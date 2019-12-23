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 Политика Украины
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 Крымские проблемы нужно решать другими механизмами, - Пристайко

Вопрос оккупации Крыма РФ надо решать не в рамках минских переговоров, а "другими механизмами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в комментарии "Укринформу".

"Мы беспокоимся, что Крым все еще находится под оккупацией и путь выхода из этого не согласован. Поэтому мы беремся за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске", - сказал он.

При этом Пристайко отметил, что это усложняет бесконечно сложные переговоры в Минске.

"Если быть прагматичным, то вопрос Востока надо решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на Востоке. Крымские проблемы - другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении Востока, так называемый Минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопросы деоккупации и возвращения Крыма остаются в приоритете для Украины в переговорах на международном уровне, в то время как Россия "боится как огня" обсуждений этих вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3166811
 
 
 Топ комментарии
 
Крымский Хан Девлет Гирей решил проблему легко в 1571 году сжег Москву до последнего двора
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Пристайко - просто балабол.Все решает человек кремля - ермак.Создается впечатление,что в стране и президет работает,в найме, у своего советника.
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А Крим ;ущьол;, ілі єго окупировалі русскиє, как в свайо врємя Судєти гітлєровци?
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Вы на контролируемой територии порядок наведите, и тогда Крым сам захочет вернутся. А то вся молодежь выедет с этой коррумпированой Украины,которую это ворье при власти дерибанит на протяжении всей истории независимости.
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А Крим ;ущьол;, ілі єго окупировалі русскиє, как в свайо врємя Судєти гітлєровци?
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Ви хочете короткого замикання у прокацапо-ватних мізках?
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Питання з Кримом можливо вирішити тоді , коли Макшандія розвалиться. Інше питання, що робити з зомбоватими кацапськими крисчанами.
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До того часу там будуть вже понаєхавшіє чистопородні кацапи.
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Карелия вернулась в Финляндию ? Крым теперь в составе РФ , и ничего он сам не решает.
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питання Криму в мінському форматі не розглядлось.
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Питання Донбасуза великим рахунком теж. Це просто така пластмасові гітара зі струнами з ниток. Дивишся - наче музичний інструмент. Але грати не може.
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, кби не громадянське суспільство во, то Пристайко, як і вся зелена рать з великим зпючдоволенням плюнули б на Крим і навіть на Донбас. Про це свідчить те, що кримс кі татари у внітрішньоукраїнській політиці від унвті на марґінес і про них нагадує лише канал АТР. А про Донбас нагадують втрати. Щоб бути чесним докінця, необхідно визнати, що за питання Донбасу зелені спочатку взялися з ентузіазмом - планували нарости и свій електорат за рахунок місцевих совків і отримати пральку для від ивання величезних коштів на відновлення. Але опитування місцевих колаборантів про довіру Зєлєнскому ваинуло їх у шок - наростити електорат при нульовійдовірі не можливо, та й трітяти пуцин не перестав, нежважаючи на мирлюбну, аж до капітвлянтськоої політику зеленої влади.
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Кримські татари у внутрішньоукраїнській політиці (Чійгоз, Джемілєв, Чубаров) посилено лизали шоколадну ( . )
Весь їх "патріотизм" видно у віртуальному світі у їх прикормленому за кошти платників податків АТР та вальманових 5 аналах чесних новин.
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Не продовжив, отже, мало їв. Ви таки праві. 😁
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то есть крутить педали в другую сторону?
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Если быть прагматичным, то вопрос Востока надо решить путём референдума. А если Украина не хочет референдум, то тогда вопрос Крыма, следует оставлять в таком состоянии, как он есть.Источник: https://censor.net.ua/n3166811
.Источник: https://censor.net.ua/n3166811
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Ну, так вирішуйте! Блін, живуть за наші податки й тільки язиками мелють
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Крымский Хан Девлет Гирей решил проблему легко в 1571 году сжег Москву до последнего двора
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В 1572 году Хан Девлет Гирей со стотысячным войском был полностью разгромлен Воротынским в битве при Молодях. В Крым смогли вернуться не более 10 тысяч крымских татар.
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Пристайко - просто балабол.Все решает человек кремля - ермак.Создается впечатление,что в стране и президет работает,в найме, у своего советника.
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Недаремно з цим пліснявим новим ліцом не захотіла працювати в МЗС Олена Зеркаль
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какой стратег, его хоть сеййчас на замену монике
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Скажи зразу, що ви чекаєте інструкції від кацапів, як здачу криму видати за грандіозну перемогу. Єрмак постарається. Саме так ви зробили і з моряками, і кораблями, і газовим договором
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