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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:экспертиза (243) Шеремет (363) Маслов Леонид (13) Антоненко Андрей (28) Кузьменко Юлия (28)

 Эксперты-криминалисты утверждают, что анализ походки можно применять только как вспомогательное доказательство, и то с предостережением, - экс-член ОСД Маслов

Эксперты, которые занимаются анализом походки, в своих исследованиях акцентируют, что есть несколько факторов, которые могут заставить людей ходить по-разному в разных случаях и их следует учитывать.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.

"Я приведу два объективных исследования британских ученых криминалистов в обоих из которых этот Бирч (участвовал в экспертизе по делу об убийстве Шеремета. - Ред.) цитуеться и даже, если не ошибаюсь, в одном из них участвовал.

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Вот что говорят британские эксперты:

"Когда криминалистический анализ походки используется как вспомогательное средство для положительной идентификации подозреваемого, необходимо учитывать следующие вопросы:

• Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о том, что походка является уникальной в пределах текущих или предполагаемых в будущем ограничений оценок, используемых в криминалистическом анализе походки.
• В настоящее время нет надежной базы данных, позволяющей оценивать частоту или нормальных, или ненормальных характеристик походки.
• Нет опубликованных и проверенных уровней ошибок, связанных с текущей методологией.
• Не опубликованы исследования методом черные ящики надежности и повторяемости анализов.
• Не существует стандартизированной методологии анализа, сравнения и заявки характеристик походки.

Исключение какого-то подозреваемого на основании того, что его походка отличается от поведения лица, записанного на видео должно быть менее требовательным, чем положительная идентификация. Однако есть еще меньше доказательств в поддержку использования видео в этом контексте. Есть несколько факторов, которые могут заставить людей ходить по-разному в разных случаях и их следует учитывать до того, как подозреваемый может быть разумно исключен, и подобные исследования редки", - написал Маслов.

Отметим, что одним из доказательств в деле об убийстве журналиста Павла Шереета, представленных общественности, является экспертиза походки подозреваемых и людей, запечатленных на видео камер наблюдения, во время закладки взрывчатки в автомобиль, которым пользовался Шеремет.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166819
 
   
 Топ комментарии
 
Отожжж
Це навіть не непрямі докази ! Це ніщо !
І през виходить на брифінг і робить заяви на підставі тих доказів ????
Який сором....
Випускайте тих людей ! Не ганьбіться. !
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Нє, през не тямить у кримінальному кодекся, він покладається на "спеціаліста", на рябу шавку, це ряба шавка його виводить на брифінг!
Але про рябу шавку всі якось забіли. А чому?
Обісралися перш за все ці двоє, през і ряба шавка!
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Я про це писав кілька днів тому.
Аналіз походки може бути обним з обгрунтувань підозри, та не може бути доказом в суді.
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Може "паходка" і індивідуальна, та вона не матеріальна.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?

Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказоа вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини! Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?

Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивності, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури, а тепер він типу "ключова особа" і до завершення "успішного" сліідства у начальства є првід його не звільняти.
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ага.. як і кольор волосся та модель пальта... Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 3104НУ І ШО??
Ґоді вже лайно варити - суд розбереться Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 8985
як і розбереться з тими хто намагається протедіяти судочинству
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У нас ммашина збиває пішохода так, що розриваэ його навпіл, а експерДи дають "висновок", що авто рухалося 40км/год. Такого не було?
Чому ці експерДи не можуь дали такий само "обєктивний та незаангажований" висновок?
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поэтому в мире используют программу опознавания лица!!!! моделирование лица с учетом возможных комбинаций пластической хирургии , дактилоскопия, и ДНК тест.. похода движения руками или туловищем ногами может применяться в случаях если у лица имеются анатомические особенности коротка ярука нога. травма, отсуствие конечностей. пальцев, ранения и трамвы которые существенно изменили характер передвижения человека или дижения действия руками... просто я смотел вот то цирковое шоу и думал Боже ж ты мой как упало в своем развитии НПУ Аваков как они скатились до уровня обезьян и дебилов... что на полном серьезе втюхивают в прямом эфире вот эту галимую хрень и Бубочку посадили рядом после такой "порнушки" всех Авакова рябошапку коллегию НПУ и МДВ и ГПУ вместе с ОП и Бубочкой в карцер кандалы и на зону... был бы Порошенко он быскзал в прямом эфире что за...ню вы мне тут крутите....
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Отожжж
Це навіть не непрямі докази ! Це ніщо !
І през виходить на брифінг і робить заяви на підставі тих доказів ????
Який сором....
Випускайте тих людей ! Не ганьбіться. !
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Нє, през не тямить у кримінальному кодекся, він покладається на "спеціаліста", на рябу шавку, це ряба шавка його виводить на брифінг!
Але про рябу шавку всі якось забіли. А чому?
Обісралися перш за все ці двоє, през і ряба шавка!
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Та нє, обсирається не той, хто готує страву, а той хто її їсть.
Тож ряба шапка не обісрався, а обісрав. А обісралися самк ті, хто на пресуці вякав. преЗЄк та Авакян.
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Правильніше буде - обісрпюалися зебвли, вибравши кухарів, які годують їх лайном.
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Складывается ощущение,что молодцы Авакова не то что не могут найти настоящих убийц и "шьют" дело лишь бы закрыть его.А то что просто не хотят искать настоящих убийц.Недаром ряд улик по небрежности или ошибок куда то пропали. Присмотреться бы на своё действующее и бывшее окружение,да на себя не мешало бы:вдруг где то легкомысленно доверился кому то.
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Вбивцями Шеремета потрібно було присначити музикантів "Роллінг Стоунз". Чому? А х.з. Нехай Аваков думає, у нього більше фантазії.
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А ряба шавка тут ні при чому? Чому стрілки переводять на собакова? На пресуху вискочила зєєєля з рябою шавкою.
Нє, я не фанат собакова, але дійсно, чому не згадують про рябу шавку? Прокурорами ж вона керує!
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У них всіх - колективна відповідальність. Я маю підозру, що Рябошапка став морозитись цієї справи. І неявка прокурорів на апеляцію - тому підтвердження. Баканов взагалі виглядає внутрішнім опозиціонпром. Тому на мій погляд цей трест вже би луснув. Але є цементуюча сила - Аваков. Можливо, я помиляюся. Вкотре хочу повторити - відповідати повинні всі, але замутив цю справу таки Аваков.
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Как раз пример с Роллингами неудачный - так как походки у Джаггера и Ричардса уникальные и их не спутаешь ни с кем (особенно походняк Джаггера) Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 8648
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Бачите, ми це знаємо. А Аваков би зміг і тут довести ідентичність, якби була політична доцільність.
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Уникальные походки? А если, к примеру, Джагеру во время попойки упустили бутылку на палец ноги? Какая тогда уникальная походка? Или левый башмак жмет, или шнурок развязался, или каблук отпал. или в носок попала жвачка Ричардса, или Ричардс бал накануне подсрачник Джагеру, или стрельнул позвонок во время нахождения на шлюхе, или....
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Диванные следователи в унисон с официальными взахлеб верещали, что уникальность походки не ниже, чем сетчатки и папиллярных линий. Ищите новые фишки, эти сдохли.
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Рюкзаковцы продолжают обсераться жиденьким. То ли еще будет.
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Окрема розмова стосується мотиву.
1. Запропонований слідчими варіант про захоплення націоналістичними ідеями заслуговує не лише на звільнення, а і на карну справу проти автора цього обвинувачення.
2. Версія, яку намагаються запустити в голови українцям росіскі методички, - операція СБУ на замовлення Порошенка.
Ще більш фантастична.
Бо питання - які мотиви мав сам Порошенко. Йому бракувало доказів про злочини росії та фуйла ? Навряд. І чому тобі сбушники лишили живими виконавців, а не обставили їхню загибель як замах росіских спецслужб на атовців та волонтерів ?
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Клоунам закон не писан. Они не понимают. Только хорошая пи тюлина промеж ушей может вату поставить на место.
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абасратся и делать вид что все нормально...
прям руский мир
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да все всем понятно уже.... - это дело Шеремета сплошная нестыковка и фальсификация....
Цель - запугать активную часть народа Украины способную противостоять капитуляции или сдачи интересов страны...
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Зато зеля гарантировал что они преступники . Харант по вызову а не гарант 13ст. конституции.
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воровской гидрант может быть только на престоле
ибо воровать надо и много ))
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Справа не має жодної перспективи. Навіть до Європи не дійде. Українські суди побояться допустити її вихід на європейський рівень.
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Экспертиза не является бесспорним доказательством
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ой..тоді Ж навіщо ті експертизи-експерти..?? дешевше монетку кидати
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Пусть эти эксперты знают, что совокупность НЕСКОЛЬКИХ косвенных улик являются прямым доказательством в суде.
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На видео подрывник хромает, а Антоненку как раз в то время сделали операцию на колене.
Думаете, следствие специально искало волонтеров, активистов и патриотов как раз с таким чудесным совпадением, и это не считая других не менее чудесных совпадений, как то отключенные телефоны, прослушка разговоров, найденная мина и отсутствие какого-либо алиби?
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А что, в Украине на тот момент был всего один хромающий, Антоненко? Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 839
А передающая вышка мобильного оператора в зоне где лежали "отключенные" телефоны в тот момент точно работала?
Найдена не мина, а корпус от мины. Это никаким боком не может квалифицироваться как оружие, это объемный макет и не более того!
Если твоим знакомым и родственникам дать послушать как ты о них отзываешся за их спиной, они тебе от "благодарности" фаберже поотрывают!..

