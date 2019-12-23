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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1383) железная дорога (1134) Путин (25317) Керченский мост (137)

 Путин отправится на открытие железнодорожного сообщения РФ с оккупированным Крымом

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря в оккупированном Крыму будет участвовать в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Напомним, в августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов: при входе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.

В конце ноября 2018 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

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Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

21 декабря Министерство транспорта РФ на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу в связи с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту.

Источник: https://censor.net.ua/n3166802
 
 
 Топ комментарии
 
Вор все ни как не наиграется с ворованным
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В спешке прочитала: путин отравится! Обрадовалась! Перечитала, расстроилась... долго думала... :D
Нехай едет, пусть позлит международную общественность и лишний раз напомнит всему миру, что международное право для него не существует.
Пан атаман путиан таврический, шоб ты провалился.
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Вор все ни как не наиграется с ворованным
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Надеюсь он провалится в тектонический разлом грязевого вулкана.
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а почему мост до сих пор не развалился?
специалисты говорили что и года не простоит.
а уже полтора года прошло...
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Вот как раз завтра и развалится. Его невозможно построить в том месте. Гитлер не смог!
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а гитлер че сваи бил на 55 метров и диаметром 140 сантимеров?
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Кацапы баклуши не умеют бит! Какие нахрен сваи? Они только груши умеют околачивать. Хотя о чём я? У них и груш нет. Ёлки только! Мы не сеем и не пашем, мы валяем дурака. Всю неделю **** машем - разгоняем облака (с) Вот их девиз!
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Та да. Индустрія у них огого !
Весь мир, ездит на русских автомобилях, летает на русских самолетах, покупает русские компьютери и смарфоньі, пользуется русскими морскими трубоукладчиками и т.д и т.п.
А мостьі, какие они умеют строить !!!!
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Ну українцям так хочеться.

Хочеться, щоб міст побудований вбивцями українців, на вкраденій території розвалився.
Що тут дивного?
А як завалиться, то будемо радіти всі.
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В спешке прочитала: путин отравится! Обрадовалась! Перечитала, расстроилась... долго думала... :D
Нехай едет, пусть позлит международную общественность и лишний раз напомнит всему миру, что международное право для него не существует.
Пан атаман путиан таврический, шоб ты провалился.
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а для Украины международное право существует. и поэтому она окупирована.
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Убери одну лишнюю букву из заголовка "Путин отправится ... " и будет праздник не на одной улице! Путин отправится на открытие железнодорожного сообщения РФ с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 1375
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З цим нещасним, напівпустельним півостровом існує два шляхи, або українці його повернуть назад в склад України, або кацапія поверне собі пів України, щоб цей Крим утримувати.

Крим сам по собі не розсмокчеться.
Можна зрозуміти тих, хто владарює. Не все варто говорити людям. Але, НІЧОГО НЕ ГОВОРИТИ ПРО КРИМ протягом шести років, виглядає, як капітуляція.
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Ви переплутали. Протягом шести місяців.
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