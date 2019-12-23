 Лишь два народных депутата приняли участие в 100% голосований Рады в декабре, - КИУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook.
Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов все еще актуальна.
Так, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц.
В декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак ("Слуги народа"), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова ( "Батькивщина"). По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Раді в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте ВРУ не указаны.
Также в списке депутатов, которые почти не голосовали Антон Яценко ("За майбутне"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица ( "За майбутне"), 9%; Александр Абдуллин ("Батькивщина"), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.
"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель .
Вместе с тем в Верховной Раде есть два народных депутата, принявших участие в 100% голосований парламента. Это Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов из "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.
Всего в декабре состоялось 532 голосования.
1. Не мати судимості. Ніякої. Навіть "погашеної". 2. Вища освіта. 3. Не менше 5 років стажу роботи за спеціальністю. 4. Перебувати в першому шлюбі. 5. Протягом дорослого життя жодного разу не отримувати ніякої соціальної допомоги (крім заробленої пенсії). Всі ці дані є в державних органах.