... Клятий сюр(



https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79824401_170380287693678_6978453306238566400_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmIG_Snq4a2-s9OlTFZGl-Qjb47Ve-wl-0n6PB5itbCdJ5YeGtZot22V4-d0gILaWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bc5e075288c82251cb9fe8ef57b72ef&oe=5EAC9D03
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А кто-то сомневался, что именно у Зеленского лоббируют всю эту нечисть?
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Вообще-то это рыговская нечисть лоббировала и толкала ЗЕ в президенты.
Моника Зеленски теперь только отрабатывает свой контракт.
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Сссссс-скотный двор!!! Мерзкий и зловонный!!! Никогда не было так стыдно за Украину!!!
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)))) а труба думал все? Ты еще, придурок, что нибудь с портянкой выдумай, чтоб тебя вообще утопили в фекалиях с концами...
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Не пускай бульбы из фекалий, сиди там сама
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У зебилья траур, оно исчезает и успело просрать за пол года выборы, оно злиться))) Люблю такое
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Танька !
Так в чого єфремова тримають, ви ж преза змінили !
Щоб він всю ***доту ригівську звільнив.
Перемогла, да ?
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Да там и портянки онищенко твоего пороха утопит как котенка, хочешь в дерьме, а хочешь в дерьмовом шоколаде.
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tZE inform

@tZEinform

Сегодня день под тегом "мы предупреждали" Начался очередной слив прослушки Трубы. ОПУ и Труба договариваются о наезде на прокурора САП
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.. теперь уже верю, что мафия, в той или иной форме, таки бессмертна... и нет таки переводу, мафизному роду... ...нужно Нобелю премию обьявить в 1млрд. зеленью, тому, кто изобретет способ, ее здесь под корень уничтожит "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко - Цензор.НЕТ 3174..
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Так я не понял, книга что правдивая? И её все читали?
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Зажравшиеся говнюки, они настолько тупы, что не осознают мимолетность своего пребывания во власти...
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МАлАдая, "некорумпована", "чесна", "професійна" ******* Зеленського. Ще у когось є питання, чому "пермоги" зелених всі на користь кацапів? Чому в тому ж РНБО сидять сепари і риги?
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