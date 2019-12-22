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 Политика Украины
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 В Украине вступил в силу закон о беспрепятственном доступе Красного Креста к заключенным

Закон о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного Креста к арестованнім людям вступил в силу.

21 декабря документ опубликован в "Голосе Украины", информирует Цензор.НЕТ. Он дополняет закон "О предварительном заключении" таким абзацем: "Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с сообщением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к лицами, взятыми под стражу

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напоминаем, 12 декабря Верховная Рада одобрила законопроект, открывающий беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного креста ко взятым под стражу. "За" проголосовали 335 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3166791
 
 
 Топ комментарии
 
А статтю прочитати віра не дозволяє?
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Молодец пэтя,стараеца.И частные тюрьмы делает и ещё халява от красного креста будет.
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До кримських в'язнів Червоний Хрест приїде?
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А статтю прочитати віра не дозволяє?
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Молодец пэтя,стараеца.И частные тюрьмы делает и ещё халява от красного креста будет.
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земрази воркуют
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Він спілкується САМ З СОБОЮ.
То вже шизофренія.
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Нічні прахоботи -спамери з'явилися..
😜
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А Рашка підписала?
Чи ми тут поперед всієї Азєопи?
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В США ответили на критику Германии из-за санкций : https://korrespondent.net/ukraine/politics/4174916-v-ssha-otvetyly-na-krytyku-hermanyy-yz-za-sanktsyi
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НУ А ШО?
оно же хромосома лишняя=))
СМИ: Стрелок с Лубянки мог быть связан с украинскими националистами
ФСБ полагает, что открывший огонь на Лубянке Евгений Манюров был связан с украинской организацией «Этническое национальное объединение»
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Лавров заявляє про «перешкоду» для обміну утримуваними на Донбасі ... московиты вообще уже по дурели.прикидываются наблюдателями и нам диктуют всякую ерунду,а Меркель с Макроном и итальянским "Мусолини" поддакивают кремлёвскому Фюреру
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K04EGAR IV

@K04EGR

·Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.
В Україні набрав чинності закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до осіб, взятих під варту - Цензор.НЕТ 1562
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так от через зарплатню цих двох телепнів в нас не вистачає коштів на медицину, приходиться залучати червоний хрест.
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прочитай,шо написала
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а шо ? не подобається ?
не розпоряджайся тут. бо наб'ю.
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Нормальок! Может до Ьутуса дойдьот- Спам ненада,
а на Like or disLike..
👍🏻 or 👎🏻
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Тут все продумано.Так влазит больше высеров коментов пэдролюбов
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Челнок Медведчук опять чудит,с согласия СБУ и Президента,его даже хвалит кремлёвский Фюрер.Украинцы почему вы ленитесь управлять своим государством ,а доверяете другим?Нужно наверное с каждой области выбирать по три представителя и провести Вече ,как нам украинцам жить дальше,я так понимаю ,что инородцы могут пользу приносить Украине как консультанты,а власть должна быть у коренного украинского народа. В Україні набрав чинності закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до осіб, взятих під варту - Цензор.НЕТ 5496
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