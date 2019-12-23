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Все про:Лавров (1669) МИД РФ (1279) санкции (7561) США (15946) Северный поток (563)

 Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также так называемых "санкций из ада", одобренных комитетом сената США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в программе "Большая игра" на "Первом канале".

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - заявил Лавров.

Российский министр назвал действия американских парламентариев "безрассудными" и объяснил их стремлением пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года.

При этом Лавров отметил, что сам президент Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео хотят развивать торговые отношения с Россией.

"Это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую. Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", - отметил он.

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Под "санкциями из ада" подразумевается законопроект DASKA ("О защите американской безопасности от агрессии Кремля"). В него включены санкции против суверенного долга России, целого ряда банков, инвестиций в энергетических проектов России. Документ, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом, был одобрен в комитете Сената по международным отношениям. 

Санкции в отношении газопроводов были включены в бюджет Пентагона и подписаны президентом Трампом 20 декабря. Ограничительные меры против предприятий, предоставляющих суда для прокладки труб по дну Балтийского моря, предполагают блокировку всех американских активов и запрет на операции с этими компаниями. В Вашингтоне объяснили, что данные ограничения необходимы, чтобы не допустить еще большей зависимости Европы от российских энергопоставок.

Источник: https://censor.net.ua/n3166813
 
 
 Топ комментарии
 
Дави сыры и абрикосы, иначе в Крым придут пиндосы© Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров - Цензор.НЕТ 7000теперь наверное и хлеб начнут уничтожать.
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Ваш атвєт Європі ми вже бачили, тепер давайте атвєт Штатам.
Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров - Цензор.НЕТ 7551
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Совет форумчанПравила форума
 
хватит пугать Воронеж от него живого места не осталось уже
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Як врєже кобилкін власною голою дупітою по їжакові.... Знай рюських!
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Невидать теперь "пиндосам" ни матрёшек, ни тульских самоваров, ни вятских пряников!!! Слова Лаврова обвалили на Нью-Йоркской бирже индекс доуджонса. Царит паника, отчаянье, одним словом АРМАГЕДОН
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Это все спектакль. Самое гласное Трампуша отрабаывает - отсутствие персональных санкций против ***** и его ближайшего окружения. А страна, т.е. Россия может и потерпеть
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ссори - не гласное, а главное. Нет увы на цензоре редактора ошибок.
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Почитай ниже... Я там Сорокина цитатку воткнул - как раз к твоему комментарию...
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Дави сыры и абрикосы, иначе в Крым придут пиндосы© теперь наверное и хлеб начнут уничтожать.
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скоро мокшанцы свои скрепы начнут давить... осталось только узнать как они выглядят ..
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Еще пару дипломатов из посольства вышлют? Чем еще эти убогие существа ответить могут?
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Порошенко требует срочно созвать СНБО из-за газовых соглашений с Россией....
.
«Но ситуация намного хуже и намного сложнее», - подчеркнул пятый Президент Украины.«В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства «Северного потока-2», которые бы остановили строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлено», - пояснил он.Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал «Газпром» в нескольких юрисдикциях - Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. «Деньги «Газпрома» были бы автоматически перечислены в НАК «Нафтогаз-Украина». Те же почти 3 млрд долларов, добавил он.«К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях», - отметил он.При этом Порошенко также отметил: «С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против «Газпрома». Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК «Нафтогаз».Он отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к «Газпрому». «В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле «Газпрома», - сказал он.«Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним», - констатировал Порошенко.
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Цей петрило за мутки з ОРДЛО ще не сидить?:"Експорт кам'яного вугілля з Білорусі в Україну зріс за 2018 рік у 798 разів, а антрациту - в 307 ($8,82 млн.) разів більше ніж за 2017 рік."http://polityka.today/ukraina-kupuie-vuhillia-z-ordlo-u-bilorusi/
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А Порошенко не требовал срочно созвать СНБО, когда руками СБУ зачищал рынок сжиженного газа под своего партнера и по совместительству кума *****?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
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Не там взявся Лавров. Хоча думка в принципі правильна - відсмоктати - це саме те, що кацапи можуть зробити, ввівши санкції.
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Ваш атвєт Європі ми вже бачили, тепер давайте атвєт Штатам.

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Интересно как? Наверно наворованные бабки выведут из швейцарских банков. Или Breguet перестанут покупать.
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Кацапські санкції - це погрози мазохіста сади ту.
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Зато в нашей отаре есть 5% баранов винторогих и паршивых овец а в остольном все тоже.
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Все дети, жены и любовницы, а также их лакеи вернуться из США в зад , в парашу
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Іншими словами - На санкції США рашка буде тихо бзидіти собі в портки, але так обережно щоб не вср#т#ся.... Трєпєщіть піндоси! 😃
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та и не говори - усю тайгу недопиленую китайцами засерят ))

жесть
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В ответ на санкции США в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также так называемых "санкций из ада", одобренных комитетом сената США,
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:а) повышением качества продукции,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов,
д) уменьшением накладных расходов,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования Рождества, Пасхи, Троицы, Благовещения, Крещения и др . религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством и пьянством,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на новый быт,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит.
А также всем, что понадобится впредь.
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единственное, чем может ответить кацапстан - это просто в очередной раз испортить воздух...
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Казала кобила, що не бо'їться вовка і може його з'їсти, лишились тільки ратиці.
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З нов заборонять сенаторам відпочивати у сонячному магадані ,воркуті й на соловках. Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров - Цензор.НЕТ 5458
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знизять поставки матрьошок і балалайок в штати? )))
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Хоть так посмотрю на Скабееву (Сливной Бачок)
А то где-то пропала...
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Чтоб себе не навредить,можно челядь рашкована в крепостные загнать.
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Кацапия конечно сможет ответить штатам. Жиденько насрав себе в штаны.

