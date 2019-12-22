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 Начальник КП и директор фирмы перечислили около полумиллиона бюджетных гривен за невыполненные работы, - полиция Полтавщины

Следователи подозревают двух бывших должностных лиц в завладении чужим имуществом в крупных размерах при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Лохвицком районе Полтавщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

Полиция собрала доказательства злоупотребления служебным положением бывшим начальником коммунального предприятия и экс-директором одного из столичных обществ. Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служащие перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена.

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Мужчинам инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Своими незаконными действиями экс-служащие нанесли государственному бюджету материальный ущерб на сумму около 500 000 гривен. Продолжаются следственные действия.

Сейчас в рамках уголовного производства полиция изучает вопрос о возможности привлечения к ответственности и других должностных лиц. Есть объективные основания считать, что они своими действиями могли причинить вполне вероятный вред экологии Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3166788
 
   
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Им маало платят..
Малюськину зарплату...
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Разбойники Пороха. У Бубочки фсё будет цимес! Начальник КП и директор фирмы перечислили около полумиллиона бюджетных гривен за невыполненные работы, - полиция Полтавщины - Цензор.НЕТ 4507
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Вони гривні деребанили, а ви на ХВото доляри показуєте. Це наклеп!
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сколько в стране директоров? сколько начальников ком.хоз.? и все они сидят на потоках ден. средств. наживаются они на лосях сохатых для которых уготовано место в Аду рядом с теми кто их дурит безбожно.
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