 Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом адвокат другой подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, одно из доказательств, на котором основывается обвинение, - сходство принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который участвовал в "гражданской блокаде Крыма" и подорвал на Херсонщине линию электропередачи, ведущую на оккупированный полуостров.
На обнародованном адвокатом видео о блокаде Крыма виден человек в толстовке с принтом, как у Антоненко. Однако лицо этого мужчины не похоже на подозреваемого.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Та ще і такими обхідними шляхами і з залученням багатьох людей.
Чому після вбивства їх не ліквідували ?
Ви взагалі думати вмієте, чи у вас троляче замовлення паскудити по методичці ?
Замовник - Порошенко П.О.
Організатор - Аваков А. Б.
Виконавець - Сергій Коротких(Малюта), начальник охорони стратегічних об'єктів Департаменту держслужби охорони МВС
Лох - зелений чмирьок, що досі удає з себе президента, хоч є на 100% маріонеткою усіх, хто маніпулював українською владою до його перемоги на виборах.
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Висновок:
Дострокові президентські. Українців вчергове пошили в дурні.
І так, про свої гомосячі уподобання не пиши!
на кого рассчитана была эта "презентация" с участие самого преЗЕдента (аки мудрый царь Соломон правосудие вершащий , взором грозным преступника клеймящий), с докладами и прослушкой и подгонкой (топорной) видео фактов под определенные обстоятельства и выбранных лиц ???
даже не кордебалет...так...дискотека у клюбе...