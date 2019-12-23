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Все про:НАТО (6611) Путин (25321) Россия (74622) США (15946) Столтенберг (730)

 Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности к личной встрече с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", - сказал он в интервью агентству dpa в Брюсселе, обнародованном в понедельник, 23 декабря.

Столтенберг не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с Путиным. Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на Донбассе.

Москва со своей стороны обвиняет НАТО в расширении на Восток и размещении войск альянса на территории бывших советских республик в рамках санкций, введенных против России на фоне украинского кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не считает Россию врагом, но видит, что она применила военную силу против Украины, - Столтенберг

Предложение Столтенберга о встрече с Путиным прозвучало после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Лондоне выразил мнение, что переговоры Столтенберга с Россией не стали бы проблемой. Трамп тогда подчеркнул, что с Россией можно иметь очень хорошие отношения, а НАТО следует постоянно вести диалог с Москвой.

Германия и Франция уже долгое время придерживаются аналогичной точки зрения. В то же время страны Центральной и Восточной Европы критически относятся к этому, подчеркивая, что возвращение к рутинному диалогу с Россией невозможно до урегулирования конфликта вокруг Украины.

В интервью dpa Столтенберг сказал, что он согласен с этим, но одновременно подчеркнул важность диалога.

"Россия - наш крупнейший сосед и останется таковым. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими трудными отношениями", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3166828
 
 
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И этот сМакронился)) то шож с ними всеми происходит то, а? Потерпеть не могут - расея вот-вот развалится, а они задницу заносят
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Що поїде виправдовуватись ?
Якось колишні не союзні, а захоплені рашкою країни самі вирішать в яких структурах та альянсах їм перебувати.
І ніяке ***** на це не впливатиме.
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Та нафига он тебе нужен, мужик, он же не договороспособен и вонюч. Он сейчас сильно занят. Весь в планах. Отвечает на санкции. Не разберётся ни как, с какой стороны начать бомбить Воронеж.
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Лаври Зєлєнского Столтенбергу спокою не дають? Ні, шановний, тут не лише зустріч з Пуциним потрібна, тут ще й грати на традиційному інструменті нетрадиційним способом навчитися треба. 😁 А якщо серйозно, то справді не зрозуміло, навіщо Столтенбергу це потрібно?
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полуИван, полуЧингизХан...., да еще и чекист.......
Зачем? Зачем цивилизованному человеку с отбросом за один стол садиться?
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О ЕЩЕ 1 ХОЧЕТ ПАГАВАРИТЬ! МОГУТ СПОКОЙНО ВХОДИТЬ В БАЛТИКУ, НИЧЕГО НАТО НЕ СДЕЛАЕТ А ПРЕДЛОЖИТ ПАГАВАРИТЬ!
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Порохоботьі и генсека НАТО научат , как вести дела с РФ ? Да и Порошенко еще совет даст , очередной.
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Как эта шавка челобитную царю подаёт.
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Такие встречи нужны лишь для того,чтобы объяснить превосходство сил. Военных. Новых технологий,которые рахе недоступны.И которые нейтрализуют любую их попытку угрожать.
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