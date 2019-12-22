 В Украине вступил в силу закон о беспрепятственном доступе Красного Креста к заключенным

21 декабря документ опубликован в "Голосе Украины", информирует Цензор.НЕТ. Он дополняет закон "О предварительном заключении" таким абзацем: "Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с сообщением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время".
Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напоминаем, 12 декабря Верховная Рада одобрила законопроект, открывающий беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного креста ко взятым под стражу. "За" проголосовали 335 народных депутатов.
Дай йому 🍫🍌
🤣
То вже шизофренія.
😜
Чи ми тут поперед всієї Азєопи?
оно же хромосома лишняя=))
СМИ: Стрелок с Лубянки мог быть связан с украинскими националистами
ФСБ полагает, что открывший огонь на Лубянке Евгений Манюров был связан с украинской организацией «Этническое национальное объединение»
K04EGAR IV
@K04EGR
·Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.
не розпоряджайся тут. бо наб'ю.
а на Like or disLike..
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высеровкоментов пэдролюбов