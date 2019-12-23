 "Каждый третий мандат - наш", - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"И снова победа "Слуги народа"! Обработаны 75% участков (на выборах в ОТГ. - Ред.). Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!" - заявили в "Слуге народа".
Напомним, первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.
так що до кінця 2023р за шмарклю буде не більше 5%.. отака вона "перемога"
С 73 до 33-есть чем гордится
та вся
х......уйнянасєльнниє пункти точно в Україні знаходиться?
а по факту будет каждый четвертый!
33% з урахуванням самовисуванців.
Подивись, хто цю дурню підтримав - ботва соєголова.
33% з урахуванням самовисуванців.
Треба читати уважніше.
"Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов"
что значит эта фраза?
класс... - вчера это сделало мой день...
Ірина Фаріон
@farion_iryna
·15 ч
Про те, як атєц Зе- глушить свого Вовачьку......Який батько, такий син. Яка хата - такий тин. Панове. Повна обструкція цим блазням-ворогам!
https://youtu.be/HPlBUXrowW4
Сімейка малоросів.
сама подача материала, артистичность и ум Фарион.....- высший балл....
надавала пощечин и с ноги добавила....
вот у кого нужно брать уроки Маруси Зверобой...
Скільки Зелі ще лишилось до 20% ?
Півроку десь..
Рахувати не вмієш?
Так, то - твоя біда.
56% серед партій.
33% з урахуванням самовисуванців.
Треба читати уважніше.
Буде "по приколу", якщо оті кожен 3-й опиняться в декількох радах (у більшості), а в решті - блазнями "кожній тварі по парі"