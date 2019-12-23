 Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, атакже гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи н.п. Пески - из стрелкового оружия;

- недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды возле Красногоровки - из стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

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3 обстрела позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи с Новгородским - враг применил минометы калибра 82 мм.

"Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с украинской стороны нет.