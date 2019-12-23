 Убийца эфэсбэшников Манюров - "член украинской организации этнических националистов в Москве", - росСМИ

Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру", передает Цензор.НЕТ.
Как пишут российские СМИ, "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев".
В ведомстве полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации.
Сообщается, что IT-специалисты ФСБ уже изучили аккаунты Манюрова в соцсетях и нашли его связи с ЭНО.
В свою очередь ЭНО опровергла связь стрелка с организацией.
В Москве вечером, 19 декабря, было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В результате перестрелки погибли два сотрудника спецслужбы. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина — в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ; он отмечается 20 декабря.
Атамась Наталия раздражена
16 ч. ·
Х'юстон, у нас проблема.
В Україну зайшла російська видавнича група "Альпіна". До неї входить два видавництва - Альпіна-нонфікшн та Альпіна Паблішер, які спеціалізуються на нон-фікшині: науково-популярній, навчальній, мотиваційній та бізнес літературі.
Цитата: "У Альпіні підкреслили, що всі книги друкуються на місці, а одним з головних партнерів видавництва харківська друкарня Фактор-Друк. Офіційним дистриб'ютором і партнером Альпiна Паблiшер став кніжній онлайн-магазин Yakaboo".
https://cutt.ly/lreZbOZ
Тобто на п'ятому році війни до нас просто так заходить російське велике видавництво, і за допомогою найбільшого українського онлайн-дистрибьютора починає давити україномовну книгу та її видавців.
Що я маю на увазі? А ось що.
Оце список топ онлайн-продажів "чорної п'ятниці" того самого найбільшого книжкового дистрибьютора - Yakaboo - https://cutt.ly/TreZxmK
Що ми бачимо у топі? Менсона, дві книжки "Тонкое искусство пофигизма" и "Все хреново". Другу книгу Альпіна видала в Україні. На сайті Якабу на неї є дві ціни - 288 грн. та 210 грн. В мене є підозра, що перша ціна - це експорт. А друга - оця сама українська "дочка" російського видавництва.
А ще обидві книги Менсона переклав українською Наш Формат, і вони входять до топ його продажів. Україномовна версія від українського видавництва коштує 185 грн.
Ви розумієте проблему?
В умовах, коли російськомовна версія від росіян коштує майже стільки ж, скільки україномовна від наших, Якабу непогано наживається на російській книзі, а українська та україномовна - "горе переможеним", так? Це жорстка конкуренція, яку можна б було вітати, якщо б мова не йшла про російськомовну книгу від видавництва КРАЇНИ-АГРЕСОРА.
Дивимось далі на топ-30. Російськомовна Айн Ренд "Атлант..." від Альпіни, 2018 рік. Слава богу, поки все ще експортна, тобто дорога. А ця книжка українською вже має більше 30 перевидань від Нашого Формату, це їх бестселер, який тримає на плаву можливість для видавництва перекладати та видавати "ризиковані" науково-популярні проекти українською.
Альпіна Паблішер в Україні - це не просто видаництво країни-агресора, яке прийшло за нашими грошима. Це реальна загроза ринку україномовного перекладного наук-попу та нон-фікшину.
Книгарня Є вже закликала на свої сторінці у ФБ українські видавництва відмовитись співпрацювати з Якабу, обіцяючи підтримку https://cutt.ly/JreLd9f. Деякі видавництва ("Моя книжкова полиця") вже оголосили про припинення такої співпраці https://cutt.ly/QreZmXN. Деякі автори закликають людей відмовлятися від купівлі книжок на Якабу, пропонуючи звертатися у онлайн-магазини самих видавництв https://cutt.ly/breZWgZ.
Я ніколи не купувала на Якабу. Я не дуже розумію, що треба робити. Кричати: "Народ, блін, купуйте, україномовний наук-поп"? Боюся, це не допоможе. Вони нас задавлять. А найбільший український дистрибьютор їм з радістю допоможе.
Ітс джаст е бізнес...
-В той час як влада в Україні намагається приліпити резонансні кримінальні злочини патріотам АТОвцям... Саме патріотам України -незалежно від їх етнічної приналежності
-То ординська влада намагається пов'язати резонансні кримінальні злочини на своїй території також з Україною, її патріотами і навіть з суто цивільними українськими організаціями , то з "Правим сектором", то з ЗСУ, то з ЕНО... Навіть тоді, коли прізвище злочинця (Манюров) "ісконной" україноетнічністю і не пахне... як і його громадянство...
