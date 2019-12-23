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Все про:стрельба (2569) ФСБ (1431) Манюров Евгений (3)

 Убийца эфэсбэшников Манюров - "член организации украинских националистов в Москве", - росСМИ

В ФСБ обнаружили связь между Евгением Манюровым, устроившим стрельбу возле здания ведомства на Большой Лубянке, и украинской организацией "Этническое национальное объединение" (ЭНО).

Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру", передает Цензор.НЕТ.

Как пишут российские СМИ, "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев".

В ведомстве полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации.

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Сообщается, что IT-специалисты ФСБ уже изучили аккаунты Манюрова в соцсетях и нашли его связи с ЭНО.

В свою очередь ЭНО опровергла связь стрелка с организацией.

В Москве вечером, 19 декабря, было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В результате перестрелки погибли два сотрудника спецслужбы. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина — в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ; он отмечается 20 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3166815
 
   
 Топ комментарии
 
Не удивительно)Как ещё портрет Яцинюка не обнаружили в его квартире)
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"ЄНО" - "данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев" Источник: https://censor.net.ua/n3166815

Ну і яким боком тут українські націоналісти?

У когось з головою не порядок. Українські націоналісти і єдність з кацапами - НОНСЕНС.
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я ж говорил, что в любом случае визитка Яроша у него будет успешно обнаружена)))
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та шо там само хйло приверженец и последователь Степана Андреевича так кошмарить лаптеногих 20 лет ! он имеет от Украины не одну награду а когда ласты склеет дадим героя
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С каких пор фашыстская НОД Украинские националисты ?
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заждался! думал, если сразу Украину на прямую не прилепили, то начнут в биографии искать, родственников шмонать, ну...где-то же должен быть "украинский след", чтобы оправдать свой проё....
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Треба побудувати ще бiльше парканiв - не только навколо вокзалiв та автостанцiй, як у окупованому Криму, а й навколо будiвель ФСБ, полiцii, тощо. Можливо, прорити рови, додати колючий дрiт, тощо. А всiх мешканцiв Московii - чiпувати.
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"данная организация придерживается этносизма, который предусматривает восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев".

Какие же это националисты, тем более- украинские? Это ж натуральные путинисты. ***** ж все время про "адиннарот" бредит.
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Манюров эанес на борт МН17 чемодан взрывчатки и быстро вернулся на Бук.
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Зелена влада про мир з мордорськими вбивцями торочить, а вбивці продовжують у всіх злочинах шукати "український слід". Розродиться квола пристайка якоюсь реакцією? Ні
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Для зеленої влади націоналісти теж вороги.
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Для інформації: сайт "Вся украина" показує 3 особи з прізвищем Манюров. Зверніть увагу на "по батькові"...http://nomer-org.website/allukraina/
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Вообще уже поехали на цензоре. Ни один источник планеты не назвал лубянского стрелка "украинским националистом", а тут уже нафантазировали. А для порохожопых много не нужно - сейчас начнут писать что зеленский помог ФСБ его убить.
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не... мы прохожопые будем просто писать-клован вали в цирк.
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Ну вы же должны понимать, что из вашего курятника не слышно ничего наверх и ваше сообщество просто удовлетворяет друг-друга по кругу, ни на что не влияя. Вы просто истерите тут и ничего не способны сделать, как и ваш убогий политический труп Петя. Уж лучше смешной клоун, чем ничтожество, трясущееся за властью, жалкое и беспринципное.
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Якщо наш курник такий нікчемний, що ви тут загубили, така низька самооцінка?
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а ничё что нестыковочка по способам? У украинских националистов "москаляку на гиляку".
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ФСБ каже що, їх імперські кацапофіли вже стали "біндєравцамі"?
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Всі кацапи розуміють що, це така сама *уйня, як і мінометна баржа але дружньо клянуть проклятих "біндєравцав"
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Зеленський ще не вибачився за "дикунство упоротих націоналістів?"
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Нападение на ФСБ организовали англичане, чтобы поссорить Россию с Турцией

Банда ФСБ лихорадочно ищет «версию» нападение на ее главное логово в Москве.
Целых два часа вооруженные менты, чекисты, спецбанды всех букв русского алфавита бегали от стрелка-одиночки вооруженного дробовиком и ножом.
Это публичное унижение и демонстрация бессилия перед мотивированным противником требует срочного объяснения.
И вот первая версия, родившиеся в головах чекистов, вброшена через подконтрольный «оппозиционно-либерально-национальный» ведомственный листок cont.ws.
Нападение на ФСБ организовали англичане, чтобы поссорить Россию с Турцией.