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Я уже говорил, ни одно обстоятельство по отдельности не может считаться 100% доказательством, но вот все вместе они так чудесно совпали, что указывают именно на задержанных.
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Професійний кловун скопіює вам походку на раз-два, а їх в кварталі валом.
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Як би там ці виродки не викручувались, а за скоєні ними злочини - доведеться відповідати!
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Докази того, що найлегше знайти та продемонструвати, нацизму обвинувачуваних, який шиють їм аваківсько-рябошапківські, хтось продемонстрував?
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Докази є, але показали те, що тягне на ПІДОЗРУ.
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До "нацизму" обвинувачуваних прив'язали найголовніше - мотив злочину.
Перетрусили сторінки в соцмережах обвинувачених за кілька років.
Демонструйте докази їх нацистських переконань.
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В ході слідства обвинувачення може бути перекваліфіковано.
І не треба від мене вимагати ваші побажання.
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Ви вирішили виступити на стороні фальсифікаторів під поїм коментарем.
Тому і отримали питання.
Бовдури, які шиють цю справу, не повинні були ліпити в документ, з яким пішли в суд, дикий мотив злочину, який нічим не можуть підтвердити.
Але на те вони і бовдури.
Сподіваюсь, рано чи піздно вони понесуть покарання за свій злочин.
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Всі повинні нести покарання за свій злочин.
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Звичайно. Нехай понесуть покарання СПРАВЖНІ вбивці та фальсифікатори-наклепники.
Амінь.
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І вписали цей мотив в ТЕКСТ ПІДОЗРИ, яку прокурори представляли в суді.
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Якщо коментарі на Цензорі розглянути під кутом кримінальної відповідальності, то половині присутніх треба висунути кримінальне звинувачення за посягання на життя, честь і Огидність Зеленского, а іншій половині за теж саме, в адресу Порошенко... Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 6733
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Не поспішай їх звинувачувати.
А доказів, дійсно, набагато більше, ніж тільки хода.
Ми ще й 10-ти % не побачили.
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Не показуйте решту бо помремо від сміху.
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Тоді, обов`язково треба показати!
Ще й повтор на наступний день зробити! Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 2144
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Вся эта суета вокруг пустышки лишний раз подтверждает, что Зебил не на своём месте и ему уже пора в отставку. Ну нафига нам такое позорное Чмо? Нам что, мало Вальцмана было?
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Дострокові. Поки Вовік не заробив на довічне з конфіскацією, як Пєця.
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Сьогодні на ПРЯМОМУ заявили, що в акції в Дніпрі прийняли учясть близько 100 чоловік!
Оце дійсно - "Шито білими нитками".

Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 6788
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Не було анонсу мітінгу, тому люди масово і не прийшли. Зізвонювались лише по знайомим.
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Як не було анансу?
Два дні по усіх телеканалах лунав заклик "У неділю о 13-00.... і т.д.".
У Києві чому зібралися тільки ті, що були в залі суду й люди, які прийшли послухати музику?
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Соевые, прекратите истерику, бесполезно. "Сколь веревочка не вейся, а совьёшься ты в петлю."
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