 Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, атакже гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи н.п. Пески - из стрелкового оружия;
- недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Красногоровки - из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.
3 обстрела позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи с Новгородским - враг применил минометы калибра 82 мм.
"Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с украинской стороны нет.