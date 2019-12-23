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 Политика Украины, Общество
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Все про:Закарпатье (1689) местные выборы (1253) Слуга народа (583)

 "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - СМИ

Из 9 объединенных территориальных общин на Закарпатье только в двух победили кандидаты от "Слуги народа".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, победителями стали:

Оноковская ОТО - Павел Машика
Холмковская ОТО - Татьяна Вачиля
Косонская ОТО - Александр Товт (СН)
Керецковская ОТО - Михаил Мушка
Каменская ОТО - Михаил Станинец (СН)
Заречанская ОТО - Марина Васько
Должанская ОТО - Виктор Симканич
Великоберезнянская ОТО - Богдан Кирлик
Горондовская ОТО - Иван Туряница

"На Закарпатье общегосударственный рейтинг партии "Слуга народа" не сработал на выборах в ОТО. Представители политсилы победили в 2 из 9 ОТО потому, что под партийным брендом пошли уже действующие главы сел, которые и без партийной символики пользовались популярностью в обществе", - отмечает Глагола.

Ранее в "Слуге народа" заявили об успешных для себя результатах выборов в местные советы и отметили, что каждый третий мандат у "слуг народа".

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Напомним, первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

Слуга народа на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - СМИ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166843
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобы, до страшних 8% 😱😱😱 слугам залишилось ще трохи покуйовдатись...😁😁😁
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По зебильной математике...это каждый третий...😀
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не услышало Закарпатье зе-Донбасс....
какая пичалька.... "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - журналист Глагола - Цензор.НЕТ 1894
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не услышало Закарпатье зе-Донбасс....
какая пичалька.... "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - журналист Глагола - Цензор.НЕТ 1894
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Україні зараз потрібно на
100 чоловік-
73 психіатра ...
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Зелебобы, до страшних 8% 😱😱😱 слугам залишилось ще трохи покуйовдатись...😁😁😁
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Обратите внимание ...
.
Кто диктует ,
а кто ЗЕписывает ??.
. "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - журналист Глагола - Цензор.НЕТ 5392
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По зебильной математике...это каждый третий...😀
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До этих двух ОТГ еще платежки не дошли "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - СМИ - Цензор.НЕТ 1733
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Сміх-сміхом, проте тариф на опалення мені зменшили. Це не заслуга СН, це заслуга моєї місцевої влади.
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И что теперь, дать салют из 101 орудия и объявить праздник?Обычная политическая борьба. Ну, получили большинство, на здоровье как говорится.
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Ну да) зебильо обосралось с дутыми опросиками и рейтингом -зачем салют...))))))
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Не съезжай, вы, зебилы, обещали на выборах в ОТГ порвать всех! Не сложилось. "Слуга народа" на Закарпатье победила лишь в 2 общинах из 9, - СМИ - Цензор.НЕТ 6313
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Ну, на Закарпатті, яке теж наче не поганий для Слуг регіон, результат в районі 22%.
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Кстати Закарпатье довольно мутный райончик. Там ведь собрались отставники нквд.Пенсы военные ,времен ссср. Если вспомнить,то за яныка больше всех голосовали - Закарпатье,Крым и Донбасс.
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Про що взагалі мова?... Ці отг ніякої чисельної переваги не мають, просто села. Нселення Закарпаття - 1257000 чол, тільки Ужгород- 10%, + ще міста...
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