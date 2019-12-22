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 Политика Украины
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 Порошенко требует созвать СНБО из-за газового протокола, позволяющего украинским компаниям напрямую заключать соглашения с "Газпромом"

"Европейская Солидарность" потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против прямых поставок газа из России.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По его информации, уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с "Газпромом".

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"Мы сегодня получили сообщение и от украинских СМИ - "Интерфакс", "Лига", и от российских - "Эхо Москвы" и другие, о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок", - сказал он.

"Причем, хочу подчеркнуть, что это не коммерческие контракты. Эти контракты - политические. Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины", - убежден политик.

"Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И наша политическая сила будет этого требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

"Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те "красные линии", о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа", - сказал Петр Порошенко.

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Он также добавил, что хотел бы предостеречь от снисходительного восприятия сути договоренностей по транзиту газа. "Якобы наша газотранспортная система останется на ходу, не заржавеет, Европа останется с газом, Украина останется игроком", - отметил он.

Петр Порошенко отметил, что доходов от транспортировки 40 млрд куб. метров газа, о которых договорились, украинская сторона не получит, потому что это фактически уровень безубыточности.

"Но ситуация намного хуже и намного сложнее", - подчеркнул пятый президент Украины.

"В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства "Северного потока-2", останавливающие строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлено", - пояснил он.

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Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал "Газпром" в нескольких юрисдикциях - Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. "Деньги "Газпрома" были бы автоматически перечислены в НАК "Нафтогаз-Украина". Те же почти 3 млрд долларов", - добавил он.

"К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях", - отметил он.

Петр Порошенко отметил: "С какого-то перепуга мы отказались от дальнейших исков против "Газпрома". Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК "Нафтогаз".

Он отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к "Газпрому". "В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле "Газпрома", - сказал он.

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"Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним", - констатировал Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3166793
 
   
 Топ комментарии
 
зеЛя и его банда подонки и предатели.cлуги беНи
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Петя мимо кассы, возмутился.
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"гетьману" сладкого не дали))))))))))))) диабетикам нельзя сладкого!))))))))))
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Сразу сколько Зе-ботов и кремле-ботов набежало, значит кого то это зачепило, значит есть правда в его словах.
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Кроме соевой брехни и манипулирования там нет ничего. Но педролюбы радуются. Есть повод для зрады.
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Есть что посмотреть. Офигеете.
Офшорний президент. Як сплачує податки Володимир Зеленський.

https://www.youtube.com/watch?v=PhdxSfMHvj0
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вопителю осталось одиннадцать дней
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ЗЕбильня Бенина всеми силами тянет назад в Таёжный союз.
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Какое же циничное брехло, этот Порошенко. Когда значит электрику на шару руским в Крым поставляли он значит проблемы не видел и СНБО созвать не требовал. Когда в Минске дважды подписывали капитуляцию перед ****** он тоже СНБО созвать не требовал. А тут значит зрада, ага....
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Сколько лет нам "зачитывали" о том, что власть воровала?
Воровала у армии, но армия откуда-то взялась, с новым питанием, вооружением, одета и обута. С планами на будущее, с переходом на стандарты НАТО. И мало кто из (по версии папы-Зе) биомассы задавал себе вопрос: откуда деньги? И не происходит ли наоборот, когда они не выводятся, а вваливаются в армию, армия деньгами накачивается. Если сегодня ведется речь о том, что останавливаются какие-то проекты по строительству казарм, жилья и прочего для Министерства обороны, то они же кем-то проводились ранее? Чтобы было что останавливать сегодня, нужно, чтобы это работало ранее. Оно и работало.
Власть воровала у пенсионера Васи, у работницы ЖЭКа Маши, у кассира и у парковщика, у торговки и у таких дельцов, как Дубинский, с десятками квартир и машин. К каждому залезла в карман, потому что, оказывается, только поэтому так "тяжко" жилось.Порошенко вимагає скликати РНБО через газовий протокол, що дозволяє українським компаніям безпосередньо укладати угоди з "Газпромом" - Цензор.НЕТ 5960

