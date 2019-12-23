 Ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент, имеющий сейчас максимальную власть в стране, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".

"Очень позорная практика, которая была присуща Януковичу и Азарову, когда пытались кивать на "предшественников". За пять лет моего президентства я ни разу не позволил себе использовать этот прием, несмотря на то, что мы приняли страну в ужасном состоянии и это был один из самых тяжелых в современной истории Украины периодов", - сказал он.

Пятый Президент Украины отметил, что в первом полугодии его каденции бюджет имел значительный профицит и не было угрозы формирования такого значительного дефицита.

"Первые два квартала, когда еще была моя каденция, рост экономики Украины превышало 4%. Это очень неплохие показатели. По итогам завершения моей каденции только на казначейском счете находилось около 30 миллиардов гривен и в валюте находилось еще также более 30 миллиардов гривен. Это профицит бюджета на 20 млрд гривен по итогам первого полугодия. Экономика развивалась, деньги поступали", - отметил политик.

"Сейчас у нас есть резкие угрозы для денег на казначейском счете. У нас есть недопоступления по таможне на сумму почти в 39 млрд. Это и есть так называемая таможенная реформа? Я убежден, что мы недополучаем по приватизации, мы недополучаем по табачному скандалу, когда из-за коррупционных сделок одного из членов "Слуги народа" фактически остановилось производство табачных предприятий, а это недоначисления в бюджет более десятка миллиардов гривен", - разъяснил Порошенко .

Он подчеркнул, что ответственность за экономическую ситуацию в стране несет лично президент Зеленский, ведь он фактически полностью контролирует действия правительства и большинства в Верховной Раде.

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"Не надо предъявлять претензии к премьер-министру или правительству, они технократические. Не надо предъявлять претензии к парламенту - они в турборежиме выполняют волю президента. В этих текущих условиях структуры власти, большие права имеет президент, формирует единолично правительство и парламентские законопроекты, но и ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент", - сказал лидер "Европейской Солидарности.

Порошенко объяснил, что вследствие значительного дефицита бюджета пострадают все сферы социально-экономической жизни страны, даже самая важная в воюющей стране сфера - армия и оборонные заказы.

"Какие будут последствия этого? Первая позиция - это недофинансирование местного самоуправления, разрушение системы децентрализации. Вторая позиция - недофинансирование социальных и культурных расходов, в том числе, субсидий, позиция по финансированию обороны. Недофинансируется государственный оборонный заказ, армия. Сейчас необходимо смотреть - кто за это отвечает и кому это выгодно", - подчеркнул Порошенко.