 Первые выборы в 86 ОТГ: в полицию поступило 45 сообщений о нарушениях, проводятся проверки. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Сообщается, что всего в день голосования, 22 декабря, в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
"В основном они касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. По каждому факту проводится проверка.
Так, на 20:00 в Полтавской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Избирательные участки закрылись вовремя. Члены УИК начали подсчитывать результаты голосования. Национальная полиция продолжает работу в усиленном варианте.
Напомним, 22 декабря местные выборы проходили в 86 ОТГ в 23 регионах Украины. Полиция ранее фиксировала нарушения.