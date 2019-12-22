 В течение дня явка избирателей на выборах в ОТГ колебалась от 4,4% до 54%, - ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что в течение дня явка избирателей колебалась от 4,4% до 54%.

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По данным ЦИК, по состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали:

- Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловисковского района явка избирателей составила 35%);

- Полтавская область (в Зиньковской городской ОТГ Зеньковского района и Петровской сельской ОТГ Чутовского района - по 35%);

- Черниговская область (в Понорницкая поселковой ОТГ Крупского района - 33,7%);

- Донецкая область (в Криворожской сельской ОТГ Добропольского района - 32%);

- Житомирская область (в Старосилецкой сельской ОТГ Коростышевского района - 32%).

Самой низкой явка избирателей была в Закарпатской (Довжанская сельская ОТГ Иршавского района - 4,4%, Заречанская сельская ОТГ Иршавского района - 4,5%, Косоньская сельская ОТГ Береговского района - 5,6%), Ивано-Франковской (Пидгайчиковской сельской ОТГ Коломыйского района - 7,25%, в Пасичнянской сельской ОТГ Надвирнянского района - 7,25%) и Волынской (Сошичненской сельской ОТГ Камень-Каширского района - 8%) областях.

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К 15:00 показатели выросли во всех регионах.

Лидерами по явке избирателей были Житомирская (в Старосилецкой сельской ОТГ Коростышевского района явка избирателей составила 54%), Хмельницкая (в Сахновецкой сельской ОТГ Изяславского района - 54%, в Сахновецкой сельской ОТГ Староконстантиновского района - 53,3%), Черниговская (в Понорницкой поселковой ОТГ Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТГ Нежинского района - 51%, в Сухополовянской сельской ОТГ Прилуцкого района - 50%), Волынская (в Доросиневской сельской ОТГ Рожищенского района - 52%) и Винницкая (в Махновской сельской ОТГ Козятинского района - 50%) области.

Аутсайдерами на указанное время стали Закарпатская (в Косоньской сельской ОТГ Береговского района - 14%, в Заречанской сельской ОТГ Иршавского района - 19,7%, в Горондивской сельской ОТГ Мукачевского района - 17,1%), Ивано-Франковская (в Пасичнянской сельской ОТГ Надвирнянского района - 16,44%) и Харьковская (в Куриловской сельской ОТГ Купянского района - 23,4%) области.

Напомним, 22 декабря местные выборы проходят в 23 регионах Украины. Полиция фиксировала нарушения.