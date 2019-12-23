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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4088) Порошенко (17958) экономика (3532) Европейская Солидарность (198)

 Ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент, имеющий сейчас максимальную власть в стране, - Порошенко

Президент Зеленский пытается назначить виновных в катастрофических процессах в экономике, но ответственность за провальную бюджетную политику несет лично он как человек, у которого в руках сконцентрированы все рычаги власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".

"Очень позорная практика, которая была присуща Януковичу и Азарову, когда пытались кивать на "предшественников". За пять лет моего президентства я ни разу не позволил себе использовать этот прием, несмотря на то, что мы приняли страну в ужасном состоянии и это был один из самых тяжелых в современной истории Украины периодов", - сказал он.

Пятый Президент Украины отметил, что в первом полугодии его каденции бюджет имел значительный профицит и не было угрозы формирования такого значительного дефицита.

"Первые два квартала, когда еще была моя каденция, рост экономики Украины превышало 4%. Это очень неплохие показатели. По итогам завершения моей каденции только на казначейском счете находилось около 30 миллиардов гривен и в валюте находилось еще также более 30 миллиардов гривен. Это профицит бюджета на 20 млрд гривен по итогам первого полугодия. Экономика развивалась, деньги поступали", - отметил политик.

"Сейчас у нас есть резкие угрозы для денег на казначейском счете. У нас есть недопоступления по таможне на сумму почти в 39 млрд. Это и есть так называемая таможенная реформа? Я убежден, что мы недополучаем по приватизации, мы недополучаем по табачному скандалу, когда из-за коррупционных сделок одного из членов "Слуги народа" фактически остановилось производство табачных предприятий, а это недоначисления в бюджет более десятка миллиардов гривен", - разъяснил Порошенко .

Он подчеркнул, что ответственность за экономическую ситуацию в стране несет лично президент Зеленский, ведь он фактически полностью контролирует действия правительства и большинства в Верховной Раде.

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"Не надо предъявлять претензии к премьер-министру или правительству, они технократические. Не надо предъявлять претензии к парламенту - они в турборежиме выполняют волю президента. В этих текущих условиях структуры власти, большие права имеет президент, формирует единолично правительство и парламентские законопроекты, но и ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент", - сказал лидер "Европейской Солидарности.

Порошенко объяснил, что вследствие значительного дефицита бюджета пострадают все сферы социально-экономической жизни страны, даже самая важная в воюющей стране сфера - армия и оборонные заказы.

"Какие будут последствия этого? Первая позиция - это недофинансирование местного самоуправления, разрушение системы децентрализации. Вторая позиция - недофинансирование социальных и культурных расходов, в том числе, субсидий, позиция по финансированию обороны. Недофинансируется государственный оборонный заказ, армия. Сейчас необходимо смотреть - кто за это отвечает и кому это выгодно", - подчеркнул Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3166847
 
   
 Топ комментарии
 
О, да! Томос и армию на хлеб не намажешь! Что уж там про безвиз говорить. А про независимость - тем более... Вот ща внесём поправки в Конституцию по дамбасу - и заживём!
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Наговариваете вы на нашего бубочку, это злобный Порох контролировал каждого судью и прокурора, каждую тонну угля и мешок янтаря, а теперь все не так, все кошерно, это все происки врагов, а бубочка хороший...
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Хорошо, что осталось немного "здоровых", только они почему-то по майданам бегают, вместо того, чтобы работать. Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2142
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Уляна Супрун! Она их вообще закрыть хотела, чтобы там не очутиться!
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Иногда складывается впечатление что Петя был президентом в какой то параллельной вселенной
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Сидів би вже тихо "...як срака в гостях"©
Уже и пол годика минуло, как электорат заслуженно наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем промеж полужопий на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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"Ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент"
А президентів у нас 73%.
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...уило, поздно бросать реплики. если бы не твоя жадность и договорняки ты бы был президентом как путие, всю жизнь. тебе верили, когда то
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Я так понимаю, у потроха, нападение лучший метод защиты...Кто ж знал, что оно на выборах пролетит, как фанера))
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Ему не зачем защищаться,он ходит по улицам без охраны. А если ты была бы украинкой,переживала бы что при зебобе пролетает Украина.Но тебе за что заплатили то ты и вещаещь , все выборы в башке бродят ,как гумус.
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Без охраны?)))) Это в твоей методичке написано? На соевом майдане он ходил с пятью охранниками и это видели все!
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О,у тебя уже есть соевый майдан?!Я не видела охранников Пороха,а вот как людей убрали,и то что принесли люди к памятнику жертв голодомора , когда зеля решил возложить свой веник,это ,действительно видела вся страна .Уж молчи про методичку , клоунесса.
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Ситуацию контролирует беня с подручным богданом. А упоротый клоун болтается на нитках,пуская из ноздрей пузыри.
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бутусов ти ідійот чи хитродупий троль? Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1864
в заголовку-"..має зараз максимальну владу в країні" а Порошенко казав -"людина, у якої в руках сконцентровано всі важелі влади" Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 394
ти хоч різницю зрозумів???
шмаркля НЕ МАЄ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1864 його народУкраїниТИМЧАСОВО обрав ПРЕЗИДЕНТОМ - одним з 3х найголовніших службовців.
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Юра ждет своего часа...
Надеется, может и ему перепадет чего от Зеленого пирога
Ну, например, членом наглядовой рады Укроборонпрома с зарплатой 300 000 грн
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Ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент,который пять лет нагнетал истерию,нетерпимость и раздор в стране ,прикрываясь ими в угоду личных интересов .Ничего не напоминает ?
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Соецефалы упорно не теряют надежды гальванизировать разлагающийся политический труп соевого мародера Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5398
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Мародер у нас Коломойський, він сам кзав, що у 2014продавав армії бронежилети за подвійною ціною!
Але це не завадило тобі йього президентом обрати, бо Зєєєля це зіц-прєдсєдатєль Фунт!
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Как говорит наука в обществе всегда найдется 8% абсолютно тупых и недоразвитых.
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Ходит-бродит по Украине политический труп. Все бы ничего , так оно еще сеет смуту и срет стране где можно .
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Пэтя совсем похоже тронулся Відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент, який має зараз максимальну владу в країні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5918 уж кому-кому ,но только не ему трындеть о катастрофах в экономике ..
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Да пошло ты, чмо. Сначала тебе нужно обсудить твой прожиточный минимум, минимальную пенсию, и миллионы уехавших от хорошей экономической ситуации при твоем правлении. А потом уже на других гавкать.
Один танк на Малышева выпущен с 2009 года, зато речных катеров на кузне на рыбальском, которые и нах никому не нужны, так несметное количество.
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Пока клоун нюхает антибиотики Порох крадет из его бюджета деньги Да зебуины
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Переписав на синка Укрпромінвест-Агро - вертикально інтегровану агропромислову компанію- близько 122 тис. га сільгоспземлі,вкраденої у українців-може й далі полювати?Коли вже посадять чорта? https://nv.ua/ukr/biz/markets/biznes-poroshenka-sin-poroshenka-stav-vlasnikom-kompaniji-ukrprominvest-agro-novini-ukrajini-50058233.html
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Вот козлиная морда!!! Разворовал всё и хватает наглости рожу свою воровскую высовывать!!! Падлюка!!!!!!!!!!!
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Не лише на зеленському.
На його поплічниках теж.
І з населення відповідальності знімати непотрібно.
Зеля не сам себе обирав.
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Дуже влучно сказав Т. Г. Шевченко:".... чи є у бога люте зло щоб цій людині (скотині) не жило..."
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