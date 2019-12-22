 Россия организовала в ООН сеть агентов ФСБ, - Ельченко

В интервью "Укринформу" он рассказал, что влияние России в ООН значительно больше, чем у Украины и десятков других стран, передает Цензор.НЕТ.

"Россия имеет огромное влияние в ООН как постоянный член Совета безопасности. Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Большинство из тех 22-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, на 100 процентов зависят от нее. Или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или от российских вливаний, без которых экономика не будет работать. Это Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан - в Африке. Мьянма, Камбоджа - в Азии", - рассказал Ельченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в Совбезе ООН заблокировала предоставление гуманитарной помощи Сирии

"Кроме того, Россия влияет на работу ООН скрыто - через свои кадры. В секретариате ООН работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них - это агентура ФСБ, явная или открыта", - сказал он.

Дипломат рассказал, что в ООН еще во времена СССР каждый второй работник был агентом спецслужб, и с тех пор ничего не изменилось.

"Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте - на постоянное представительство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", - отметил Ельченко, добавив, что иногда их все же разоблачают.

"Время от времени мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили уехать домой. То есть иногда их отлавливают", - сказал он.

Также читайте: ГРУшник тренировал членов российской ЧВК, воевавших на Донбассе, - СМИ