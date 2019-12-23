 "Президент сменился, почему его так долго держат?" - Труба и Смирнов обсуждают дело Ефремова, за три дня до освобождения экс-регионала из-под стражи. АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и Андрея Смирнова, который на момент записи возглавлял адвокатское объединение Smyrnov Law Office, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
"У меня важный суд в понедельник по Ефремову", - Смирнов
"Президент сменился, чого его (Ефремова. - Ред.) так долго держат?" - Труба
Смирнов сообщил, что против Ефремова в отличии от от экс-мера Славянска Нели Штепы, якобы нет доказательств, что он террорист или сепаратист.
"Луценко ходит, блять, и рассказывает всем, что он террорист сепаратист. А если по Штепе были вопросы. Они реально были, где эта Штапа дурная бегала с флагом российским. Вы мне по Ефремову покажите хоть что-то. Хоть одно видео, где он стоит, где он кричит, где он финансирует. Ничего нету… Нам надо сейчас изменить меру с поправкой на решение Конституционного, которую убрали 176 -ю статью на безальтернативность. Изменить меру. И дальше суд на раз-два три по нему сделает "оправдос" - там другого варианта нет", - заявил Смирнов.
"Это принципиально.Прокуроры должны сидеть за такую х#йню. Они должны аналогично сесть, бл#дь, и посидеть. Пускай полгода - год, бл#дь, они должны почувствовать, что это такое", - Труба.
Согласно информации, Андрей Смирнов в 2017-м году создал адвокатское объединение Smyrnov Law Office. Одним из клиентов Смирнова был Александр Ефремов — бывший глава фракции Партии регионов, которог обвиняли в государственной измене. Судебное разбирательство по этому делу тянулось три года. Смирнов неоднократно критиковал работу правоохранительных органов и утверждал, что дело политически мотивировано.
После приведенного выше разговора, который состоялся 19 июля 2019 года, через 3 дня - 22 июля - суд освободили Ефремова из-под стражи, а 19 сентября суд отменил домашний арест и заменил его личное обязательство.
Напомним, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт, в котором обвиняет его в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.
Ефремова содержали в СИЗО г. Старобельска Луганской области.
Отметим, что Андрей Смирнов – был депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Укроп", получил известность как один из основных адвокатов, защищавших Геннадия Корбана в 2015-16-м годах. Седьмого августа Смирнов стал членом рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции в Комиссии по вопросам правовой реформы. А 10 сентября президент назначил его замруководителя своего Офиса Андрея Богдана. Близок к Андрею Богдану, и его назначение в ОП не вызвало удивления. Первое интервью в новой должности он дал "Цензор.НЕТ".
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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https://112.ua/glavnye-novosti/ot-obvineniy-v-podderzhke-lnr-do-vyhoda-iz-sizo-chto-izvestno-o-dele-eks-regionala-efremova-501486.html
против экс-нардепа открыли ряд уголовных производств: завладение государственными денежными средствами и голосование за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.Кроме этого, изначально было производство о разжигании розни, но позже ГПУ это дело закрыла, а суд вынес решение о возвращении Ефремову залога в сумме 60 900 гривен. В мае 2016 года экс-депутату вернули загранпаспорт и сняли электронный браслет. Но 30 июля 2016 года Александра Ефремова задержали второй раз, теперь по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и завладении имуществом "Луганскугля".
Ой, вибачте, зірвалося.
Стопудово! Не смогли наковырять доказухи для суда, плиз, на нары, пид@ры!
поддержка сепаров, росиюшки и прессовка украинских патриотов это то, для чего московиты используя малоросню и завели Зе-отбросы во власть...
Сейчас наблюдаем выполнение этого плана...
19 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный юрист Украины" адвокату Солодко Евгению, который вел дело бывшего народного депутата Александра Ефремова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Вон фирташевские в Австрии очень успешно затягивают его экстрадицию в США.
В течение 5 лет.
ждітє...
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильмов. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, презЕдент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
А вот ВО ВСЕМ МИРЕ именно беню и его клоуна - монику зе!лоха считают супер вором:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США о отмывании Коломойским 470 млрд.долларов, включая деньги путины и Ко.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
"во всём мире" к Пороху нет НИ ОДНОЙ претензии, и только у кацапов и зебилов, по методичкам скабеевой-соловьева - лахта истерит о "мародере"))
А вот ВО ВСЕМ МИРЕ именно беню и его клоуна - монику зе!лоха считают супер вором:
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США о отмывании Коломойским 470 млрд.долларов, включая деньги путины и Ко.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
В СЕТЬ ВЫЛОЖИЛИ ВИДЕО С СЕПАРАТИСТСКОГО МИТИНГА, НА КОТОРОМ ВЫСТУПАЛ ЕФРЕМОВ
Ты таблетки когда выпьешь?
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Раби, подножки, грязь Москви.(с)