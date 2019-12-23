EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  3271  79
Материалы по теме:
Все про:Ефремов (1541) Труба (244) Смирнов Андрей (11)

 "Президент сменился, почему его так долго держат?" - Труба и Смирнов обсуждают дело Ефремова, за три дня до освобождения экс-регионала из-под стражи. АУДИО

Будущий заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Смирнов 19 июля 2019 года рассказал главе Госбюро расследований Роману Трубе, как будет "отбеливать" обвиняемого в финансировании террористов "ЛДНР" бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и Андрея Смирнова, который на момент записи возглавлял адвокатское объединение Smyrnov Law Office, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня важный суд в понедельник по Ефремову", - Смирнов

"Президент сменился, чого его (Ефремова. - Ред.) так долго держат?" - Труба

Смирнов сообщил, что против Ефремова в отличии от от экс-мера Славянска Нели Штепы, якобы нет доказательств, что он террорист или сепаратист.

"Луценко ходит, блять, и рассказывает всем, что он террорист сепаратист. А если по Штепе были вопросы. Они реально были, где эта Штапа дурная бегала с флагом российским. Вы мне по Ефремову покажите хоть что-то. Хоть одно видео, где он стоит, где он кричит, где он финансирует. Ничего нету… Нам надо сейчас изменить меру с поправкой на решение Конституционного, которую убрали 176 -ю статью на безальтернативность. Изменить меру. И дальше суд на раз-два три по нему сделает "оправдос" - там другого варианта нет", - заявил Смирнов.

"Это принципиально.Прокуроры должны сидеть за такую х#йню. Они должны аналогично сесть, бл#дь, и посидеть. Пускай полгода - год, бл#дь, они должны почувствовать, что это такое", - Труба.

Согласно информации, Андрей Смирнов в 2017-м году создал адвокатское объединение Smyrnov Law Office.  Одним из клиентов Смирнова был Александр Ефремов — бывший глава фракции Партии регионов, которог обвиняли в государственной измене. Судебное разбирательство по этому делу тянулось три года. Смирнов неоднократно критиковал работу правоохранительных органов и утверждал, что дело политически мотивировано.

После приведенного выше разговора, который состоялся 19 июля 2019 года, через 3 дня - 22 июля - суд освободили Ефремова из-под стражи, а 19 сентября суд отменил домашний арест и заменил его личное обязательство.

Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.

Отметим, что Андрей Смирнов – был депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Укроп", получил известность как один из основных адвокатов, защищавших Геннадия Корбана в 2015-16-м годах. Седьмого августа Смирнов стал членом рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции в Комиссии по вопросам правовой реформы. А 10 сентября президент назначил его замруководителя своего Офиса Андрея Богдана. Близок к Андрею Богдану, и его назначение в ОП не вызвало удивления. Первое интервью в новой должности он дал "Цензор.НЕТ".

Источник: https://censor.net.ua/n3166840
 
 
 Топ комментарии
 
Как "прекрасен" этот зеленый мир "патриотов".... "Президент сменился, почему его так долго держат?" - Труба и Смирнов обсуждают дело Ефремова, за три дня до освобождения экс-регионала из-под стражи - Цензор.НЕТ 9743
 показать весь комментарий
 
підори
Ой, вибачте, зірвалося.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Покажите мне видео, где он с флагом? Держите твари https://censor.net.ua/ua/video_news/3139118/ya_finansuyu_separatystiv_i_kaju_pro_tse_vidkryto_vypuschenyyi_iz_sizo_yefremov_v_intervyu_zmi_terorystiv
 показать весь комментарий
 
 
ишь как у кацапов пердак-то подгорел в защиту проросийской твари ефремова... зебилы - они такие - в 2014 бегали и орали "путинвведи", в 2019 - "моникаспасиби!"
https://112.ua/glavnye-novosti/ot-obvineniy-v-podderzhke-lnr-do-vyhoda-iz-sizo-chto-izvestno-o-dele-eks-regionala-efremova-501486.html
против экс-нардепа открыли ряд уголовных производств: завладение государственными денежными средствами и голосование за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.Кроме этого, изначально было производство о разжигании розни, но позже ГПУ это дело закрыла, а суд вынес решение о возвращении Ефремову залога в сумме 60 900 гривен. В мае 2016 года экс-депутату вернули загранпаспорт и сняли электронный браслет. Но 30 июля 2016 года Александра Ефремова задержали второй раз, теперь по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и завладении имуществом "Луганскугля".
 показать весь комментарий
 
