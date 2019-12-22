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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1207) Зеленский (4083) дипломаты (359)

 Наша общая задача - сохранить и приумножить поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, - Зеленский поздравил дипломатов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников дипломатической службы Украины с профессиональным праздником.

Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"У Украины есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс… Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножить", - говорится в тексте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У "геополитического кризиса", в котором оказалась Украина, нет "позитивного военного решения", - Пристайко. ДОКУМЕНТ

"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, на украинских дипломатов возлагается "большая ответственность за судьбу страны".

Источник: https://censor.net.ua/n3166789
 
   
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Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 6114 Глеб123
Порохоботы ёлку не ставте - она зелёная... и доллары сожгите они тоже зелёные

Та куди нам до вас... Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 1768

Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 3778
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Пошла роса ни личики ЗЕбилов..прям мощно так .. под напором...Мне кажеца он всё понимает и осознано тролит свой ЗЕлохторат
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Януковича пригріла кацапія. Хто пригріє зеленого? Невже США?
ОСЬ У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПИТАННЯ.
Живіть майбутнім!
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Та то таке.Ваши,как говорится,влажные..
А от хто барыгу прыгрие? Тут вопрос,конечно,интересный.Англия(недавно),Германия(вообще голяк)Канада(недавно),США(сразу),Испания(сразу),Франция(давно) послали петю на...расию.
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Порохоботы ёлку не ставте - она зелёная... и доллары сожгите они тоже зелёные
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да представляю какой у низ плинтус самооценки и самосознания у избирателей ЗЕ
... а вообще достал это умножитель делитель хренов....
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Наша общая задача - сохранить и приумножить поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, России - Зеленский поздравил дипломатов....

с успехом Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 8326
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"гадский папа" ?

цитата из "Свадьбы в Малиновке"
ничего личного, поверьте Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 1648
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как говорил сам Зеленский:

каждый из вас - президент, т.е. Зеленский, т.е. безнадежно глуп


круг замкнулся Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 7852

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Зачем ты выставляешь методички которые были после первого тура? Уже 73% зедаунов, малоросов, прокацапников итд Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 7400
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Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 6114 Глеб123
Порохоботы ёлку не ставте - она зелёная... и доллары сожгите они тоже зелёные

Та куди нам до вас... Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 1768

Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 3778
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.....скабрниця порожня


хіба так буває?
в "Стране Ізумрудного волшебніка" всьо биваєт
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і не кажіть. ТІХаНОВ, ПРИ ПЕТРУ ТАКОГО НЕ БУЛО1
він був у курсі дєла.... і не тільки про свій лохторат. АГА . А, може ще й про дружину тіханова і його малолітніх дітей.... консули. посли і прочая євроентегратори....аха-ха)

Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 3299
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дядя, ракурс не тот

с вентиляции ты увидишь только бигуди и лысины Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 515



аблом...... Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 7982
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Камеры какой спецслужбы стоят в этих местах?... Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 9672


РУКОВОДИТЕЛЬ ГБР ТРУБА И СУДЬЯ БЕЛОЦЕРКОВЕЦ ПОСТОЯННО ПОСЕЩАЮТ ЭЛИТНЫЕ БОРДЕЛИ КИЕВА


Руководитель ГБР Роман Труба и судья Печерского района столицы Олег Белоцерковец постоянно посещают элитные бордели Киева.



Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 1448

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ЗЕ, ты отвел войска, перестал стрелять.
Почему же наши парни погибают????

А может Майдан нужен, чтобы ты, Клоун, перестал врать???

Вали в Ростов и рояль свой захвати, комедиант!
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ЗЕбил ну уж не тебе про порохоботов скулить, вы ЗЕбилы куда намного хуже, тем более большая часть из вас переобутые Жюльки раньше топили за бабу Юлю..ЧТо как бэ наводит на мысли шо вы просто троли платные. Теперь вы же сами бабу Юлю обсераете..хотя 99% месных ЗЕбилов перед выборами тут за Юличку пенились. Порохоботы хоть не переобувались как вы зебилы..
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Ви про обмін всіх на всіх до кінця року забули.

