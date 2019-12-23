 "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - СМИ

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, победителями стали:

Оноковская ОТО - Павел Машика

Холмковская ОТО - Татьяна Вачиля

Косонская ОТО - Александр Товт (СН)

Керецковская ОТО - Михаил Мушка

Каменская ОТО - Михаил Станинец (СН)

Заречанская ОТО - Марина Васько

Должанская ОТО - Виктор Симканич

Великоберезнянская ОТО - Богдан Кирлик

Горондовская ОТО - Иван Туряница

"На Закарпатье общегосударственный рейтинг партии "Слуга народа" не сработал на выборах в ОТО. Представители политсилы победили в 2 из 9 ОТО потому, что под партийным брендом пошли уже действующие главы сел, которые и без партийной символики пользовались популярностью в обществе", - отмечает Глагола.

Ранее в "Слуге народа" заявили об успешных для себя результатах выборов в местные советы и отметили, что каждый третий мандат у "слуг народа".

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Напомним, первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.