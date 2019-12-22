 Первые выборы в 86 ОТГ: в полицию поступило 45 сообщений о нарушениях, проводятся проверки. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Сообщается, что всего в день голосования, 22 декабря, в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

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"В основном они касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. По каждому факту проводится проверка.

Так, на 20:00 в Полтавской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Избирательные участки закрылись вовремя. Члены УИК начали подсчитывать результаты голосования. Национальная полиция продолжает работу в усиленном варианте.

Напомним, 22 декабря местные выборы проходили в 86 ОТГ в 23 регионах Украины. Полиция ранее фиксировала нарушения.

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