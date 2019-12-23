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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18357) общежитие (104) пожар (3873) студенты (492)

 Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов. ФОТОрепортаж

В ночь на 23 декабря в Киеве по адресу улица Неженская, 29б произошел пожар. Возгорание произошло в корпусе №8 Национального Авиационного Университета. К счастью, никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Вызов на линию "101" поступил около 00:35.

В момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть приступила к эвакуации студентов. Из-за серьезного задымления пожару спасатели запросили подмогу.

Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов 01

В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа. Его оперативно ликвидировали. Это была не жилая комната. К счастью, никто не пострадал. Из здания эвакуировали более 300 студентов.

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Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов 02

После ликвидации в помещение студентов не впустили. Чтобы они не мерзли, их направили в ближайшие корпуса общежитий, чтобы переждать, пока можно будет вернуться обратно. На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.

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Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов 03

Напомним, что утром 22 декабря в Киеве по адресу проспект Правды, 76 произошел пожар. Огонь охватил квартиру на последнем этаже 16-этажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов 04

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.


Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов 05
Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов 06
Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов 07
Фото: Инорматор

Источник: https://censor.net.ua/n3166809
 
 
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Питання, кому потрібні ці пожежі?- Мимоволі згадуються вибухи житлових будинків в РФ.
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Добре що всі живі.
А стосовно причин, то це мабуть студенти до уроку хімії готувались. Потрібно пробачити - "вониждіти". Ночью в общежитии НАУ в Киеве произошел пожар: эвакуировали более 300 студентов - Цензор.НЕТ 8356
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Як заліз на табуретку бідоносець, так і почалось. Навіть Нотр Дам згорів.
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хотят повторить Одессу недавнюю....Крыс путлера наехало немеряно....а не только Портнов
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине... значит никто и не проверял и даже не собирался...
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Та не звизди,я директор школы проверяют, поверь до мельчайших,хотя осенью так же проверяли,большинство умных тырят деньги вместе с ГОрОО, и все им сходит с рук по старинке,а на пожарных бочку не кати,ты НЕПРАВ
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Пожарные опять виноваты? Дети в сараях учатся,руководители уч.учреждений бабки с них берут и отмывают,и реакции 0
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Цензор, вообще-то улица НежИнская, от названия украинского города НежИн.
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цензор не український, редакція сплошь із "дроздов"
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