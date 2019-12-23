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Все про:стрельба (2569) ФСБ (1431) Манюров Евгений (3)

 Убийца ФСБшников Манюров - "член организации украинских националистов в Москве", - росСМИ

В ФСБ обнаружили связь между Евгением Манюровым, устроившим стрельбу возле здания ведомства на Большой Лубянке, и украинской организацией "Этническое национальное объединение" (ЭНО).

Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру", передает Цензор.НЕТ.

Как пишут российские СМИ, "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев".

В ведомстве полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации.

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Сообщается, что IT-специалисты ФСБ уже изучили аккаунты Манюрова в соцсетях и нашли его связи с ЭНО.

В свою очередь ЭНО опровергла связь стрелка с организацией.

В Москве вечером, 19 декабря, было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В результате перестрелки погибли два сотрудника спецслужбы. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина — в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ; он отмечается 20 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3166815
 
 
 Топ комментарии
 
Не удивительно)Как ещё портрет Яцинюка не обнаружили в его квартире)
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Манюров эанес на борт МН17 чемодан взрывчатки и быстро вернулся на Бук.
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Зелена влада про мир з мордорськими вбивцями торочить, а вбивці продовжують у всіх злочинах шукати "український слід". Розродиться квола пристайка якоюсь реакцією? Ні
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Для інформації: сайт "Вся украина" показує 3 особи з прізвищем Манюров. Зверніть увагу на "по батькові"...http://nomer-org.website/allukraina/
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Вообще уже поехали на цензоре. Ни один источник планеты не назвал лубянского стрелка "украинским националистом", а тут уже нафантазировали. А для порохожопых много не нужно - сейчас начнут писать что зеленский помог ФСБ его убить.
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