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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1253) Слуга народа (583)

 "Каждый третий мандат - наш", - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ

Политическая партия "Слуга народа" заявила об успешных для себя результатах выборов в местные советы и отмечает, что каждый третий мандат у "слуг народа".

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"И снова победа "Слуги народа"! Обработаны 75% участков (на выборах в ОТГ. - Ред.). Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!" - заявили в "Слуге народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первые выборы в 86 ОТГ: в полицию поступило 45 сообщений о нарушениях, проводятся проверки. ИНФОГРАФИКА

Каждый третий мандат - наш, - Слуга народа о результатах выборов в ОТГ 01

Напомним, первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166830
 
 
 Топ комментарии
 
одна треть это 33%
С 73 до 33-есть чем гордится
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Блін, таке жонглювання цифрами! Я вюу відпаді! Т більше половини від всіх разом взятих конкурентів, то кожен третій, то пораховаро лише 75 відсотків! Клоуни ще й жонглери?
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Не может быть, рейтинг СН и Зеленского стремительно скатился к нулю, рейтинг Порошенко и ПЕСа поднялся до рекордных 126%. В этом нас пытались убедить петеботы все это время.
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КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ МАНДАТ -ЭТО НАШ ДУРАК (СН) мы поняли вас зелебобики.... тяв тяв была команда хвалить Бубочку даже если пробиваем уже 10000000 ДНО...... "Каждый третий мандат - наш", - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ - Цензор.НЕТ 7539
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Малоросс, всё может быть, ведь 12.5 миллиардов Долларов зебам не нужны, как говорят - Если не журавль в небе, так хоть его какашка в руках.
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А сам не видишь или в бошке цифры не усваиваются?)
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Цікаво, скільки взяв ПЄС?
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у клоунів з 44% від кількості всіх виборців підтримка впала до 33%.. і це за пів року!! "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 882
так що до кінця 2023р за шмарклю буде не більше 5%.. отака вона "перемога" "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 5727
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Блін, таке жонглювання цифрами! Я вюу відпаді! Т більше половини від всіх разом взятих конкурентів, то кожен третій, то пораховаро лише 75 відсотків! Клоуни ще й жонглери?
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так жонглер и фокусник и еврей слова синонимы и тождественны....
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У цьому випадку - так. У професійному, справжньому цирку - ні. Єврей - директор, разує гроші, жонглер - професіонал, викликає захоплення, клоун - ледащо, яке не вміє жонглювати.
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одна треть это 33%
С 73 до 33-есть чем гордится
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завзятою працею на благо народу можна ще й не такого досягнуть)
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Это очень плохо. Уже все видят, что СН предатели и авантюристы.
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Не всіх вар'ятів дурка вилікувала, раз знайшлися ще такі про проголосували за "слуг урода" 😷😷😷
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Ніякий не звіздєц. Їхній рейтинг упав, і упаде іще більше після того, як впаде економіка. Ну, і певна інерція мислення. Проще кажучи, до декого повільно доходить. Як до жирафа.
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Ніякий не звіздєц. Їхній рейтинг упав, і упаде іще більше після того, як впаде економіка. Ну, і певна інерція мислення. Проще кажучи, до декого повільно доходить. Як до жирафа.
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мда....капустіно мешково-погорелово ташкент коларово.......
та вся х......уйня насєльнниє пункти точно в Україні знаходиться?
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Обработано 75%, имеем 56% поддержки, мы получили 33%... Это для явно для идиотов зебильных высрано)))))
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Поц, летом было 73, зимой 33. "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 5852 Минус 40%
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у них подсчётами кивалов занимается? При 75% обработанных имеем 56% и за нас проголосовали 33% и каждый третий ваш? ШТО? На кого это рассчитано? Или цифры фигня, главное слово "перемога" есть? ЦИРК!
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я тоже нихера не понял. Если 56% то это каждый второй "их", и тут же говорят что только каждый третий...
а по факту будет каждый четвертый!
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56% серед партій.
33% з урахуванням самовисуванців.
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ваше объяснение надо в тело статьи поместить
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Вона й сама не зрозуміла яку дурню написала.
Подивись, хто цю дурню підтримав - ботва соєголова.
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Та да, к лету рейтинг будет 0% "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 1294 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 1294 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 1294 "Соевые" виноваты "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 6201 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 6201 "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 5774
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Я написав, що ви свою дурість виставляєте, а ти мені про літо.
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56% серед партій.
33% з урахуванням самовисуванців.
Треба читати уважніше. "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 6724
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Летом было 73%. Тоже с учетом самовыдвиженцев. Ха-ха-ха-ха!
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Слуги Народа могут только в пиар. Язык без костей у них.
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Нады выбирать между мародерами и клоунами.
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Ничего не понял.
"Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов"
что значит эта фраза?
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Они же ммсники. Говорят как в рекламе утюгов.
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Пора бы тебе научится понимать себе подобных. Еврей-жулик-шарлотан это слова из одного списка!
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с 73 до 33%, неплохо, вот еще 25% дообработают и станет вообще 20%, все уже поняли, чьи это слуги.
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На жаль, клоуни виявилися ще більшими мародерами, вони просто аси. Крадуть, як в останній день, скоро буде, як у Венесуелі. Готуйтеся до дефолту.
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Они конечно приписывают себе зарплаты побольше, отдают хлебные места кумам и торгуют должностями, но тут дело в том, что победа Зеленского стала отмашкой для чиновников средней руки, что теперь можно беспредельничать. Тоесть, ребята снова хотят жить красиво как раньше. Вот для них кончилась эпоха бедности за счет всех остальных. Ну и для тех, кто успел примкнуть к зелебобам типа наших славных антикорруцпионеров Найема и Лещенко с Арахмией.
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А якщо запитати тих хто голосував чи знають вони цю людину ,які позитивні дії і які результати тої діяльності вона показала , то у відповідь буде : " Нічого не бачу, і не чую , і не знаю! Просто гарний на вигляд ! Прізвище не знав , не знав, тай забув !". І от так обираємо всі 28 років !
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Интересно, кто автор этого Механизма самоуничтожения Украины?
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ЦВК - результаты объявит после 1 января. А ЗЕ-партия уже назначила себя победителем. Фальсификаторы
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рекомендую....
класс... - вчера это сделало мой день... "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 4048




