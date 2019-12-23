 Россия ответит США на санкции против "Северного потока-2", - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в программе "Большая игра" на "Первом канале".

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - заявил Лавров.

Российский министр назвал действия американских парламентариев "безрассудными" и объяснил их стремлением пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года.

При этом Лавров отметил, что сам президент Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео хотят развивать торговые отношения с Россией.

"Это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую. Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", - отметил он.

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Под "санкциями из ада" подразумевается законопроект DASKA ("О защите американской безопасности от агрессии Кремля"). В него включены санкции против суверенного долга России, целого ряда банков, инвестиций в энергетических проектов России. Документ, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом, был одобрен в комитете Сената по международным отношениям.

Санкции в отношении газопроводов были включены в бюджет Пентагона и подписаны президентом Трампом 20 декабря. Ограничительные меры против предприятий, предоставляющих суда для прокладки труб по дну Балтийского моря, предполагают блокировку всех американских активов и запрет на операции с этими компаниями. В Вашингтоне объяснили, что данные ограничения необходимы, чтобы не допустить еще большей зависимости Европы от российских энергопоставок.