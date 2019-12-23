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Все про:Волынец (108) шахта (849)

 Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление, - Волынец

Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на всех шести шахтах ГП "Львовуголь" произошло обесточивание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В ночь с 22 на 23 декабря выключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление", - сообщил Волынец.

По его словам, отключение шахт ГП "Львовуголь" от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимых требований со стороны поставщика районной электросети - оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабрь 2019 - январь 2020 года.

"Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре", - отметил Волынец.

Он добавил, что Независимый профсоюз горняков Украины обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру с просьбой о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На одной из шахт Донетчины ночью произошел обвал, одного горняка ищут, - Волынец

Источник: https://censor.net.ua/n3166833
 
 
 Топ комментарии
 
бобіки святкують перемогу на місцевих виборах...... їм не до того Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление, - Волынец - Цензор.НЕТ 7446
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Нет перемоги.Блефуют слуги.Упало доверие к зеленскому.А еще и подтасовка.Короче,началось начало конца для зеленых идиотов.
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Ну и слава Богу. Хотьбы их всех уже затопило нафиг.
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Кого? Гірників? При своєму розумі, Андрюша? Чи нехай руйнуються державні шахти, щоб вроттердамленим вальцманам і каломойшам було більше прибутку?
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Шахты, дурик, шахты. Эти шахты с вечно голодными шахтерами с зарплатами как не у каждого менеджера среднего звена и есть камень на шее Украины.
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бобіки святкують перемогу на місцевих виборах...... їм не до того
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Нет перемоги.Блефуют слуги.Упало доверие к зеленскому.А еще и подтасовка.Короче,началось начало конца для зеленых идиотов.
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Те саме чекає і на власний газовидобуток.
Зелена команда бере росіский газ, як хабар.
Певно першими контракт підписали Коломойський і медведчук.
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сейчас по многим энергокомпаниям идет требование к потребителям оплатить деньги на месяц-два вперед, иначе отключение.Похоже денег нет, от слова совсем.
Не иначе, Порох продолжает воровать
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Якщо портнов досі керує фемідою то не дивно що потрох досі краде.
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так при порохе портнов не кэрував...а чего ж при этой зелебени порох крадэ? Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 5031
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Якщо портнов злочинець,то чому на нього за п"ять років не заведена жодна справа всіма свинарними прокурорами? Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 7510
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ті на вопрос ответил?почему сейчас кєруе?
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Как это - не было заведено дел Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 9879 ..? Ты что , в анабиозе был , до сих пор ? А почему же он бегал все пять лет где то за бугром ? Лучше скажи , -- якшо Порох ворував то почему на него не заведено ни одного дела по факту воровства . ?? Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 44 .
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Спитай у амерікосов і фріців ,чому вони проти того щоб на нього заводили справи. А ще скажи кого і коли у нас притягнули з можновладців,то виходить у нас ніхто не краде?
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Если бы я хотел спросить у америкосов , я бы у них и спросил . Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 1547 . И при чём тут они , если у нас , якобы , - правовая держава ? Они управляют зеленским что ли ? У нас президент - марионетка значит .? На кой тогда он нужен такой . ? Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 339 .
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Это пацак номерной. Служба у него такая. Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 1736
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Бред запоребрикового идиота, живущего в гамне, но пренебрежительно отзывающегося об американцах и немцах. Это у вас по команде )(уйла открывают и закрывают дела Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 674
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Это теперь биржа в Роттердаме останется без угля? Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление, - Волынец - Цензор.НЕТ 7691
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Якщо вони збиткові а волинць так переймається то хай їх утримує за свій рахунок.
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Вони не збиткові, просто державна енергокомпанія Ценртенерго не має грошей, щоб розрахуватися з ними за вугілля.
Чому немає грошей зараз і чому вони були тоді, коли "все розікрав гнусний шикаладний барига"?
Може для когось епоха бідності закінчилася, бо можна красти не оглядаючись?
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Вони розберуться без допомоги свинарника.Бо їх туди для цього обрали.Будуть робить щось не так ,будуть там де пес,або й далі.
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так вже ж писали про той центренерго, ніби бєня на нього наклав лапу і вони почали в кацапів електроенергію купувати
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Вони зробили це разом!
Хто за "бігбордік зєльонєнькій" голосував? Хто голосував за зєєєлю?
То ж нехай радіють і пишаються.
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А ти набери повний рот лайна і спробуй їх об плювати всі 73% .
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В тебе свинакрного прихвостня знов голос прорізався з язиком в унітазі?
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Willy Wonka @CcHhOocolate 11 ч.11 часов назад

Меня устраивает статус порохобота, нравится это кому-то или не нравится мне как-то пох, это определение точно войдёт в историю.
Вот как зебилы от своего погоняла будут избавляться?
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Эта собаку ты сожрал еще вчера. Да, кореянец? Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 6685 Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 6685 Шість шахт "Львіввугілля" залишилися без електроенергії, відбувається затоплення, - Волинець - Цензор.НЕТ 6685
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Скоро вони будуть плакать, тільки не від радості перемоги над "баригою", а з печалі з ночі займати чергу за хлібом.
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В точку!Читал что на "Львовуголе!,на всех шахтах(как под копирку!!!!!) голосовали сперва за Бойко,а потом за Зе!!!!За Ахметова не писали...а вот Садовой(мер Львова) со своей сворой агитировал шахтёров против Пороха!!!!!
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Казнокради з Мінерговугілля не домовились із ахмєткіною конторою про дерибан коштів. В результата страждають гірники, руйнуються шахти, зриваються поставки вугілля. А довбані олгархи набивають мошну і регочуть з простого люду.
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Мабуть, гроші йдуть в офшори, зеля знав туди дорожку ще до виборів
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Надо бы электроэнергии в паРаше прикупить...да герус? Это зеленый тариф во всем виноват...
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Шахты - зло. Все беды от шахтеров. Доннбасс вам в пример.
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ГП "Львовуголь" конкурент Ахметова. Пока созданный Кучмой олигархат жив, в Украине ничего хорошего не случится.
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Да-а-а-а, а при Порошенко такого не было, да, зебилы?
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Купим русский. Диджитализация нам уголь не надо.
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