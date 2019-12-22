 Наша общая задача - сохранить и приумножить поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, - Зеленский поздравил дипломатов

Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"У Украины есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс… Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножить", - говорится в тексте.

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"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, на украинских дипломатов возлагается "большая ответственность за судьбу страны".