Ірина Фаріон

@farion_iryna

·15 ч

Про те, як атєц Зе- глушить свого Вовачьку......Який батько, такий син. Яка хата - такий тин. Панове. Повна обструкція цим блазням-ворогам!

https://youtu.be/HPlBUXrowW4

"Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 1549
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это понятно.....
сама подача материала, артистичность и ум Фарион.....- высший балл....
надавала пощечин и с ноги добавила....
вот у кого нужно брать уроки Маруси Зверобой...
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Если судить по кочеству и уголовной чистоте избранных в ВР , то можно представить какое болото избрали на местах.
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Та ці рейтинги не надовго.
Скільки Зелі ще лишилось до 20% ?
Півроку десь..
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Та почекайте вже будувати прогнози до офіційного оголошення результатів.
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Ну, 33% на півдні та сході це, майже поразка після 73% по всій Україні. Падіння рейтингу в 3,2 рази по злачним для СН регіонам.
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И это истчо платежек за декабрь не было... "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 5941
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Якщо вони ліплять отаке фуфло з доказами та "судом", то що їм зараз вартує вчергове і тут всіх надурити? Ця банда зараз діє в кращих традиціях Овоча.
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А що не так?
Рахувати не вмієш?
Так, то - твоя біда. "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 5643
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Дуже смішно, коли порохоботи так явно виставляють свою тупість. "Кожен третій мандат - наш", - "Слуга народу" про результати виборів в ОТГ - Цензор.НЕТ 4211

56% серед партій.
33% з урахуванням самовисуванців.

Треба читати уважніше.
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Ціфірі канешна круто. А по мандатам в кожній окремій громаді як?
Буде "по приколу", якщо оті кожен 3-й опиняться в декількох радах (у більшості), а в решті - блазнями "кожній тварі по парі"
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дуже тяжко жити, коли навколо така сила силенна тупаків... і це проявляється абсолютно у всьому - вони смітять, засирають, засцикають, запльовують і забльовують все, палять цигарки на зупинках, паркуються на тротуарах і переходах, бухають на дитячих майданчиках і під під'їздами, перевищують швидкість на дорозі, пруться на червоний, палять листя, вигулюють бійцівських собак без повідка і намордника, на роботі грають в телефоні, замість працювати, втомлюються від війни, на якій не були, ну й найголовніше і найприкріше - ходять на вибори і голосують (((
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Иногда кажется, что цензура не так уж и плохо. Этот рассадник слабоумных предателей Украины давно пора закрыть, а "пламенных патриотов" отправить на фронт
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Нація яка так і не стала нацією . Українці чимось нагадують африканських антилоп гну і зебр , яких їдять кому не ліньки . Ну як можна постійно голосувати за своїх ворогів ? . Ну як ? .Слуги землю в вас відбирають , лохи ,невже без ярма ніяк ?.
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