Не поняли? Сейчас поймете…
Излагаем по порядку, по тексту лубянского издания:«Стрелок Евгений Манюров охранник из ЧОПов, работавший на российское подразделение британской частной военной компании G4S. Данная ЧВК основана в 1901 году, охраняет тюрьмы, проводит «гуманитарные миссии» на Ближнем Востоке и Африке.
Возможно, что штатные психологи, а точнее, военные психиатры из Тавистокского института, известные разработками по управлению обществом с помощью деструктивных культов, заметили нелюдимого Манюрова и внесли его в резерв.
Впоследствии он уволился из английской силовой корпорации. Причина неизвестна. В то же время Манюров начал активно учиться стрельбе, причем, занимаясь в ДОСААФ исключительно в верхней одежде, что тоже странно (а что, должен был раздеться до трусов? - КЦ), общаться с англоязычными собеседниками, а, по словам матери, он разговаривал и с арабами (ключевое доказательство? - КЦ). После всего этого он напал на здание ФСБ.

Далее чекисты в своем классическом стиле вываливают «детали»:«Если обратить внимание на детали, то появляется четкое ощущение того, что все было спланировано заранее и с вполне определенной целью.
Нападал Манюров в футболке с изображением волка и луны. Кто не знает, это символ «Бозкурт» - турецких националистов из организации «Серые волки», которые мечтают объединить всех тюрков в одну страну. По их мнению, российские силовики - их главные враги (а где это они заявляли, ссылку пожалуйста - КЦ). Вполне возможно, что эта группировка завербовала Манюрова.
Дата нападения - 19 декабря - это день убийства российского посла Андрея Карлова в Турции (и начало большого праздника банды ФСБ - день чекиста - КЦ). Этот инцидент 2016 года - настоящая провокация для того, чтобы ухудшить отношения Москвы и Анкары. Вполне возможно, что случившееся на Лубянке было запланировано для этого же.
«Теракт» на Лубянке - инсценировка ФСБ!
Недаром север Сирии, где как раз сотрудничают Россия и Турция, является зоной интересов Британии».
На этом полет чекистской мысли прерывается. Если эту версию примут за основную, то в ближайшие дни мы станем свидетелями «появления новых фактов в деле расследования о теракте на Лубянке».
Кстати, ФСБ стоит обратить внимание на то, что 20 декабря, в день чекиста - только что победивший на выборах в Британии Борис Джонсон, нагло прилетел в Эстонию (на границу с Россией) и демонстративно покормил английских солдат (видимо, в честь успешной операции на Лубянке).
Этот «факт» надо бы срочно включить в версию об «английском следе…!»
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Я не говорю, что НОДовцы это террористы - пусть это определяют компетентные органы, как принято было говорить в Советском Союзе. Я просто говорю, что для меня лично важно, какая у него была символика. Вы знаете, что по этому поводу появилась фраза: «сейчас выяснить, что этот теракт организовал Навальный на деньги Украины». Так вот это важно - почему он начал стрелять.
Ганапольский
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я знову ж, в 3299-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А еще он был в синих шлепках, с арбузом и полной сумкой визиток Яроша!
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Навєрно то же пронікся ідєями ультранационализма і рішив у кацапів прокультівірувать вєлічіє арійськой раси...
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Я сразу же после нападения подумал, что чекисты прилепят его к каким-нить биндеравцам, правосекам и т.д. Какие же гебешники предсказуемые.
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А я все думал когда это скажут ?У них мозги как у курицы -маленькие маленькие
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Дык по фамилии сразу ж ясно - чистой воды биндеравец!
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НОД - українські націоналісти, москальня геть здуріла.
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