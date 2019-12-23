 Ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент, имеющий сейчас максимальную власть в стране, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина".
"Очень позорная практика, которая была присуща Януковичу и Азарову, когда пытались кивать на "предшественников". За пять лет моего президентства я ни разу не позволил себе использовать этот прием, несмотря на то, что мы приняли страну в ужасном состоянии и это был один из самых тяжелых в современной истории Украины периодов", - сказал он.
Пятый Президент Украины отметил, что в первом полугодии его каденции бюджет имел значительный профицит и не было угрозы формирования такого значительного дефицита.
"Первые два квартала, когда еще была моя каденция, рост экономики Украины превышало 4%. Это очень неплохие показатели. По итогам завершения моей каденции только на казначейском счете находилось около 30 миллиардов гривен и в валюте находилось еще также более 30 миллиардов гривен. Это профицит бюджета на 20 млрд гривен по итогам первого полугодия. Экономика развивалась, деньги поступали", - отметил политик.
"Сейчас у нас есть резкие угрозы для денег на казначейском счете. У нас есть недопоступления по таможне на сумму почти в 39 млрд. Это и есть так называемая таможенная реформа? Я убежден, что мы недополучаем по приватизации, мы недополучаем по табачному скандалу, когда из-за коррупционных сделок одного из членов "Слуги народа" фактически остановилось производство табачных предприятий, а это недоначисления в бюджет более десятка миллиардов гривен", - разъяснил Порошенко .
Он подчеркнул, что ответственность за экономическую ситуацию в стране несет лично президент Зеленский, ведь он фактически полностью контролирует действия правительства и большинства в Верховной Раде.
"Не надо предъявлять претензии к премьер-министру или правительству, они технократические. Не надо предъявлять претензии к парламенту - они в турборежиме выполняют волю президента. В этих текущих условиях структуры власти, большие права имеет президент, формирует единолично правительство и парламентские законопроекты, но и ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент", - сказал лидер "Европейской Солидарности.
Порошенко объяснил, что вследствие значительного дефицита бюджета пострадают все сферы социально-экономической жизни страны, даже самая важная в воюющей стране сфера - армия и оборонные заказы.
"Какие будут последствия этого? Первая позиция - это недофинансирование местного самоуправления, разрушение системы децентрализации. Вторая позиция - недофинансирование социальных и культурных расходов, в том числе, субсидий, позиция по финансированию обороны. Недофинансируется государственный оборонный заказ, армия. Сейчас необходимо смотреть - кто за это отвечает и кому это выгодно", - подчеркнул Порошенко.
Уже и пол годика минуло, как электорат заслуженно наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем промеж полужопий на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
А президентів у нас 73%.
в заголовку-"..має зараз максимальну владу в країні" а Порошенко казав -"людина, у якої в руках сконцентровано всі важелі влади"
ти хоч різницю зрозумів???
шмаркля НЕ МАЄ ВЛАДИ В УКРАЇНІ його народУкраїниТИМЧАСОВО обрав ПРЕЗИДЕНТОМ - одним з 3х найголовніших службовців.
Надеется, может и ему перепадет чего от Зеленого пирога
Ну, например, членом наглядовой рады Укроборонпрома с зарплатой 300 000 грн
Але це не завадило тобі йього президентом обрати, бо Зєєєля це зіц-прєдсєдатєль Фунт!
Один танк на Малышева выпущен с 2009 года, зато речных катеров на кузне на рыбальском, которые и нах никому не нужны, так несметное количество.
На його поплічниках теж.
І з населення відповідальності знімати непотрібно.
Зеля не сам себе обирав.