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Неужели ********* своих из США заберут и от гражданства откажутся? Или еще больше бульдозеров наклепают для уничтожения продуктов?
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Ща кацапня снимет штаны и покажет голую,грязнуют задницу,никогда не видавшую унитаза. Трепещите пиндосы.
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Ответит как обычно..
Наберет в свой рот гавна и плюнет в сторону Америки...
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Опять Сирию бомбить начнут. Хотя и Воронежу может не поздоровится!
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Американский Сенат утвердил проект закона об оборонных расходах США на 2020 год. Общая их сумма составит 738 миллиардов долларов. У России всего
63 миллиарда долларов. Американский доллар это мировая волюта номер 1. Только стоит американскому доллару чихнуть, российский рубль сразу обваливается. Чем может отсталая Россия ответит на санкции США в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также так называемых "санкций из ада". Ничем. Ну, могут взорвать пару своих жилых домов, показать мультики о военной мощи России. И все.
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На санкции США против сп-2 Россия ответит лишь одним - достроит его. А информационный шум - это уже производная функция этих так называемых санкций. Для широкой общественности.
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Ога. Кузю осталось переделать под ватогазоукладчик. И достроят
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То есть сп-2 не будет достроен? И не вступит в эксплуатацию? Вы правда в это верите? То, что юродствуете как дурачок - это защитная реакция, я понимаю. Но это же контрпродуктивно, вы же скорее всего взрослый человек.
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"Россия ответит на санкции США" выстрелом в ногу.
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Ввести выездные визы и запрет на поездки в США???
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Петухи из говна, робот Федор и другие новейшие разработки козломордии, будут симметрично применяться в Воронеже
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Амерам лабец! Поставок валенок нИ будет! А если и будет то без галош!!
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США, своими санкциями показали кто в доме хозяин. Санкции сильно ударили по экономике Росси, ударили по престижу, по скрепам. США, что хотят то и делают с Россией. Полное превосходство. Кацапский рубль может зайти в крутое пике. Приятно наблюдать за агонией последней империей. России вообще нечем ответить.
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Коротше пендоси попали..Вже не побачать вони нових лабтей, балалайок і самоварав ... Довиьоживались..Ну і хто їм винен? Самі нарвалися!
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И вот дошли до главного. Новый номер на злобу дня: «Накось, выкуси!»
Напряглись все в креслах, заворочались. Темно на сцене, только ветер воет да домбры с балалайками потренькивают. Выползает луна из облаков, освещает все неярким светом. Посередине сцены - Третья Западная труба. Та самая, из-за которой последние полтора года столько шума-гама, столько хлопот да попечений. Тянется-ползет труба по сцене через леса-поля русские, поблескивает в полумраке, упирается в Западную Стену, проходит сквозь вентиль-задвижку с надписью «Закрыто», ныряет в Стену и уходит дальше - на Запад. Стоит на Стене наш стрелец-пограничник с автоматом лучевым, смотрит в бинокль в ихнюю сторону. Вдруг забеспокоились домбры с балалайками, загудели басы тревогой - возле задвижки из земли куча кротиная выпирает. Мгновенье - и из кучи той крот-диверсант в очках черных вылезает, осматривается, принюхивается, подпрыгивает, хватается за задвижку, впивается в нее изо всех сил, зубами огромными помогает, - вот-вот повернет, пустит газ! Но - луч разящий сверкнул со стены, перерезал крота пополам. Вывалились-расползлись кишки кротиные, взвыл, испустил дух ворюга-диверсант. Вспыхивает свет, спрыгивают со стены трое молодцов-удальцов-пограничников. Спрыгивают лихо, с переворотами, с посвистом молодецким. У одного в руках гармошка, у другого - бубен, у третьего - ложки деревянные. А за спинами - автоматы верные, меткие. Пляшут молодцы-пограничники да поют:
Мы задвижку перекрыли
- Как велел нам Государь.
Ну, а недруги решили
Газ у нас сосать, как встарь.

Мы им «нет!» сказали разом,
Навострили зоркий глаз
- Насосался русским газом
Дармоед «Европа-газ».

Но неймется киберпанкам
Из озябшей стороны
- Разветвленья, как поганки,
Вырастают у Стены.

Все наглеют раз от раза…
Но учтите - можем мы
Вам поддать такого газу
- Задохнетесь сразу вы!
Открывает один пограничник задвижку, двое других подскакивают к торцу трубы, приставляют к ней зады свои и пердят. Грозно-завывающе проходит бздёх молодецкий по трубе, течет сквозь стену и… слышатся вой и вопли на Западе. Звучит финальный аккорд, трое молодцов вспрыгивают на трубу и победоносно воздымают автоматы. Занавес."
(Сорокин. "День опричника").
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Неужели димон и хло раздавят свои айфоны???
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Президент РФ Путин своим распоряжением ввёл беспрецедентно жёсткий пакет санкций РФ по отношению к США:
- всем гражданам РФ - пользователям передовых благ цивилизации, производимых в США - делать это с угрюмым выражением лица;
- всем федеральным служащим РФ (особенно экипажам АПЛ в подводном положении) вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону США, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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ответит.... мощным высером в муку.......
полагаю, что это и есть "ответ"..... )
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Щас на Кузе гальюны помоют и отправят в Индийский океан попугать 7флот США
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Ответить нечем. Иначе бы сказал. Да и чем они могут напугать,если от них никто ничем не зависит. Даже газ свой они не отключат. - Бо жрать шото надо.
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