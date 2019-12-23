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 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11452) лотерея (126)

 Лотерейный оператор поддержал Кабмин относительно прекращения работы нелегальных игровых залов

"М.С.Л." поддерживает решительные действия Кабмина в наведении порядка на лотерейном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба "М.С.Л.".

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддерживает инициативу Кабинета министров внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты для предотвращения незаконному игорному бизнесу работать под названием "лотереи".

Но при этом "М.С.Л." обеспокоен тем, что выбранный Правительством способ борьбы вряд ли способен помочь в решении вопроса борьбы с нелегальным бизнесом.

Нелегальный бизнес не имеет никаких лицензий, не выполняет никаких лицензионных условий и не имеет никаких электронных систем принятия ставок, в части которых Правительство отменило лицензионные условия. Очевидно, что для эффективной борьбы с теневым рынком необходимы комплексные меры, которые были бы эффективными и принимались своевременно государственными органами в пределах их полномочий.

Опираясь на свой 50-летний опыт работы на рынке лотерей, и 25-летний опыт участия в ведущих европейских и международных лотерейных организациях, считаем, что для окончательной победы над псевдо-лотереями и полноценного выполнения действующего законодательства, Минфину необходимо разработать и внедрить новые лицензионные условия для операторов государственных лотерей. В лицензионные условия необходимо внести все необходимые положения, которые уберут любую возможность использовать лотереи для распространения незаконных азартных игр.

В то же время, "М.С.Л." обращает внимание, что операторы государственных лотерей в своей работе руководствуются Законом Украины "О государственных лотереях в Украине" 2012 года. Частично отмененный приказ Госкомпредпринимательства 2002 года не применяется до момента приведения его в соответствие с вышеуказанным Законом.

Источник: https://censor.net.ua/n3166818
 
 
 Топ комментарии
 
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л.""____________у этого оператора от "государственного" только название!
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Снова кипрское повылазило. Зачем "киприотам" разрешать бизнес в Украине. Пусть продают свои лотерейки у себя ДОМА, в своей "стиралке"
99,9647% "ЭВОЛОТ ЛИМИТЕД"

В целом офшоры нужно запретить. ОНИ НЕ должны иметь никаких "льгот" в Украине. Это не разумно.
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А то, что уши всех украинских лотерей торчат из паРаши - это нормально?
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А то, что уши всех украинских лотерей торчат из паРаши - это нормально?
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"Оператор государственных лотерей "М.С.Л.""____________у этого оператора от "государственного" только название!
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Нелегальний бізнес взагалі не ховався. Хто його кришував ?
Казино в центрі міста, біля ЗД вокзалів...
Невже нікому не цікаво ?
Може комусь час за грати, нє ?
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Калжктів нашєго калхоза рєшітєльна паддєржіваєт! Фу, гидко. Що цікаво, оте МСЛ мало чим відрізняється від Космолотів. І теж не є державною лотереєю. Ясно, що вони раді усунення конкурентів. Можливо, навіть стимулювали акцію.
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Дарма не легалізували ігорний бізнес. Ще при союзі грали,пам'ятаю, як в селах в неділю, грали на гроші в триньку, сєку, очко і т.д
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Многим украинцам хочется расслабухи, чтобы в казино вместе с проституткой и косяком марихуаны и рядом все равные от главы администрации Президента и до .... Лотерейный оператор поддержал Кабмин относительно прекращения работы нелегальных игровых залов - Цензор.НЕТ 8474
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Снова кипрское повылазило. Зачем "киприотам" разрешать бизнес в Украине. Пусть продают свои лотерейки у себя ДОМА, в своей "стиралке"
99,9647% "ЭВОЛОТ ЛИМИТЕД"

В целом офшоры нужно запретить. ОНИ НЕ должны иметь никаких "льгот" в Украине. Это не разумно.
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И ещё... Президент подписал закон о предоставлении кредита для строительства метро в Бердянске.
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В Параше нет украинской автономии, Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів - Цензор.НЕТ 5977)))
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да менты-понты это да Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів - Цензор.НЕТ 3892
- это мусарня - подлая контора ))
пора её снова шугать как в 14-м - порохосвин вывески перевесил ***** ))
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МСЛ за пятьдесят лет, и наличия современного видеооборудования, не научилась нормально показывать розыгрыши, что бы ни у кого не было вопросов к организаторам. Такая же шарашка, крупного размера.
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А историю Лас Вегаса почитать , зеля не желает Лотерейний оператор підтримав Кабмін щодо припинення роботи нелегальних гральних залів - Цензор.НЕТ 1550 . ? Где есть запреты , там всегда беззаконие и криминал , где запретов нету , там наоборот - порядок . Закон природы . .
Нифига у вас не выйдет панове , игральный бизнес задавить силой . Ни у кого в мире это не получилось , а вы думаете что самые умные . Ну ну . Попыхтите .
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Этот милый оператор лотерей занимается в частности Супер лото, в котором условия утверждены Державой и при этом весьма занимательны, так на экспертизу билета оператор может потратить полгода, а на выплату крупного выигрыша - полтора года! Очень приятное условие при скачках доллара, ставках по депозитам 15 - 20% и всяческих кризисах.
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