 Путин отправится на открытие железнодорожного сообщения РФ с оккупированным Крымом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Напомним, в августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов: при входе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.

В конце ноября 2018 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко - Путину: Тех, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда ждет плохой финал

Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

21 декабря Министерство транспорта РФ на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу в связи с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту.