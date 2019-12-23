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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1669) минские соглашения (2722) пленные (662) Трехсторонняя контактная группа (179)

 Установлены, но не все "процессуально очищены", - Лавров рассказал о новом "препятствии" для обмена пленными

Во время переговоров об обмене удерживаемыми лицами на Донбассе возникло "препятствие".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире российского "Первого канала".

"Когда они все эти годы составляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны по обе стороны как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять", - сказал Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорили, что "эти люди установлены, списки есть, значит, мы их поменяем".

"Теперь в Контактной группы появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие для того, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - убежден Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 человек просят исключить их из обменных списков - не хотят возвращаться в "Л/ДНР", - российский "КоммерсантЪ"

Напомним, 18 декабря в Минске прошло первое после саммита "нормандской четверки" заседание Трехсторонней контактной группы. Делегации должны были достичь договоренностей по обмену пленными, но Россия и поддерживаемые ею представители группировок "ЛНР" и "ДНР" настаивали на гарантиях и механизмах "юридического очистки" своих кандидатов на списки для обмена.

Представитель группировки "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что до сих пор "не очищены" освобожденные в ходе предварительного обмена 2017 года - то есть с них в Украине не сняли судимость, поэтому нужны гарантии для нового обмена. В итоге на заседании 18 декабря конкретных договоренностей по обмену не достигли.

В тот же день, 18 декабря, Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода сообщила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 250 человек.

27 декабря 2017 на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний пока масштабный обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле "306 на 74". Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3166822
 
 
 Топ комментарии
 
Мы им агентов и кадровых, а они нам зеков и идиотов, поехавших погостить у родственников или на заработки и несколько человек пленных военных... Лавров рассказал о новом "препятствии" для обмена пленными - Цензор.НЕТ 4325
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Препятствие всегда одно,
и старое - хуйло.
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Препятствие всегда одно,
и старое - *****.
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Зелемойский точно знает, что в Москве проститутки из Украины...
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Мы им агентов и кадровых, а они нам зеков и идиотов, поехавших погостить у родственников или на заработки и несколько человек пленных военных... Лавров рассказал о новом "препятствии" для обмена пленными - Цензор.НЕТ 4325
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Препятствие действительно одно, и зовут его путин.
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Беда только в том, что "Путин" там - "коллективный"... Макаревич правильно сказал, что сами "рассеяне" его создали и поставили над собой... Без их согласия подобное случиться не могло...
(Точно так же, как и без молчаливого согласия нашего "быдла" не пришло бы к власти это "зелёное недоразумение"...).
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Тобто якщо узагальнити , то кожен житель Кацпії на 86% є путєном . І для чого нам такі "брати" , про що путєн вилазячи з шкури переконує всіх що вони з нами "адіннарот" ?
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«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.» (Шамиль Басаев)
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Тепер всі кремльовські сценарісти кинуті на вигадки обґрунтувань на тему "чому ми не будемо проводить обмін". І дійсно - на шо? Про транзит газу домовились, 12 лярдів зекономили, мир на Донбасі їм не потрібен... То ж все логічно
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Так то оно так,но блин,на транзите больше выходит за пять лет,разве нет?
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Більше звичайно - але ж це тупий порохобот((
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Там лише один рік перекачки 65 млрд. дасть прибуток , а решта років по 40 млрд . буде нульовий прибуток при стабільному зношенні компресорів і іншій бодязі . Це як в тому анекдоті про торгівлю вареними яйцям . Тільки й того що буде копійка свіжа .
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"Лошадь" , яка не може брати "прєпятствій" ю, потрібно у ліс, на трелбвання деревини, або пристрелити.
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А эта загнаная лошадь знает шо преграда одна ботоксный опарыш.
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процессуальный зачистчик,мля...этого хмыря,шо пво в дыре вертел,уже зачистили?
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Это всё, что нужно знать об договоренностях с расеей.
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не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие для того, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - убежден Лавров. Источник: https://censor.net.ua/n3166822
Представитель группировки "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что до сих пор "не очищены" освобожденные в ходе предварительного обмена 2017 года - то есть с них в Украине не сняли судимость, поэтому нужны гарантии для нового обмена. Источник: https://censor.net.ua/n3166822

ну, й невже не зрозуміло, що буде далі?
а далі на фб з'явиться ролік такого собі малороса-вовочки, який розповість про те, що всі хочуть зустрічати НР вдома і як йому болять чужі страждання, а отже давайте не будемо пручатися й всі дружно проголосуємо за АМНІСТІЮ.
ото вам й весь новий сценарій від зелайна.

жеремо далі, хоча наче вже й нема куди.
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Как в парашке формально судят, так же быстро и "амнистируют" (указом "солнцеликого"), что трудно под списком на амнистию росчерк поставить? Или еще поторговаться и вымогать чего-то хотят!?
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та ви чого не зрозуміли, росія й зе розігрують виставу аби змусити українців схвально поставитись до прийняття ВР закону про амністію для всіх виродків, які вбивали та зазіхали на цілісність України.

от те, що нас чекає найближчими днями.
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Переводя с конячьего-зеля,тебя опять кинули.
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Надо было привязать обмен пленными к газовым переговорам. А так просто подарили козломордым 12 млрд получается. И долг Януковича тоже.
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У нас же "гражданская война"! О чем вещает сей муж?
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так наших мораків теж не очистили - вони повинні давати покази кацапським слідчим
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