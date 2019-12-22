EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  1303  22
Материалы по теме:
Все про:Лавров (1668) Россия (74613) Донбасс (20283) пленные (660)

 Лавров пообещал, что РФ будет "побуждать" своих наемников на Донбассе к выполнению решений ТКГ

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров раскрыл некоторые позиции по ситуации на Донбассе.

Он озвучил свое мнение в эфире российского "Первого канала" 22 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Так, он заявил, что задержка обмена удерживаемыми лицами происходит из-за того, что не все списки на обмен пленными взаимно подтверждены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У "геополитического кризиса", в котором оказалась Украина, нет "позитивного военного решения", - Пристайко. ДОКУМЕНТ

"Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона. Говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - заявил Лавров.

Глава ведомства также выразил убежденность, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменений в отношениях между Украиной и РФ.

"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь. В частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - отметил Лавров.

Напомним, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

Также читайте: 40 человек просят исключить их из обменных списков - не хотят возвращаться в "Л/ДНР", - российский "КоммерсантЪ"

Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3166800
 
 
 Топ комментарии
 
Лавров: Ихтамнет, но если надо, мы им прикажем.
 показать весь комментарий
 
>Владимир Зеленский хочет изменений в отношениях между Украиной и РФИсточник: https://censor.net.ua/n3166800
а я, млять, не хочу изменения отношения к оккупанту, пока он не убереться и за все не ответит
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лавров: Ихтамнет, но если надо, мы им прикажем.
 показать весь комментарий
 
 
Лаврову вірю. Як людині, яка адаж з себе коньяку. Чи як коняці, яка адаж з себе людину. Чи не вірю ?, вже заплутався від цього пуцин ького Буцефала.
 показать весь комментарий
 
 
Ты чё с лошадью разговариваешь? её ржание можно только на 95 квартале слухать Лавров пообіцяв, що РФ "спонукатиме" своїх найманців на Донбасі до виконання рішень ТКГ - Цензор.НЕТ 3253
 показать весь комментарий
 
 
Бо у 95 кварталі можна розмовляти лише з конем. На жаль, цого тпм ще нема.
 показать весь комментарий
 
 
Это должны делать не Унылая лошадь своим враньем, а ВСУ. К сожале6ию, их возглавляет трус и неуч, ко орый так и не удосужился хотя бы прочесть учебник Истории
 показать весь комментарий
 
 
даже если унылая лошадь поспособствует ( читать сделает) возможным освобождение наших ребят до НГ, я буду только этому рад. степень вины и ответственности обсудим позже
 показать весь комментарий
 
Я могу констатировать, что эта мерзкая торговля уже закончилась. Не будет освобождения. За него нужно тоже заплатить, цена уже понятна. Но мобытия показывают, что трус остается трусом, одевает он браслеты или нет
 показать весь комментарий
 
 
у жизни наших ребят цены нет. и у нас тоже. мы обязаны их вытянуть. любой ценой.

помнишь как в песне: "мы за ценой не постоим"
 показать весь комментарий
 
Пусть расскажет лучше, как их поимели, создали там военный конфликт для отвлечения от захвата Крыма, слали им туда оружие и своих военных, а они лохи надеялись, что их к России присоединят и придет халява.
 показать весь комментарий
 
 
А по другому быть и не могло. Торгаши всегда договорятся. А у нас Уоинов, пока не наблюдается. Одни трусы и торгаши....
 показать весь комментарий
 
>Владимир Зеленский хочет изменений в отношениях между Украиной и РФИсточник: https://censor.net.ua/n3166800
а я, млять, не хочу изменения отношения к оккупанту, пока он не убереться и за все не ответит
 показать весь комментарий
 
 
ихтамнет, но на кого менять - их там есть.
Причем сам обмен делается только для повышения рейтинга пацанчику.
Формула проста - если повышают рейтинг пацанчику, то вскоре будет слив Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Ахахаха)))) надо, когда подвесим зелю на гиляку, под ним костер разжечь
 показать весь комментарий
 
 
Русский язык в Украине сводит с ума наших восточных соседей,нужно перестать в Украине говорить на русском,а то вся Параша по дуреет от того ,что где русский язык звучит, то мордовцам кажется что это их родина. Лавров пообіцяв, що РФ "спонукатиме" своїх найманців на Донбасі до виконання рішень ТКГ - Цензор.НЕТ 8993
 показать весь комментарий
 
Ціна безпеки України - дві тисячі американських доларів. Микола Ситов, офіцер російських спецслужб, радник ватажка донецьких бойовиків, оформів собі українські документи на ім'я "Микола Іванов". Причому, він зробив це в державних українських установах.Лавров пообіцяв, що РФ "спонукатиме" своїх найманців на Донбасі до виконання рішень ТКГ - Цензор.НЕТ 8486
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх