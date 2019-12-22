 Защитник Украины погиб на Донбассе, еще один ранен, - штаб ООС

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что противник с начала суток 5 раз обстреливал наши позиции из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- рядом с Песками - из стрелкового оружия;

- недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- у Красногоровки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 2 обстрела:

- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили в штабе ООС.

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