 
Гірше. Підори просто трахають один одного. А ця сєпарня хоче трахнути усю країну
 показать весь комментарий
 
 
я вас УМОЛЯЮ! Их на "корпоративах" и НЕ ТАКИМ, с рук, прикармливали!
 показать весь комментарий
 
 
еще как! выше зебил под ником Иван Ковалёв 7b6fedb3 - на пену исходит в защиту ефремова..
 показать весь комментарий
 
 
"Это принципиально.Прокуроры должны сидеть за такую х#йню. Они должны аналогично сесть, бл#дь, и посидеть. Пускай полгода - год, бл#дь, они должны почувствовать, что это такое", - Труба.

Стопудово! Не смогли наковырять доказухи для суда, плиз, на нары, пид@ры!
 показать весь комментарий
 
 
Земрази. Но для зебилов это еще не реванш.
 показать весь комментарий
 
 
ничего удивительного....
поддержка сепаров, росиюшки и прессовка украинских патриотов это то, для чего московиты используя малоросню и завели Зе-отбросы во власть...
Сейчас наблюдаем выполнение этого плана...
 показать весь комментарий
 
 
Как бы я хотел бы увидеть в телеграме канал "зе прорвало", например услышать о чем с путиным на едине разговаривали, как слили 12 млрд за газ, как договаривались о "разведении войск", о информационной компании против волонтерах и прочее....
 показать весь комментарий
 
 
Любой цирк рано или поздно заканчивется уборкой навоза и вывозом сцаных опилок. Судя по тому, что накал страстей на арене и распоясанность клоунов растет с каждой минутой, до парада Алле осталось ждать не долго...
 показать весь комментарий
 
 
Портнов, Труба, Смирнов... Такое окружение доведет Клоуна до Майдана раньше, чем Януковича
 показать весь комментарий
 
 
Трубу на нари!Тобі падло трубадурське,не довго сидіти на креслі труба-дура.Твоє місце вакантне,і жде тебе у камері,падло продажне.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский дал звание "Заслуженный юрист" адвокату Ефремова и Лавриновича.

19 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист Украины" адвокату Солодко Евгению, который вел дело бывшего народного депутата Александра Ефремова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Но Ефремову не было доказано за 5 лет заключения в СИЗО ни одного обвинения. Или для упоротых это не аргумент?
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос даже не в том, что небыло доказано, а о том, что его очень сильно спешили и хотели освободить из под стражи.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы вы пять лет сидели без доказательств, хотели бы вы и дальше безвинно сидеть? И хотели бы вы, чтобы нашлись хотя бы несколько честных людей в стране, которые отменили бы бездоказательные обвинения и выпустили невиновного,
 показать весь комментарий
 
 
Це п'ять. Для зебілів Єфремов святий.
 показать весь комментарий
 
 
Так они и прокуроров хотят посадить по этому делу. А по других "делах" почему-то претензий к прокурам нет... Хотя чего уж там, прокурор дожен быть 100%, иначе никак.
 показать весь комментарий
 
 
Адвокаты не затягивали рассмотрение дела?
Вон фирташевские в Австрии очень успешно затягивают его экстрадицию в США.
В течение 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Яке ж брудне,брехливе і тупе,це непорозуміння під назвою Труба-Дур!
 показать весь комментарий
 
 
Та не хвилюйтесь так, в кварталі сваі люді.
"Президент сменился, почему его так долго держат?" - Труба и Смирнов обсуждают дело Ефремова, за три дня до освобождения экс-регионала из-под стражи - Цензор.НЕТ 140
 показать весь комментарий
 
 
Президент сменился, почему Украина ещё не юго-восточной федеральный округ?
 показать весь комментарий
 
 
да, шо-то долго с этим тянут, но ничего, скоро будет
 показать весь комментарий
 
 
Да , это удивительно . Аномалия какая то .. "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 2174 .
 показать весь комментарий
 
Напевно, так. Вибачте. У мене з географією, як в офісі президента...
 показать весь комментарий
 
