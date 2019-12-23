 Лотерейный оператор поддержал Кабмин относительно прекращения работы нелегальных игровых залов

Об этом сообщает пресс-служба "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддерживает инициативу Кабинета министров внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты для предотвращения незаконному игорному бизнесу работать под названием "лотереи".
Но при этом "М.С.Л." обеспокоен тем, что выбранный Правительством способ борьбы вряд ли способен помочь в решении вопроса борьбы с нелегальным бизнесом.
Нелегальный бизнес не имеет никаких лицензий, не выполняет никаких лицензионных условий и не имеет никаких электронных систем принятия ставок, в части которых Правительство отменило лицензионные условия. Очевидно, что для эффективной борьбы с теневым рынком необходимы комплексные меры, которые были бы эффективными и принимались своевременно государственными органами в пределах их полномочий.
Опираясь на свой 50-летний опыт работы на рынке лотерей, и 25-летний опыт участия в ведущих европейских и международных лотерейных организациях, считаем, что для окончательной победы над псевдо-лотереями и полноценного выполнения действующего законодательства, Минфину необходимо разработать и внедрить новые лицензионные условия для операторов государственных лотерей. В лицензионные условия необходимо внести все необходимые положения, которые уберут любую возможность использовать лотереи для распространения незаконных азартных игр.
В то же время, "М.С.Л." обращает внимание, что операторы государственных лотерей в своей работе руководствуются Законом Украины "О государственных лотереях в Украине" 2012 года. Частично отмененный приказ Госкомпредпринимательства 2002 года не применяется до момента приведения его в соответствие с вышеуказанным Законом.
Казино в центрі міста, біля ЗД вокзалів...
Невже нікому не цікаво ?
Може комусь час за грати, нє ?
99,9647% "ЭВОЛОТ ЛИМИТЕД"
В целом офшоры нужно запретить. ОНИ НЕ должны иметь никаких "льгот" в Украине. Это не разумно.
- это мусарня - подлая контора ))
пора её снова шугать как в 14-м - порохосвин вывески перевесил ***** ))
https://www.unian.ua/economics/finance/1134663-ukrajina-zastosuvala-sanktsiji-do-operatoriv-loterey-msl-i-patriot.html
Нифига у вас не выйдет панове , игральный бизнес задавить силой . Ни у кого в мире это не получилось , а вы думаете что самые умные . Ну ну . Попыхтите .