 Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко

Об этом в своем видеопоздравлении напомнил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю с Днем дипломата нашу большую дипломатическую семью, к которой я имею честь принадлежать как бывший министр иностранных дел и как пятый президент Украины, который конституционно отвечает за внешнюю политику", - говорится в сообщении.
По словам Порошенко, дипломатам необходимо осознавать свою роль и в подписании Соглашения об ассоциации включительно с углубленной и всеобъемлющей Зоной свободной торговли, и в подписании Соглашения о сотрудничестве с ЕС, участии украинской делегации в заседании Совета ЕС, мощной санкционной поддержке Украины в борьбе против РФ как страны-агрессора, закреплении движения к полноценному членству в ЕС и НАТО в украинской Конституции, успехах в международных судах, где Украина привлекает РФ к ответственности.
"Это яркая демонстрация того, что сила права и сила правды побеждает право силы, право лжи, право фейковых новостей, на которые очень рассчитывала Российская Федерация", - заявил Порошенко.
Также он принял участие в мемориальном мероприятии, посвященном первому министру иностранных дел Украинского государства Александру Шульгину на Терещенковской, 9, в Киеве.
Мабуть це якесь ноу-хау від вкраденої фабрики "Рошен"...
багацько слабуватих, досі не можуть позбавити свої вуха від тієї прокази...
Вам, Петро Олексійовичу - місце біля параші ...мерзотний клептоман!!!