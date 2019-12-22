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 Защитник Украины погиб на Донбассе, еще один ранен, - штаб ООС

Противник с начала суток 5 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один наш военнослужащий погиб, еще один ранен.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что противник с начала суток 5 раз обстреливал наши позиции из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- рядом с Песками - из стрелкового оружия;

- недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- у Красногоровки - из стрелкового оружия.

Читайте на Цензор.НЕТ: В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 2 обстрела:

- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили в штабе ООС.

Также на Цензор.НЕТ: Террористка Дрюк, прототип главной героини фильма "Ополченочка", приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года

Источник: https://censor.net.ua/n3166786
 
 
 Топ комментарии
 
Вечная и светлая память погибшему........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования........
Раненному - выздоровления и сил.........
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Світла пам'ять Людині, яка захищала Україну.
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Перемир'я? "Просто перестать стрелять"??? Де це сталось - не в Золотому?
Слів нема, одні матюки...
За весь 2018-тий на фронті загинуло менше наших воїнів, ніж за поточний...
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За 2018 рік 133 бойових втрати, станом на 22.12. цього року - 111
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а де ті, які приховані? І ті, які померли в госпіталях?
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Ті, що померли у шпиталях, враховані у переліку. Прихованих втрат немає, приховати зараз бойову втрату просто неможливо. Їх не було у минулому році, немає й у цьому.
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"За девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились." ....Наверное на дорогах больше стреляют?
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на дорогах стало значно більше автомобілів порівняно з минулим роком. Не помічав? Епоха бідності закінчилась...
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Вечная и светлая память погибшему........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования........
Раненному - выздоровления и сил.........
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Париж пройшов мимо нас. Обміну немає, припинення вогню з 20-21 грудня також. За що здаються наші території і чому гинуть наші сини і доньки?
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Це хороше і правильне запитання. Справді, чому ми відводимо війська і чому йдемо на поступки на перемовних площадках? Може зебіли пояснять?
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Сумна новина.... царство небесне Герою. В країні майже кожен день гинуть воїни, але війна десь там далеко, а тут повним ходом йде підготовка до свят і влада це просто не помічає...
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Світла пам'ять Людині, яка захищала Україну.
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Як можна вбивць амністувати? Звали ***** ,нехай відповідають за кожний злочин разом з ******. Захисник України загинув на Донбасі, ще одного поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6164
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- «А где отец и братья?» -
- «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
- «Ты отомстил?»
- «Не отомстил...
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загиблому царство небесне...
тим хто ров"язав цю війну горіти в аду
але ж там де війська розвели ані поранених ані загиблих немає
і Україна не згнієла
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ти гарантуєш, що в майбутньому там не буде загиблих ?
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Горіти в аду, у перших рядах будуть двоє.
Янукович і Путін.

Янукович, за те що відправив Путіну листа з закликом введення в Україну збройних сил Россіі.

А Путін за те, що дав наказ вбивати українців.
Там ще й Держдума Россіі всім складом, яка дала Путіну дозвіл на це.
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К сожалению, нам предстоит серьёзное испытание на пути к миру -- выдерживать такие провокации и не отвечать на них так, как нам этого хотелось бы. Понятно, что у любого патриота Украины при чтении таких новостей возникает желание отвечать тем же, за каждого своего убитого убить десять или сто врагов. Но так конец войны точно не приблизить.
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А СКОЛЬКО ЕЩЕ ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОЙДЕТ ЧТО ОТ "ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ? Я МОГУ ПОНЯТЬ ТАКУЮ ТАКТИКУ ЕСЛИ КТО ТО НЕСЕТ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ, НО ЕГО НЕТ! ПРОСТО ОЗВУЧИВАЕТСЯ ФАКТ НАРУШЕНИЯ И НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА НЕГО! ПОТОМУ ЕСТЬ ТОЛЬКО 1 РЕШЕНИЕ АДЕКВАТНО ОТВЕТИТЬ А ЕЩЕ ЛУЧШЕ НА УПРЕЖДЕНИЕ
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Александр Мильштейн 4c9bc6cf - це сепар, можливо, з мертвечуківців, які домагаються "миру" на умовах *****. Тобто, "миру" шляхом капітуляції, федералізації, особливого статусу лугандона, тощо. Придивись, якщо не віриш.
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як відносно: "просто перестать стрелять"? У Лоха щось з цього приводу є що сказати чи ні?
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Нема! Він сам о*уївший. А тут ще порадили АТОшників пресувати. От таке. Не інауюкше, як подяоїть охорону.
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"в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения" - "Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию"!!!

Царствие Небесное погибшему, раненному - жить...
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https://tsn.ua/politika/povne-pripinennya-vognyu-obmin-vsih-na-vsih-zelenskiy-rozpoviv-pro-scho-domovilasya-normandska-chetvirka-1457007.html

Питання повернення контролю над кордоном розглядатимуть іншим разом.

До кінця року на сході України має настати повне припинення вогню, а також має відбутися
Зеленський назвав головну перемогу саміту в Парижі: обмін полоненими до кінця року у форматі всіх на всіх
Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі "нормандської четвірки" заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська сторона під час переговорів наполягала, що комплексне вирішення конфлікту на сході України неможливе без забезпечення безпекової ситуації, а вже після цього можна говорити про політичні питання.
Зеленський зазначив, що "нормандська четвірка" домовилася про повне, всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатися до кінця 2019-го року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/povne-pripinennya-vognyu-obmin-vsih-na-vsih-zelenskiy-rozpoviv-pro-scho-domovilasya-normandska-chetvirka-1457007.html
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Простоперестатьстрелять? Да с*ки? Просто отвести вайска? Просто дать сепарам пенсии и построить им мосты за наш счет?
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