Сегодняшняя дыра в бюджете в 70 млрд - это, позвольте, ЧТО? Закинь эту цифру в любую очередь и выйди, закрыв за собой дверь, уверена, после волны про "парашенко" кто-то и задумается.
Достижений - ноль. Реформ - ноль. Окончания войны - ноль. Повышения качества жизни украинцев - ноль. Реального понижения тарифов на коммуналку - ноль. Я вообще думаю, что ситуацию немного спасает грядущий Новый Год. Пока люди запасаются продуктами, пока идет торговля на рынках и в супермаркетах, пока хорошая погода и даже солнышко, - они не замечают этой дыры. Она до них не дошла.
А после праздников будет штиль, причем не как обычно, а теперь такой приличный, долгоиграющий. Когда отголоски остановки финансирования региональных проектов коснутся как можно большего количества людей. Когда не получит свои деньги строитель, чей объект остановят. Когда останется без денег поставщик, поставивший товар в государственное учреждение. Когда в магазины потихоньку потянутся лишь бюджетники, которым еще платят (но покупательская способность там не ахти), и те, кто на волне "перемен" чувствует себя неплохо. Но такие чаще всего в тени, и налоги не платят либо недоплачивают.
И вот останется в Украине бюджетник и пенсионер. А ФОПы, с помощью которых всегда затыкали дыры в бюджете, посчитают свою прибыль и зададут еще больше вопросов: а где деньги, Зин?
Или теперь уже Зе?
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с чего такая уверенность в том, что наша армия такая крутая? Порошенко вимагає скликати РНБО через газовий протокол, що дозволяє українським компаніям безпосередньо укладати угоди з "Газпромом" - Цензор.НЕТ 8087Как сдали без боя Крым в 2014, так же сдались без боя вместе с кораблями в 2018. В чем разница-то?
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тобто зеля пустив фуйла вглиб України.
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С СНБО нужно эту тему как минимум обговорить.
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РосУкрЭнерго 2019. еврея Фирташа сменил еврей Кало,мойский.
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воно тупе чи просто зрадливе лайно ?
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І те і те. Зрадник бо двічі підписував капітуляцію України перед рф і лайно бо верещав що це перемога.
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Зачем ты так про Порошенко. Порошенко вимагає скликати РНБО через газовий протокол, що дозволяє українським компаніям безпосередньо укладати угоди з "Газпромом" - Цензор.НЕТ 8035
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Про запчасти ещё напомню. Тоже брехал, что у своих покупаем. Зарабатывают себе политические дивиденды на языке и газе. Идите наехр.
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Ну дык, от скидки можно и отказаться, что бы лишить пятую колонну финансирования.
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Боже какой же ты тупой, даже простого не сообразил. Совковый недобиток из рашки.
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это и есть то что вы скрывали слуги? да у вас совести никакой нет! что вы еще с куйлом наподписывали? или опять порох виноват?
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Потрохатый свинобарыга в ярости! Рушатся его великие схемы...
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Та да, Порошенко отменил прямые поставки газа от кремлёвской гебни, но квартальных ЗЕсепарков это категорически не утраивает, хотят только на прямую с кремлядью работать...
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Идиот, но ведь при кривых поставках при Порошенко мы покупали тот же российский газ, только еще доплачивали европейским посредникам! А Россия свои деньги в любом случае получала!
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А ********** воены принципиально хотят платить сверху только за то, что поставки НЕ прямые? Порошенко вимагає скликати РНБО через газовий протокол, що дозволяє українським компаніям безпосередньо укладати угоди з "Газпромом" - Цензор.НЕТ 3719
Предлагаю устроить референдум. Для принципиального порохоскота, которому это так важно - пусть платят за газ больше остальных.
Хотя зная *********, вы бы все равно выбрали платить поменьше, но в интернете все равно воняли бы и вопили о зраде. В этом все вы.
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Яку область України ***** забере у обмін на свій смердючий газ?
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Барыга совсем рехнулся! Какие же будут сверхприбыли, если продавать газ по заниженным ценам???
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В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
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Я люблю Зеленского . Он молодец.Больше драйва. Порошенко пора в тюрьму и на свалку истории.
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Нет, будем своему народу вешать ярмо на шею в виде европейской цены на газ. И орать что мы не на газовой игле. Я не хочу платить 350S за 1000 кубов. Кто меня спросил? От газа я не могу отказаться. Что делать? Петя? Скажи.
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Скорей бы его благоверная Марина у Хозяина с Кумом свиданки требовала.
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Марина там сама хорошо замазалась, потому как Пеця во время президентства поназначал ее в разные "фонды", которые потом распоряжались бюджетными деньгами. Не мешало бы проверить.
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Хватит старому пердуну Порошенко вонять. На нары пора-заслужил.
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И тихо-незаметно прошла новость о том, что с подозреваемого Олега Гладковского сняли браслет. Суд решил, что он не убежит, он хороший. Не такой хороший, как Портнов и Ефремов, с которых не браслеты поснимали, а вообще обвинения. Но и не такой страшный злодей, как детский кардиохирург. И не такой опасный, как Юрий Грымчак, который по-любому в чём-то виноват, только следствие пока не решило, в чём именно.
Меня же, однако, интересует другое. А где все эти нацжоны с плюшевыми хрюшками и забойными слоганами? Ну, "Свинарчуків за грати!", вот это всё? Где журнализды-расследователи на лихом коне? Где всё то, что давило, играло, мерцало - а также визжало, кудахтало, рычало и топало сапожищами?
Да, вопрос, конечно, риторический. Гладковский сделал своё дело - Гладковский может выходить. Меж тем, есть немало людей, убеждённых, что именно "дело Свинарчуков" не позволило Порошенко переизбраться на второй срок. И хотя всё не совсем так, без этой истории электоральный разрыв на президентских выборах был бы куда меньше.
А вообще, пример весьма поучительный. Примерно такой же информационной субстанцией коричневого цвета украинцев потчевали все пять лет и продолжают даже сейчас. "Панамские бумаги", "Мальдивский отпуск", "Липецкая фабрика" - названия были разные, но качество, вкус и запах конечного продукта неизменны.
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ну надо же непорядок какой то без суперзлодюги свынопэтьки обошлись.
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Мир нужен а не кровавая бойня которую замутил Порошенко со своими бандитами.
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У Порошенко на війні бізнес, на радість для нього війна повинна бути безкінечно.
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Укладання договору з Парашею на 5 років та відмова від усіх вимог на 12 млрд. це зрада України. За цю зраду мають бути покарані всі хто підписував ці зрадницькі "договірняки"!!!
Треба негайно щось робити.
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Треба не СНБО созивати,а народ і лупцювати цю продажну бидлоту,за зраду України.
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У Порошенко крыша поехала! Заявляет, что если Раша будет продавать украинским предприятиям газ со значительной скидкой, то у Раши вдруг возникнут сверхприбыли...
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Это брюзжит тот в которого руки в крови зарабатывая деньги на войне. Зеленский посади Порошенка в тюрьму. Народ этого хочет.
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Юлия Витязева

@Vityzeva

·1 ч

Порошенко, комментируя результаты газовых переговоров, сказал, что Зе таки лох.

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1208820207214612481



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