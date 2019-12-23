 На заседании ТКГ был выбор - вернуть группу украинцев или постараться доработать списки и забрать из плена всех, - Пристайко

Об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
Он прокомментировал результаты заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе 18 декабря, когда не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех". Так, министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".
"Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года. Поэтому координатор от ОБСЕ принял решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", - сообщил Пристайко.
По его словам, всего в Париже 9 декабря Трехсторонней контактной группе было поставлено семь задач, которые должны быть выполнены до следующего саммита, то есть до апреля 2020 года.
Гуманитарная группа ТКГ должна была договориться о доступе на неподконтрольные территории представителей Красного Креста и определиться с последующими тремя участками, где до саммита должно состояться разведение войск.
Напомним, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.
Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря.
1. Представники Червоного Хреста вперше відвідали українських полонених у Донецьку
26 січня 2017, 07:26
https://www.slovoidilo.ua/2017/01/26/novyna/suspilstvo/predstavnyky-chervonoho-xresta-vpershe-vidvidaly-***********-polonenyx-v-doneczku
«У нас сьогодні відбувся перший доступ до місця утримання під вартою українських військовослужбовців у Донецьку. Ми вважаємо це дуже важливим», - розповіла Байрамбашич.
Представник Червоного Хреста зазначила, що українським військовим передали листи від рідних і близьких, але відмовилася коментувати умови утримання заручників, заявивши, що вона не має на це права. Байрамбашич висловила сподівання, що незабаром представники МКЧХ зможуть знову відвідати українських громадян, які перебувають у полоні в бойовиків.
«І МКЧХ зможе здійснити візит згідно з процедурами, які, зокрема, включають і приватні бесіди з утримуваними», - додала представник місії Червоного Хреста.
Раніше повідомлялося, що, за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. В Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою 228 на 58, узгодженою з ОБСЄ.2. Он прокомментировал результаты заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе 18 декабря, когда не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех". Так, министр признал, что украинская сторона "рассчитывала на несколько больший прогресс в этом вопросе".
Зеленський назвав свою найбільшу перемогу на "нормандському саміті"
https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-nazvav-svoyu-naybilshu-peremogu-na-normandskomu-samiti-201912101077533
Домовленість про сприяння звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх" є найбільшою перемогою президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті" у Парижі
"Для мене найголовніше - це людське життя, я завжди так казав. Для мене найголовніша перемога - я з цим їхав - ми домовилися про обмін "всіх на всіх".
Тобто "перемоги" - пшик ? А як горлали з манделею і рештою кагалу про "неймовірно успішні переговори".