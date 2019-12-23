 Лотерейный оператор поддержал Кабмин относительно прекращения работы нелегальных игровых залов

Об этом сообщает пресс-служба "М.С.Л.".

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддерживает инициативу Кабинета министров внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты для предотвращения незаконному игорному бизнесу работать под названием "лотереи".

Но при этом "М.С.Л." обеспокоен тем, что выбранный Правительством способ борьбы вряд ли способен помочь в решении вопроса борьбы с нелегальным бизнесом.

Нелегальный бизнес не имеет никаких лицензий, не выполняет никаких лицензионных условий и не имеет никаких электронных систем принятия ставок, в части которых Правительство отменило лицензионные условия. Очевидно, что для эффективной борьбы с теневым рынком необходимы комплексные меры, которые были бы эффективными и принимались своевременно государственными органами в пределах их полномочий.

Опираясь на свой 50-летний опыт работы на рынке лотерей, и 25-летний опыт участия в ведущих европейских и международных лотерейных организациях, считаем, что для окончательной победы над псевдо-лотереями и полноценного выполнения действующего законодательства, Минфину необходимо разработать и внедрить новые лицензионные условия для операторов государственных лотерей. В лицензионные условия необходимо внести все необходимые положения, которые уберут любую возможность использовать лотереи для распространения незаконных азартных игр.

В то же время, "М.С.Л." обращает внимание, что операторы государственных лотерей в своей работе руководствуются Законом Украины "О государственных лотереях в Украине" 2012 года. Частично отмененный приказ Госкомпредпринимательства 2002 года не применяется до момента приведения его в соответствие с вышеуказанным Законом.