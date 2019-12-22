 Наша общая задача - сохранить и приумножить поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, - Зеленский поздравил дипломатов

Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"У Украины есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс… Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножить", - говорится в тексте.
"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей", - добавил глава государства.
По словам Зеленского, на украинских дипломатов возлагается "большая ответственность за судьбу страны".
ОСЬ У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПИТАННЯ.
Живіть майбутнім!
А от хто барыгу прыгрие? Тут вопрос,конечно,интересный.Англия(недавно),Германия(вообще голяк)Канада(недавно),США(сразу),Испания(сразу),Франция(давно) послали петю на...расию.
... а вообще достал это умножитель делитель хренов....
Та ні. 70-80% - так.
цивилизованного мира, России - Зеленский поздравил дипломатов....
с успехом
цитата из "Свадьбы в Малиновке"
ничего личного, поверьте
каждый из вас - президент, т.е. Зеленский, т.е. безнадежно глуп
круг замкнулся
Порохоботы ёлку не ставте - она зелёная... и доллары сожгите они тоже зелёные
Та куди нам до вас...
хіба так буває?
в "Стране Ізумрудного волшебніка" всьо биваєт
він був у курсі дєла.... і не тільки про свій лохторат. АГА . А, може ще й про дружину тіханова і його малолітніх дітей.... консули. посли і прочая євроентегратори....аха-ха)
с вентиляции ты увидишь только бигуди и лысины
аблом......
РУКОВОДИТЕЛЬ ГБР ТРУБА И СУДЬЯ БЕЛОЦЕРКОВЕЦ ПОСТОЯННО ПОСЕЩАЮТ ЭЛИТНЫЕ БОРДЕЛИ КИЕВА
Руководитель ГБР Роман Труба и судья Печерского района столицы Олег Белоцерковец постоянно посещают элитные бордели Киева.
Почему же наши парни погибают????
А может Майдан нужен, чтобы ты, Клоун, перестал врать???
Вали в Ростов и рояль свой захвати, комедиант!
А війська якраз відводитимуть ще.
Керуй!Там ще візьми в прм"єри цензорських икспЕрдів!
А шо нам тєрять, да?
Понимаю, что источник из-за поребрика, но обратить внимание таки стоит.
Обычно оно тонет само.Ещё чуть-чуть и оно потонет навсегда.
У Меня есть парочка "дипломатов", с совковых времен...
Один даже с кодовым замком( окрыть мона за 15-20 минут), а быстро типа ножом..
Ккаких толька пррраздников вам не хватает, мля
🤣
Проснитесь уже - Вас трахают с 2-х сторон...
K04EGAR IV
@K04EGR
·5 мин
Сложилось такое впечатление.. Что нас дефолтят в турборежиме под рынок Zeмли, что бы забрать её вообще бесплатно. Пока рынка нет, земля висит в воздухе и с нас взятки гладки.
😁
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, оседлавшего таки второй срок.
Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.
Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.
А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.
Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
🤑
В этот день, в 1919, генпрокурор США Палмер погрузил на борт парохода «Buford» 249 человек, симпатизирующих большевикам, и отправил их всех в Россию.