 Проблема в наблюдениях мониторинговой миссии ОБСЕ не в мандате, а в его реализации, - Пристайко

Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Они имеют право наблюдать 24/7. Здесь наша позиция отличается от российской: они утверждают, что такая возможность у наблюдателей уже есть; мы говорим, что это записано, но реальность – иная... Это не проблема мандата, а проблема его реализации и ограничений, которые накладывают национальные делегации", - сказал Пристайко.

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Он напомнил, что страны ОБСЕ, которые предоставляют персонал, стараются не рисковать жизнью своих людей учитывая гибель американского врача и ранения еще нескольких сотрудников миссии. Именно из-за этого наблюдатели не ездят ночью опасными, заминированными дорогами. Вариантом решения этой проблемы может стать обустройство постоянных пунктов, где группы наблюдателей могут укрыться в ночное время, или техническое усиление миссии. Это обсуждалось на саммите в Париже 9 декабря.

Что касается возможностей наращивания количества наблюдателей крупнейшей и самой дорогой в истории ОБСЕ миссии, то следует заметить, что в ней сейчас наметился дефицит кадров. По данным Пристайко, у наблюдателей насчитывается около 70-ти вакантных должностей.