Та нарiду пох на какие-то записи,лишьбынестреляли, и скотов крутили
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Боже, Порошенко такой ворюга, такой мародер,а здесь он кумир. Где же ваша мораль,после того страшного убытка и вреда, что принес Порошенко? Сделал Украину самой бедной страной европы, а себя самым богатым Президентом Европы. Во всем мире Порошенко считают супер вором. А здесь на Цензоре - он - образец для подражания... Ай да Цензор! Ай да Бутусов! Такой же дружок у Порошенко он, теперь вся Украина знает.
 показать весь комментарий
 
о, тут вот прям из дурдома персонажи вещают
 показать весь комментарий
 
 
"такой мародер, такой ворюга..." моника зе!лох на финансировании минОбороны рф и откатах от украденного из приватбанка, верно?))
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильмов. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, презЕдент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
 показать весь комментарий
 
п.с. "во всём мире" к Пороху нет НИ ОДНОЙ претензии, и только у кацапов и зебилов, по методичкам скабеевой-соловьева - лахта истерит о "мародере"))
А вот ВО ВСЕМ МИРЕ именно беню и его клоуна - монику зе!лоха считают супер вором:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США о отмывании Коломойским 470 млрд.долларов, включая деньги путины и Ко.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
 показать весь комментарий
 
И??? Записей уйма, а дела нет и не предвится. Зато какие-то общие слова волонтеров шьют к делу об убийстве на раз-два... Зеленые уроды
 показать весь комментарий
 
 
Тут ты злишься. С Ефремовым аналогично, более того - вообще ничего против него за пять лет его отсидки в СИЗО не доказан\о.
 показать весь комментарий
 
лахта, не истери "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 1031
"во всём мире" к Пороху нет НИ ОДНОЙ претензии, и только у кацапов и зебилов, по методичкам скабеевой-соловьева - лахта истерит о "мародере"))
А вот ВО ВСЕМ МИРЕ именно беню и его клоуна - монику зе!лоха считают супер вором:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США о отмывании Коломойским 470 млрд.долларов, включая деньги путины и Ко.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
 показать весь комментарий
 
Как же это за пять лет такое тяжелое обвинение ему не пришили. За митинг ведь очевидно в тюрьму надо сажать. Посадить всех кто митинги проводил в тюрьму...
 показать весь комментарий
 
Так что - за это пять лет сидеть что ли? Турчинов все войска с Крыма вывкл и подарил его России без единого боя. Почему он не сидит? Это вам не митинг. Это голимая измена с отторжением по вине Турчинова большой части территории Украины.Что то тут флеш мобы не проводят, чтобы наказать этого предателя.
 показать весь комментарий
 
Ефремову за это надо десяточку отмотать хотя бы. С конфискацией.

Ты таблетки когда выпьешь?
 показать весь комментарий
 
 
Я за Зеленского, он хоть что-то пытается сделать для народа, а Порох был просто мародер, а для фронта он брак со своих заводов поставлял да еще и втридорога. Его надо судить, а Турчинова за позорную сдачу Крыма - вообще на пожизненное.
 показать весь комментарий
 
Зеля сделал каток для народа под своим офисом.
 показать весь комментарий
 
 
Перестаньте пороти зелену маячню. Уже чули по "мародерство на крові". Усе вибори закінчилися, а Ваш улюбленець до сих пір не здав на аналізи волосся, нігті на предмет вживання наркотиків.
 показать весь комментарий
 
 
Если даже после этого стадо продолжает голосовать за зелёных! Главное не Порох!
Раби, подножки, грязь Москви.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Это Порох - грязь Москвы. У него бизнес - несколько фабрик в России, он брак на фронт гнал, не давал гражданства добровольцам из других стран, тарифы только повышались.Во время Иловайска бабки в свои оффшоры перегонял. Было такое, чтобы к нему вкладчики разоренного банка обратились и он решил вопрос? Нет А Зе решил за один день. Зе хоть что-то делает. Есть надежда. А Порох был только мрак. Жадный и шкура продажная во всем. Его во всем мире считают жуликом и не уважают.
 показать весь комментарий
 
оказывается не только 73% ждали перемен от смены президента...или 73 % это и рыги с жопоблоками и мертвечуками? "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 3000
 показать весь комментарий
 
 
а что, у нас ЗЕ по совместительству и судья и прокурор?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх