 Лидеры нормандской четверки могли бы изменить минские соглашения, надо лишь желание, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью "Укринформу".
"Если четыре лидера опять бы собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять Минск когда угодно", - сказал Пристайко.
Это, по его убеждению, могло бы помочь разблокировать некоторые принципиальные вещи. Соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымские проблемы нужно решать другими механизмами, - Пристайко
Среди проблемных вопросов он назвал пункт о границе, формулировка о передаче под контроль которой Украины является не совсем понятной. Киев пытается достичь взаимопонимания с Москвой, ведь "если серьезно говорить о выборах, придется адаптировать пункт о границе".
"Наверное, такая амбивалентность и неясность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", - отметил дипломат.
краще вам нічого не робити, нехай ***** й надалі отримує санкції
Прихильники Порошенко кажуть, що там усе добре.
Жодної корисної думки...
Хіба що хоче перекласти відповідальність за капітуляцію на Німеччину та Францію.
Бо українці не дають державу здавати, то пішли іншими шляхами.
Олександр Бригинець
@bryhynets
·47 мин
Спектакль закінчився. Дещо таємне стало явним: Зеленський продався Путіну та ще й дозволив йому напряму фінансувати свою 5 колону газом - проросійські бізнеси отримають надприбутки Тепер почне скорочуваться видобуток власного газу... Ми знов сідаємо на енергетичну голку
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·13 ч
Виявляється, якихось 5 українських компаній уклали прямі угоди з "Газпромом" про постачання газу з РФ на український ринок. Ці компанії - 5 колона Росії в Україні. Імовірно, це одна із таємних домовленостей Зеленського у Парижі - він, схоже, перейшов там не одну "червону лінію"!
Собеседник агентства «Интерфакс-Украина» также подтвердил, что несколько украинских компаний заключили прямые контракты с российским концерном.
О каких компаниях идет речь, оба источника не уточняют.
Невже не зрозуміло, що ніхто нічого міняти не буде?
А що має робити Україна - Зеленському нещодавно довели в Парижі.
вас в двері, а ви у вікно...