 Лишь два народных депутата приняли участие в 100% голосований Рады в декабре, - КИУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook.

Несмотря на то, что в ноябре Верховная Рада ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в целом проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов все еще актуальна.

Так, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц.

В декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак ("Слуги народа"), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова ( "Батькивщина"). По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Раді в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте ВРУ не указаны.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали Антон Яценко ("За майбутне"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица ( "За майбутне"), 9%; Александр Абдуллин ("Батькивщина"), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей

"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель .

Вместе с тем в Верховной Раде есть два народных депутата, принявших участие в 100% голосований парламента. Это Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов из "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Всего в декабре состоялось 532 голосования.