А війська якраз відводитимуть ще.
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та хай так!!! А dd13 на трон!!! Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 9783
Керуй!Там ще візьми в прм"єри цензорських икспЕрдів!
А шо нам тєрять, да? Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 1817

Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 3359
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что, зебил, пригорает? Пойди бояры хлебни, попустит.
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Есть такая чуйка, что вот-вот дипломатам придется здорово потрудиться. Например, вот по этому поводу: "ЭНО" - мать стрелка по Лубянке. ФСБ идет по сети нового этно-учения из Киева"(с). Ссыляк" https://47news.ru/articles/167090/
Понимаю, что источник из-за поребрика, но обратить внимание таки стоит.
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Зеля προςραλ всё! Потому начинаем с самого начала !
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і шо знову як рік тому: "ми його на шматки рвати будемо" (с)
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Понятное дело. Такие профессиональные дипломаты, как Сергеев зеленому недоразвитому не нужны. Нужны такие дебилы, как Приставкин. Зеленый быстро превращается в соевого. И тому и другому нужны полудурки, а не профессиональные дипломаты....
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Як кажуть как-цапо-мовні: "За что боролись, на то и напоролись".
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Его уже опустил украинский народ, дав 25% поддержки во втором туре (при его же админресурсе) и 8% поддержки его партии. Это политический приговор с ожиданием приговора судебного.
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Кому оно надо,шоб его брали под прицел?!
Обычно оно тонет само.Ещё чуть-чуть и оно потонет навсегда.
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Лахтинец нафига нам твои картинки с Однокласников и Вконтактика??...надоел уже сепарок гебнявые лозунги ретранслировать.
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Карикатура на презедента України в нідерландському виданні Cartoon MovementНаше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 6665
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Боже, какое оно убожество, этот Зенелох. Да у него мозгов меньше чем у одноклеточных.
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А корпоратив будет??
У Меня есть парочка "дипломатов", с совковых времен...
Один даже с кодовым замком( окрыть мона за 15-20 минут), а быстро типа ножом..
Ккаких толька пррраздников вам не хватает, мля
🤣
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пост который объединит фанатов и Зе и По..... Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 2230
Проснитесь уже - Вас трахают с 2-х сторон...




K04EGAR IV

@K04EGR

·5 мин

Сложилось такое впечатление.. Что нас дефолтят в турборежиме под рынок Zeмли, что бы забрать её вообще бесплатно. Пока рынка нет, земля висит в воздухе и с нас взятки гладки.

Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 3046
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приумножают поддержку цивилизованного мира..

Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 1466
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Наша общая задача - сохранить и приумножить поддержку Украины , зелупа одну руку тянет к Трампу другой держится за фе каломойного , а носом уже в ж опе у х уйла , дипломат мать его зелёную
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НЕ СОЧУВСТВУЮ! У вас три (!) раза было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Вы три раза выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...

...тут стали местами диспуты возникать - имело ли смысл менять одного презерватива на другого.
Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос, надо иметь воображение представить себе товарища Потроха, оседлавшего таки второй срок.

Происходило бы ровно то же, что происходит сейчас, только все было бы чуть строже, грустнее и пафоснее.
Отэто бы мы прорыгались. Вот со старта.

Потому что те, кто реально руководят страной, как держали за яйца жадного Петю, так и держат тупого Вову за то же причинное место. Ну, и продолжают рейдерить, разваливать страну и трахать население, так как больше трахать в стране уже не кого.
Приученные воровать - работать не будут.

А вверху - все свои, все пауки, а банка, цуко, не закрытая. И падальщиков, слетающихся на мертвечину, с каждым годом только прибывает. Импортных, колерованых, что по итогу сожрут тут и местную босоту, и страну целиком.

Но я вам, сограждане, ни разу не сочувствую. (Ну... Кроме отдельной категории, им - таки да).
У вас три (!) раза было перед глазами и достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти. Вы три раза выбирали говно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного.
🤑
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Гнусавый лицемер. Или Гнусавое ...уйло? Зебилы, вы разбираетесь лучше. Как правильно?
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 22 дек. 2017 г.

Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 793

В этот день, в 1919, генпрокурор США Палмер погрузил на борт парохода «Buford» 249 человек, симпатизирующих большевикам, и отправил их всех в Россию.


Наше спільне завдання - зберегти і примножити підтримку України з боку цивілізованого світу, - Зеленський привітав дипломатів - Цензор.НЕТ 5617
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Бенефис петрушкиных троллей.Ничего умнее чем копипастить тупое фсбшное лайно так и не научились.Соловушку уже затмили своей чернухой)))
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