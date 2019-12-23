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 Политика Украины
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Все про:МИД (5239) минские соглашения (2722) Пристайко (332)

 Лидеры нормандской четверки могли бы изменить минские соглашения, надо лишь желание, - Пристайко

По желанию всех стран-подписантов минских соглашений внести коррективы в этот документ, они могли бы это сделать с целью двинуться дальше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью "Укринформу".

"Если четыре лидера опять бы собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять Минск когда угодно", - сказал Пристайко.

Это, по его убеждению, могло бы помочь разблокировать некоторые принципиальные вещи. Соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымские проблемы нужно решать другими механизмами, - Пристайко

Среди проблемных вопросов он назвал пункт о границе, формулировка о передаче под контроль которой Украины является не совсем понятной. Киев пытается достичь взаимопонимания с Москвой, ведь "если серьезно говорить о выборах, придется адаптировать пункт о границе".

"Наверное, такая амбивалентность и неясность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", - отметил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3166816
 
 
 Топ комментарии
 
дристайка, ваше бажання може привести країну до катастрофи.
краще вам нічого не робити, нехай хуйло й надалі отримує санкції
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Чиє "жєланіє", деди морози ви наші зелені? Те, що ви будь-яке "жєланіє" готові виконувати, видно вже неозброєним оком. Тільки це явно не бажання більшості українців.
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Пустомеля, а не міністр МЗС.
Жодної корисної думки...
Хіба що хоче перекласти відповідальність за капітуляцію на Німеччину та Францію.
Бо українці не дають державу здавати, то пішли іншими шляхами.
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дристайка, ваше бажання може привести країну до катастрофи.
краще вам нічого не робити, нехай ***** й надалі отримує санкції
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А що в них не так?
Прихильники Порошенко кажуть, що там усе добре.
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Чиє "жєланіє", деди морози ви наші зелені? Те, що ви будь-яке "жєланіє" готові виконувати, видно вже неозброєним оком. Тільки це явно не бажання більшості українців.
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Один мальчік так добре пародіював президента, що сам став пародією на нього.
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Пустомеля, а не міністр МЗС.
Жодної корисної думки...
Хіба що хоче перекласти відповідальність за капітуляцію на Німеччину та Францію.
Бо українці не дають державу здавати, то пішли іншими шляхами.
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как всё просто , оказывается у моники не было желания, один не мог другой не хотел.Какой вумный министр
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Немає ніяки "соглашеній"!!! Будь які договори на міжнарожному рівні підписуються керівництвом держави та потребують ратифікації у верховній раді!!! Тому не пудріть мозги іне вішайте лапшу на вуха людям. Це все фейки та маніпуляції, як і люди, які щось "підписували"!
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Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.


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Олександр Бригинець

@bryhynets

·47 мин

Спектакль закінчився. Дещо таємне стало явним: Зеленський продався Путіну та ще й дозволив йому напряму фінансувати свою 5 колону газом - проросійські бізнеси отримають надприбутки Тепер почне скорочуваться видобуток власного газу... Ми знов сідаємо на енергетичну голку
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Роман Москаль

@RomanMoskal70

·13 ч

Виявляється, якихось 5 українських компаній уклали прямі угоди з "Газпромом" про постачання газу з РФ на український ринок. Ці компанії - 5 колона Росії в Україні. Імовірно, це одна із таємних домовленостей Зеленського у Парижі - він, схоже, перейшов там не одну "червону лінію"!
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Пять украинских компаний заключили контракты с ПАО «Газпром» на поставку газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на информированного собеседника на нефтегазовом рынке.
Собеседник агентства «Интерфакс-Украина» также подтвердил, что несколько украинских компаний заключили прямые контракты с российским концерном.
О каких компаниях идет речь, оба источника не уточняют.



Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8290

Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8290
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Навіщо ці порожні балачки?!
Невже не зрозуміло, що ніхто нічого міняти не буде?
А що має робити Україна - Зеленському нещодавно довели в Парижі.
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андрюща, ви в нових панталонах ?
вас в двері, а ви у вікно... Лідери нормандської четвірки могли б змінити Мінські угоди, треба лише бажання, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1481
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