 Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление, - Волынец

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В ночь с 22 на 23 декабря выключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление", - сообщил Волынец.
По его словам, отключение шахт ГП "Львовуголь" от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимых требований со стороны поставщика районной электросети - оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабрь 2019 - январь 2020 года.
"Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре", - отметил Волынец.
Он добавил, что Независимый профсоюз горняков Украины обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру с просьбой о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную ситуацию.
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То ж нехай радіють і пишаються.
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