 "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
Из записей становится известно, что Смирнов контактирует с нардепом-беглецом Онищенко.
Труба: Было бы хорошо, чтобы он тоже какие-то показания дал.
Смирнов: Та даст, только я его предупредил, чтоб он эту книгу, которую он написал, пусть скажет, что это литературная выдумка. Дурак, блин. Это же Крюкова. "Петр 5-й" книга - это же он писал сам себя.
Труба: С кем?
Смирнов: С Крюковой.Страна.ua. Ты читал книгу?
Труба: Кто ее не читал
Смирнов: Зачем? Зачем? Вы же теперь явку с повинной написали. Скажете теперь, что это были литературные домыслы, фантазия.
Труба: Ну неее, бл#дь. Какая фантазия?
Смирнов: какая фантазия? Там же хорошо написано. (Смеется).
Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.
29 ноября 2019 Онищенко задержали немецкие правоохранители по запросу НАБУ и САП.
"Улыбнитесь, вас снимает Порох"
· 19 год ·
Винесу цей ідіотизм в окремий пост.
Короче, дебіли викрутили охоронні датчики і датчики руху "SRPG-2", "crown" та "israel", а також датчики диму "СПД-3".
І тепер на повному серйозі намагаються представити це як "засоби незаконного отримання інформації".(інфрачервоний світлодіод в датчику руху взагалі видають за камеру).
А інформацію про цю "суперзнахідку" подають як «Збочений Порошенко підглядає за дівками в роздягальні»... Клятий сюр(
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79824401_170380287693678_6978453306238566400_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmIG_Snq4a2-s9OlTFZGl-Qjb47Ve-wl-0n6PB5itbCdJ5YeGtZot22V4-d0gILaWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bc5e075288c82251cb9fe8ef57b72ef&oe=5EAC9D03
Моника Зеленски теперь только отрабатывает свой контракт.
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Так в чого єфремова тримають, ви ж преза змінили !
Щоб він всю ***доту ригівську звільнив.
Перемогла, да ?
tZE inform
@tZEinform
Сегодня день под тегом "мы предупреждали" Начался очередной слив прослушки Трубы. ОПУ и Труба договариваются о наезде на прокурора САП
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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