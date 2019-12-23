 Эксперты-криминалисты утверждают, что анализ походки можно применять только как вспомогательное доказательство, и то с предостережением, - экс-член ОСД Маслов

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.
"Я приведу два объективных исследования британских ученых криминалистов в обоих из которых этот Бирч (участвовал в экспертизе по делу об убийстве Шеремета. - Ред.) цитуеться и даже, если не ошибаюсь, в одном из них участвовал.
Вот что говорят британские эксперты:
"Когда криминалистический анализ походки используется как вспомогательное средство для положительной идентификации подозреваемого, необходимо учитывать следующие вопросы:
• Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о том, что походка является уникальной в пределах текущих или предполагаемых в будущем ограничений оценок, используемых в криминалистическом анализе походки.
• В настоящее время нет надежной базы данных, позволяющей оценивать частоту или нормальных, или ненормальных характеристик походки.
• Нет опубликованных и проверенных уровней ошибок, связанных с текущей методологией.
• Не опубликованы исследования методом черные ящики надежности и повторяемости анализов.
• Не существует стандартизированной методологии анализа, сравнения и заявки характеристик походки.
Исключение какого-то подозреваемого на основании того, что его походка отличается от поведения лица, записанного на видео должно быть менее требовательным, чем положительная идентификация. Однако есть еще меньше доказательств в поддержку использования видео в этом контексте. Есть несколько факторов, которые могут заставить людей ходить по-разному в разных случаях и их следует учитывать до того, как подозреваемый может быть разумно исключен, и подобные исследования редки", - написал Маслов.
Отметим, что одним из доказательств в деле об убийстве журналиста Павла Шереета, представленных общественности, является экспертиза походки подозреваемых и людей, запечатленных на видео камер наблюдения, во время закладки взрывчатки в автомобиль, которым пользовался Шеремет.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Аналіз походки може бути обним з обгрунтувань підозри, та не може бути доказом в суді.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?
Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказоа вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини! Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?
Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивності, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури, а тепер він типу "ключова особа" і до завершення "успішного" сліідства у начальства є првід його не звільняти.
Ґоді вже лайно варити - суд розбереться
як і розбереться з тими хто намагається протедіяти судочинству
Чому ці експерДи не можуь дали такий само "обєктивний та незаангажований" висновок?
Це навіть не непрямі докази ! Це ніщо !
І през виходить на брифінг і робить заяви на підставі тих доказів ????
Який сором....
Випускайте тих людей ! Не ганьбіться. !
Але про рябу шавку всі якось забіли. А чому?
Обісралися перш за все ці двоє, през і ряба шавка!
Тож ряба шапка не обісрався, а обісрав. А обісралися самк ті, хто на пресуці вякав. преЗЄк та Авакян.
Нє, я не фанат собакова, але дійсно, чому не згадують про рябу шавку? Прокурорами ж вона керує!
1. Запропонований слідчими варіант про захоплення націоналістичними ідеями заслуговує не лише на звільнення, а і на карну справу проти автора цього обвинувачення.
2. Версія, яку намагаються запустити в голови українцям росіскі методички, - операція СБУ на замовлення Порошенка.
Ще більш фантастична.
Бо питання - які мотиви мав сам Порошенко. Йому бракувало доказів про злочини росії та фуйла ? Навряд. І чому тобі сбушники лишили живими виконавців, а не обставили їхню загибель як замах росіских спецслужб на атовців та волонтерів ?
прям руский мир
Цель - запугать активную часть народа Украины способную противостоять капитуляции или сдачи интересов страны...
ибо воровать надо и много ))
Думаете, следствие специально искало волонтеров, активистов и патриотов как раз с таким чудесным совпадением, и это не считая других не менее чудесных совпадений, как то отключенные телефоны, прослушка разговоров, найденная мина и отсутствие какого-либо алиби?
А передающая вышка мобильного оператора в зоне где лежали "отключенные" телефоны в тот момент точно работала?
Найдена не мина, а корпус от мины. Это никаким боком не может квалифицироваться как оружие, это объемный макет и не более того!
Если твоим знакомым и родственникам дать послушать как ты о них отзываешся за их спиной, они тебе от "благодарности" фаберже поотрывают!..
Перетрусили сторінки в соцмережах обвинувачених за кілька років.
Демонструйте докази їх нацистських переконань.
І не треба від мене вимагати ваші побажання.
Тому і отримали питання.
Бовдури, які шиють цю справу, не повинні були ліпити в документ, з яким пішли в суд, дикий мотив злочину, який нічим не можуть підтвердити.
Але на те вони і бовдури.
Сподіваюсь, рано чи піздно вони понесуть покарання за свій злочин.
Амінь.
Амінь.
А доказів, дійсно, набагато більше, ніж тільки хода.
Ми ще й 10-ти % не побачили.
Ще й повтор на наступний день зробити!
Оце дійсно - "Шито білими нитками".
Два дні по усіх телеканалах лунав заклик "У неділю о 13-00.... і т.д.".
У Києві чому зібралися тільки ті, що були в залі суду й люди, які прийшли послухати музику?