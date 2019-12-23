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Все про:взятка (4815) Минздрав (2105) Зоряна Скалецкая (59)

 На посту главы Минздрава с предложениями взяток не сталкивалась, - Скалецкая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что за три месяца на посту главы министерства не сталкивалась с предложениями взяток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью изданию "Гордон".

По словам Скалецкой, у нее в мобильном куча мессенджеров, но на сообщения, звонки или смс-ки с неизвестных номеров она вообще не отвечает.

"Если мы говорим, что кто-то может подойти со странным предложением... Не сталкивалась, если честно. Бывает, народные избранники просят встретиться, потому что сильно озабочены какой-то ситуацией в своем округе. Здесь надо общаться. Не думаю, что выпить кофе с народным депутатом, который хочет рассказать, что за больницу он стремится построить, является чем-то незаконным", - отметила министр.

Она заявила, что "такого, чтобы кто-то напрямую что-то предлагал или заставлял, - нет, не было".

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Источник: https://censor.net.ua/n3166829
 
 
 Топ комментарии
 
Так и Богатырева никогда с предложениями взяток не сталкивалась, а миллионы наприседала.
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Для того, чтобы требовать взятки или, хотя-бы, чтобы тебе их предложили, нужно знать систему и понимать те схемы, на которых наживаются те, кто захочет эти взятки принести... А если ты - "одноклеточная", способная только "бульбы дуть" в Фейсбуке, то взятки тебе не понесут... Так, "кинут с барского плеча", "огрызок", "чтобы не плакала...".
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Эта юрист Скалецкая на посту Минздрава - вообще нонсенс без медицинского образования. От нее в медицине пока что никакого положительного результата. Она живет в своей реальности, народ в своей. Медики почти каждый день митингуют в Киеве из-за задержек мизерной зарплаты, а люди каждый день просят помощи на операции в СМИ и соцсетях, потому что медицина НЕДОСТУПНА.
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Після мокромантульної Уляни нам нічого не сташно. Хоч дідько лисий в крімлі Міністра МОЗ. Гірше зробити навряд чи вийде
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Её давно надо увольнять. Ей очень далеко до Супрун.
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З "прєдложєніямі" Не стикалися. А з хабарями?
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Для того, чтобы требовать взятки или, хотя-бы, чтобы тебе их предложили, нужно знать систему и понимать те схемы, на которых наживаются те, кто захочет эти взятки принести... А если ты - "одноклеточная", способная только "бульбы дуть" в Фейсбуке, то взятки тебе не понесут... Так, "кинут с барского плеча", "огрызок", "чтобы не плакала...".
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Патлата уляна, м'яко кажучи, жила в паралельній реальності америкоїдної системи охорони здоров'я, будучи "міністром" українського Кпбміну. І прибутки таких, як вона, прикормлених соросят, ніхто теж не рахував, бо вони лежать в іноземних банках
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Так и Богатырева никогда с предложениями взяток не сталкивалась, а миллионы наприседала.
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Значит все решают без ее ведома...ее некомпетентность пришлась ко двору... На посту глави МОЗ із пропозиціями хабарів не стикалася, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9197
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Звичайно, не стикалася. Бо ти - аватар Радуцького. Давати Скалецькій хабар - це все одно, що намагатись домовитись із секретуткою путлєра піськовим про повернення Криму Україні
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