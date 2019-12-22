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Все про:Ельченко (251) ООН (2903) Россия (74613) ФСБ (1430) Совбез ООН (734)

 Россия организовала в ООН сеть агентов ФСБ, - Ельченко

Посол Украины в США Владимир Ельченко, который ранее был постпредом в ООН, утверждает, что Россия при помощи разных инструментов влияет на работу Организации.

В интервью "Укринформу" он рассказал, что влияние России в ООН значительно больше, чем у Украины и десятков других стран, передает Цензор.НЕТ.

"Россия имеет огромное влияние в ООН как постоянный член Совета безопасности. Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Большинство из тех 22-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, на 100 процентов зависят от нее. Или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или от российских вливаний, без которых экономика не будет работать. Это Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан - в Африке. Мьянма, Камбоджа - в Азии", - рассказал Ельченко.

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"Кроме того, Россия влияет на работу ООН скрыто - через свои кадры. В секретариате ООН работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них - это агентура ФСБ, явная или открыта", - сказал он.

Дипломат рассказал, что в ООН еще во времена СССР каждый второй работник был агентом спецслужб, и с тех пор ничего не изменилось.

"Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте - на постоянное представительство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - отметил Ельченко, добавив, что иногда их все же разоблачают.

"Время от времени мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили уехать домой. То есть иногда их отлавливают", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166794
 
 
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Там у каждой страны серьезной есть такая сеть, но на паРашке просто тебя не пустят работать в такой организации, не являясь сотрудником или агентом спецслужб - традиция однако...
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Резюме : «Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно.»

Це ми такого пана посла відправили туди, для того, щоб він нам розказав нарешті, з якою підлою і підступною країною- шакалом, зараз бьється Україна.

А ми й не знали.
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И еще. Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
- Не хотите ли черешни? - Вы ответите: - Конечно. -
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон (с)
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Зачем организовывать сеть, русские рождаются агентами ФСБ/КГБ/ГПУ/НКВД/Охранки/опричниками…
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