 Защитник Украины погиб на Донбассе, еще один ранен, - штаб ООС

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что противник с начала суток 5 раз обстреливал наши позиции из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- рядом с Песками - из стрелкового оружия;
- недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- у Красногоровки - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 2 обстрела:
- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили в штабе ООС.
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Слів нема, одні матюки...
За весь 2018-тий на фронті загинуло менше наших воїнів, ніж за поточний...
Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились." ....Наверное на дорогах больше стреляют?
Родным и близким искренние соболезнования........
Раненному - выздоровления и сил.........
- «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
- «Ты отомстил?»
- «Не отомстил...
тим хто ров"язав цю війну горіти в аду
але ж там де війська розвели ані поранених ані загиблих немає
і Україна не згнієла
Янукович і Путін.
Янукович, за те що відправив Путіну листа з закликом введення в Україну збройних сил Россіі.
А Путін за те, що дав наказ вбивати українців.
Там ще й Держдума Россіі всім складом, яка дала Путіну дозвіл на це.
Царствие Небесное погибшему, раненному - жить...
Питання повернення контролю над кордоном розглядатимуть іншим разом.
До кінця року на сході України має настати повне припинення вогню, а також має відбутися
Зеленський назвав головну перемогу саміту в Парижі: обмін полоненими до кінця року у форматі всіх на всіх
Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, українська сторона під час переговорів наполягала, що комплексне вирішення конфлікту на сході України неможливе без забезпечення безпекової ситуації, а вже після цього можна говорити про політичні питання.
Зеленський зазначив, що "нормандська четвірка" домовилася про повне, всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатися до кінця 2019-го року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/povne-pripinennya-vognyu-obmin-vsih-na-vsih-zelenskiy-rozpoviv-pro-scho-domovilasya-normandska-chetvirka-1457007.html