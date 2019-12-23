 Путин отправится на открытие железнодорожного сообщения РФ с оккупированным Крымом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Напомним, в августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов: при входе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.
В конце ноября 2018 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.
21 декабря Министерство транспорта РФ на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу в связи с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту.
специалисты говорили что и года не простоит.
а уже полтора года прошло...
Весь мир, ездит на русских автомобилях, летает на русских самолетах, покупает русские компьютери и смарфоньі, пользуется русскими морскими трубоукладчиками и т.д и т.п.
А мостьі, какие они умеют строить !!!!
Хочеться, щоб міст побудований вбивцями українців, на вкраденій території розвалився.
Що тут дивного?
А як завалиться, то будемо радіти всі.
Нехай едет, пусть позлит международную общественность и лишний раз напомнит всему миру, что международное право для него не существует.
Пан атаман путиан таврический, шоб ты провалился.
Крим сам по собі не розсмокчеться.
Можна зрозуміти тих, хто владарює. Не все варто говорити людям. Але, НІЧОГО НЕ ГОВОРИТИ ПРО КРИМ протягом шести років, виглядає, як капітуляція.