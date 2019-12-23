 Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Вызов на линию "101" поступил около 00:35.

В момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть приступила к эвакуации студентов. Из-за серьезного задымления пожару спасатели запросили подмогу.

В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа. Его оперативно ликвидировали. Это была не жилая комната. К счастью, никто не пострадал. Из здания эвакуировали более 300 студентов.

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После ликвидации в помещение студентов не впустили. Чтобы они не мерзли, их направили в ближайшие корпуса общежитий, чтобы переждать, пока можно будет вернуться обратно. На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.

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Напомним, что утром 22 декабря в Киеве по адресу проспект Правды, 76 произошел пожар. Огонь охватил квартиру на последнем этаже 16-этажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.









Фото: Инорматор