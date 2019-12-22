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 Политика Украины, Общество
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Все про:дипломатия (1207) Порошенко (17956) Россия (74613)

 Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко

Вклад дипломатов в защиту суверенитета и украинских позиций на международной арене очень велик.

Об этом в своем видеопоздравлении напомнил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Поздравляю с Днем дипломата нашу большую дипломатическую семью, к которой я имею честь принадлежать как бывший министр иностранных дел и как пятый президент Украины, который конституционно отвечает за внешнюю политику", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, дипломатам необходимо осознавать свою роль и в подписании Соглашения об ассоциации включительно с углубленной и всеобъемлющей Зоной свободной торговли, и в подписании Соглашения о сотрудничестве с ЕС, участии украинской делегации в заседании Совета ЕС, мощной санкционной поддержке Украины в борьбе против РФ как страны-агрессора, закреплении движения к полноценному членству в ЕС и НАТО в украинской Конституции, успехах в международных судах, где Украина привлекает РФ к ответственности.

"Это яркая демонстрация того, что сила права и сила правды побеждает право силы, право лжи, право фейковых новостей, на которые очень рассчитывала Российская Федерация", - заявил Порошенко.

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Также он принял участие в мемориальном мероприятии, посвященном первому министру иностранных дел Украинского государства Александру Шульгину на Терещенковской, 9, в Киеве.

Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко 01
Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко 02
Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко 03

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Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко 04
Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко 05
Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко 06

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Источник: https://censor.net.ua/n3166787
 
   
 Топ комментарии
 
Попей соку из под зельцмана и сразу полегчает! Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1989
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Их просто когда фамилия Порошенко на Цензоре током бьет и заставляют писать комменты, да побольше
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шо тебя так бомбит ? ))))))))))))))))
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Порошенко в Украине проводил ту же политику вранья и фейков , что и путин в россии . Более лицемерного и лживого президента ( даже овощ ) не было . Независимо от политических взглядов , эта морда вызывает омерзение у многих , если не большинства .
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ЗЕкловун в Украине проводит ту же политику вранья и фейков , что и путин в россии .Более лицемерного и лживого президента ( даже овощ ) не было . Независимо от политических взглядов , эта морда вызывает омерзение у многих , если не большинства .
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У *****-панамського є единий секрет успіху - використання локшини з дуже кліючими властивостями...
Мабуть це якесь ноу-хау від вкраденої фабрики "Рошен"...
багацько слабуватих, досі не можуть позбавити свої вуха від тієї прокази...
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свинарчуки надіньте ордени
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А потом Зеля идёт с ними снова на мировое соглашение и все выигрыши в престижных международных судах идут псу под хвост. Скоро от Украины эти суды иски принимать не будут. Доколе ?
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Ты уже напобеждался тварь! Твое место только одно, фонарный столб.
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Якут, ти записався в бориспільську січневу варту?
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мерзота..."МИ"...
Вам, Петро Олексійовичу - місце біля параші ...мерзотний клептоман!!!
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С начала необходимо, тебя падлу, украинским судом успокоить!
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Все никак из роли не выйдет , даже алкоголь не помогает . Необходима лоботомия , тогда упокоется несчастный .
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Если б панамский патриот Педро не выпендривался с транзитом газа в ЕС, то СП-2 могло бы и не быть.
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Это супердирдипломат Порошенко за 5 часов лег под Байдена и влез в американские выборы, мешая с дерьмом Трампа-кандидата. А Зеленский не прогнулся под Трампа, сохранил двухпартийную поддержку, и в результате получил адские санкции против России и двухкратный рост суммы на украинскую армию.
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