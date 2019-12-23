 Убийца эфэсбэшников Манюров - "член украинской организации этнических националистов в Москве", - росСМИ

Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру", передает Цензор.НЕТ.

Как пишут российские СМИ, "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев".

В ведомстве полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации.

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Сообщается, что IT-специалисты ФСБ уже изучили аккаунты Манюрова в соцсетях и нашли его связи с ЭНО.

В свою очередь ЭНО опровергла связь стрелка с организацией.

В Москве вечером, 19 декабря, было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В результате перестрелки погибли два сотрудника спецслужбы. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина — в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ; он отмечается 20 декабря.