 Крымские проблемы нужно решать другими механизмами, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в комментарии "Укринформу".

"Мы беспокоимся, что Крым все еще находится под оккупацией и путь выхода из этого не согласован. Поэтому мы беремся за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске", - сказал он.

При этом Пристайко отметил, что это усложняет бесконечно сложные переговоры в Минске.

"Если быть прагматичным, то вопрос Востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на Востоке. Крымские проблемы - другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении Востока, так называемый Минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", - добавил глава МИД.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопросы деоккупации и возвращения Крыма остаются в приоритете для Украины в переговорах на международном уровне, в то время как Россия "боится как огня" обсуждений этих вопросов.