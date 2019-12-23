 Эксперты-криминалисты утверждают, что анализ походки можно применять только как вспомогательное доказательство, и то с предостережением, - экс-член ОСД Маслов

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.

"Я приведу два объективных исследования британских ученых криминалистов в обоих из которых этот Бирч (участвовал в экспертизе по делу об убийстве Шеремета. - Ред.) цитуеться и даже, если не ошибаюсь, в одном из них участвовал.

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Вот что говорят британские эксперты:

"Когда криминалистический анализ походки используется как вспомогательное средство для положительной идентификации подозреваемого, необходимо учитывать следующие вопросы:

• Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о том, что походка является уникальной в пределах текущих или предполагаемых в будущем ограничений оценок, используемых в криминалистическом анализе походки.

• В настоящее время нет надежной базы данных, позволяющей оценивать частоту или нормальных, или ненормальных характеристик походки.

• Нет опубликованных и проверенных уровней ошибок, связанных с текущей методологией.

• Не опубликованы исследования методом черные ящики надежности и повторяемости анализов.

• Не существует стандартизированной методологии анализа, сравнения и заявки характеристик походки.

Исключение какого-то подозреваемого на основании того, что его походка отличается от поведения лица, записанного на видео должно быть менее требовательным, чем положительная идентификация. Однако есть еще меньше доказательств в поддержку использования видео в этом контексте. Есть несколько факторов, которые могут заставить людей ходить по-разному в разных случаях и их следует учитывать до того, как подозреваемый может быть разумно исключен, и подобные исследования редки", - написал Маслов.

Отметим, что одним из доказательств в деле об убийстве журналиста Павла Шереета, представленных общественности, является экспертиза походки подозреваемых и людей, запечатленных на видео камер наблюдения, во время закладки взрывчатки в автомобиль, которым пользовался Шеремет.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.