Надаю останнє ординське "повідомлення:
-У ФСБ виявили зв'язок між Євгеном Манюровим, який влаштував стрілянину біля будівлі відомства на Великій Луб'янці, і українською організацією "Етнічне національне об'єднання" (ЕНО).... навіть якщо її діяльність за суттю носить проросійське спрямування
Какие же это националисты, тем более- украинские? Это ж натуральные путинисты. ***** ж все время про "адиннарот" бредит.
Банда ФСБ лихорадочно ищет «версию» нападение на ее главное логово в Москве.
Целых два часа вооруженные менты, чекисты, спецбанды всех букв русского алфавита бегали от стрелка-одиночки вооруженного дробовиком и ножом.
Это публичное унижение и демонстрация бессилия перед мотивированным противником требует срочного объяснения.
И вот первая версия, родившиеся в головах чекистов, вброшена через подконтрольный «оппозиционно-либерально-национальный» ведомственный листок cont.ws.
Нападение на ФСБ организовали англичане, чтобы поссорить Россию с Турцией.
Не поняли? Сейчас поймете…
Излагаем по порядку, по тексту лубянского издания:«Стрелок Евгений Манюров охранник из ЧОПов, работавший на российское подразделение британской частной военной компании G4S. Данная ЧВК основана в 1901 году, охраняет тюрьмы, проводит «гуманитарные миссии» на Ближнем Востоке и Африке.
Возможно, что штатные психологи, а точнее, военные психиатры из Тавистокского института, известные разработками по управлению обществом с помощью деструктивных культов, заметили нелюдимого Манюрова и внесли его в резерв.
Впоследствии он уволился из английской силовой корпорации. Причина неизвестна. В то же время Манюров начал активно учиться стрельбе, причем, занимаясь в ДОСААФ исключительно в верхней одежде, что тоже странно (а что, должен был раздеться до трусов? - КЦ), общаться с англоязычными собеседниками, а, по словам матери, он разговаривал и с арабами (ключевое доказательство? - КЦ). После всего этого он напал на здание ФСБ.
Далее чекисты в своем классическом стиле вываливают «детали»:«Если обратить внимание на детали, то появляется четкое ощущение того, что все было спланировано заранее и с вполне определенной целью.
Нападал Манюров в футболке с изображением волка и луны. Кто не знает, это символ «Бозкурт» - турецких националистов из организации «Серые волки», которые мечтают объединить всех тюрков в одну страну. По их мнению, российские силовики - их главные враги (а где это они заявляли, ссылку пожалуйста - КЦ). Вполне возможно, что эта группировка завербовала Манюрова.
Дата нападения - 19 декабря - это день убийства российского посла Андрея Карлова в Турции (и начало большого праздника банды ФСБ - день чекиста - КЦ). Этот инцидент 2016 года - настоящая провокация для того, чтобы ухудшить отношения Москвы и Анкары. Вполне возможно, что случившееся на Лубянке было запланировано для этого же.
«Теракт» на Лубянке - инсценировка ФСБ!
Недаром север Сирии, где как раз сотрудничают Россия и Турция, является зоной интересов Британии».
На этом полет чекистской мысли прерывается. Если эту версию примут за основную, то в ближайшие дни мы станем свидетелями «появления новых фактов в деле расследования о теракте на Лубянке».
Кстати, ФСБ стоит обратить внимание на то, что 20 декабря, в день чекиста - только что победивший на выборах в Британии Борис Джонсон, нагло прилетел в Эстонию (на границу с Россией) и демонстративно покормил английских солдат (видимо, в честь успешной операции на Лубянке).
Этот «факт» надо бы срочно включить в версию об «английском следе…!»
Ганапольский
Слава Україні!
1. "Убийца эфэсбэшников Манюров - "член организации украинских националистов в Москве",
2. ", "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев"
Украинские националисты.
Поддерживают.
Единство с русскими.
Згадались слова, які почув 45 років тому у Владивостоці від місцевого краєзнаця:
"Хохлы поначалу хорошо трудились, а потом стали русскими и больше работать не хотят".😰
очки купите,********
Симулировать можно всё, что угодно, всё равно никого на место происшествия не пустят.
А потом можно "аккаунты проверять" и делать нужные путину заключения.
Население запоребрика поверит, отчего бы и нет? Ведь верило же оно тому, что "из Молдовы пришли биндеры и сожгли Хатынь", и про "распятого мальчика в трусиках".
Зачем нужны тонкости, если быдлонаселение запоребрика и так прекрасно все проглотит?
А что это дело даст? А возможность расправиться с теми, с кем запоребриком захотят, возможность прокрутить на фарш тех, кто их раздражает, кто им кажется более или менее значительным.
Хорошо на заработках запоребриком, верно?
Главное, спокойно, и деньги платят.