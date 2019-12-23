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 Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Приведенные МВД доказательства против подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко вызывают сомнения.

Об этом адвокат другой подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, одно из доказательств, на котором основывается обвинение, - сходство принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который участвовал в "гражданской блокаде Крыма" и подорвал на Херсонщине линию электропередачи, ведущую на оккупированный полуостров.

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На обнародованном адвокатом видео о блокаде Крыма виден человек в толстовке с принтом, как у Антоненко. Однако лицо этого мужчины не похоже на подозреваемого.

Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач 01

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Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач 02
Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач 03
Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач 04
Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач 05
Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166807
 
 
 Топ комментарии
 
Шось ніяк не складається аваківське мульті-пульті про "бороданів"...
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Убийство Шеремета организовал Аваков. :

https://www.youtube.com/watch?v=eUe2qW61I3A&feature=share
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Як для кого. Для зебілів - складається. Як головоломка з паперових пазлів ікубика Рубика одночасно. Для нормального суду, ЄСПЛ, наприклад, коли туди справа дійде - не складається. Бо у них розглядають або кубик Рубика, або пазли. А справа до ЄСПЛ таки дійде, якщо український суд не опритомніє.
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Сьогодня вірить у версію МВС тільки той, хто не знав - хто такий Шеремет, що його колись вбили, не цікавиться політикою взагалі і про Зеленського судить тільки з телесеріалу "Слуга народу". За таких умов Аваков з своєю версією вбивства Шеремета схожий на йога, хто ходить бося по розжареному вугіллю
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Этот адвокат вообще мастер. В области психологического давления на подозреваемого. На той же пресухе по Кузьменко он убедительно показал, что никакого алиби нет и быть не может. Чем саму Кузьменко, по заказу своего босса Порошенко, склоняет а суициду. Мертвая Кузьменко - то что надо. Для все этой якобы геройско-волонтерско-патриотичной тусовки. Ну и для заказчика убийства шеремета Петра Порошенко.
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А навіщо Пеорошенкові замовляти Шеремета ?
Та ще і такими обхідними шляхами і з залученням багатьох людей.
Чому після вбивства їх не ліквідували ?
Ви взагалі думати вмієте, чи у вас троляче замовлення паскудити по методичці ?
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Вбивство Шеремета:
Замовник - Порошенко П.О.
Організатор - Аваков А. Б.
Виконавець - Сергій Коротких(Малюта), начальник охорони стратегічних об'єктів Департаменту держслужби охорони МВС
Лох - зелений чмирьок, що досі удає з себе президента, хоч є на 100% маріонеткою усіх, хто маніпулював українською владою до його перемоги на виборах.
____________
Висновок:
Дострокові президентські. Українців вчергове пошили в дурні.
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А женщина с Малютой шла Юля? Капец какой...
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Юля, це те брехливе лайно, на яке він бажає поміняти зелене брехливе лайно. Це така патологія, бажання бути обманутим. І він до речі правий. 73% неадекватів скоріше за усе і проголосують за таку як Юля. Висновки вони просто нездатні зробити.
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Кого пошили у дурні, тебе? А чому ти впевнений що знову не пошиють?
І так, про свої гомосячі уподобання не пиши!
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Слухай Вань, а Тимошенко в день вбивства Шеремета, де була? В неї точно є алібі?.. А то ім"я однієї із підозрюваних ну д-д-д-уже схоже на їм"я головної шахрайки України...
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Никто не утверждает что Антоненко ЛИЧНО участвовал в подрыве, следствием ДОКАЗАНО что взрывные устройства были ИДЕНТИЧНЫ с бомбой Шеремета!
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Слідство може встановити - хто вилучив і приховав чотири найбільш якісні відіозаписи з місця закладки вибухівки?
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СБУ Порошенко! Ведется следствие, поэтому Петя так нервничает.
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Запитай у нового/старого головного мусора Авакова...
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Отэто вот результат бессознательности нашего народонаселения. Выберают во власть всякую погань, клоунов с квартала 95. Надо же до такого дожиться? А потом все валят на Кловуна. Это он все. Тока шо вы с него возьмёте, окромя анализов и кловунских ботинок? А натворит оно дел - назад не вернешь. Одно слово - зетипиллы.
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За подрыв ему медаль надо дать,зеленое кацапье) а то развякались тут...
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думающие люди способны найти нестыковки и усомниться...
на кого рассчитана была эта "презентация" с участие самого преЗЕдента (аки мудрый царь Соломон правосудие вершащий , взором грозным преступника клеймящий), с докладами и прослушкой и подгонкой (топорной) видео фактов под определенные обстоятельства и выбранных лиц ???
даже не кордебалет...так...дискотека у клюбе...
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