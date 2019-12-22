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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
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Все про:Днепр_город (2906) протест (4598) Антоненко Андрей (28) Кузьменко Юлия (28) Дугарь Яна (14)

 "Руки прочь от бойцов и волонтеров": в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета. ФОТО

Перед началом традиционного рождественского бала в оперном театре с участием бойцов и волонтеров Днепра у здания театра состоялась акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В акции приняли участие более 50 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Они принесли с собой плакаты с надписями "Власть, не фабрикуй дела, а наполняй казну государства!", "Свободу Юлии Кузьменко!", "Руки прочь от бойцов и волонтеров!".

Руки прочь от бойцов и волонтеров: в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета 01

По словам участников мероприятия, они не верят в вину подозреваемых, считают доказательства против них недостаточны, а также требуют объективного расследования.

"Яна Дугар - врач 25-й бригады десантно-штурмовой войск, лучший медик бригады, была награждена. Я знаю, что три месяца назад, когда у нее в части состоялся первый обыск, она даже не знала, кто такой Шеремет и когда его убили ... На месте этих людей может оказаться каждый из нас", - сказала волонтер Александра Каладжиева.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Белыми нитками": на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ФОТОрепортаж

"Мы пересекались с ними на благотворительных концертах в Торецком, Красногоровке. Я хочу сказать, что мы собрались здесь за правду. Шесть лет назад мы вышли на Майдан с главным лозунгом - свобода, правда, справедливость. Эти три слова - драгоценные для нас всех", - отметила волонтер Елена Лучко.

Участники также говорили о том, что Днепр, который стал городом наиболее масштабного волонтерского сообщества, с наибольшим количеством добровольцев, мобилизованных, раненых и погибших на войне, "не имеет молчать".

Руки прочь от бойцов и волонтеров: в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета 02

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166785
 
   
 Топ комментарии
 
у вас на пидарашке - это не приемлемо не правда ли ??? как сЦарь сказал - тот и сидит ..... а рабы по струнке смирно на каленях или на бутылках смирно сидят - это лучшый вариант )))) лол пля ))
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батько Зелі сказав, що його обтяжує державна українська мова.
йому рідніша росіска.
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напомнить про мерзоту - монику лоха-42 и его родителя?
"Руки прочь от бойцов и волонтеров": в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7774
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Аваков приказал - Зеленский исполнил ...
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Клоунада какая-то..... Т.е. минингующие на улицах должны решать - кто достоин быть подозреваемым, а кто нет!
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у вас на ********* - это не приемлемо не правда ли ??? как сЦарь сказал - тот и сидит ..... а рабы по струнке смирно на каленях или на бутылках смирно сидят - это лучшый вариант )))) лол пля ))
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Я тебе подсвинок больше скажу, такая херь не приемлема ни в одной стране мира. Нормальной.
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Ти, подсвінок, валіл би к сєбє в свинорашку.
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Чмокай, промежбулочный!
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В нормальных странах это должны решать полиция и суд, но в Украине таковые отсутствуют
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Ні, вони не відсутні, вони - залежні, а отже, у великій мірі - бутафорські.
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хотели в суде, но прокуроры не явились ...
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А шо такое? Как писал классик: "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие"?
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Ты про коломойского и прочих воров, вемсте с зеленским?
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ЗЕленые совсем охренели.

Пора по клеткам определять этих зеленых обезьян.
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батько Зелі сказав, що його обтяжує державна українська мова.
йому рідніша росіска.
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И что? Старый человек честно сказал. Кстати, все вроде несчастные патриоты внутри себя, когда их никто не слышит, прекрасно говорят на языке агрессора.
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Во-во. Отец Зеленского в жизни слова на украинском не сказал и не скажет, и никто его заставлять не будет, но ему все равно мешает. А такие как ты украиноязычных продолжают унижать и ему это нормас, как и тебе. Во ситуёвина.
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Має на те право по Конституції України, якщо він не держслужбовець, розмовляти на тій мові, яка для нього рідна.
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але це характеризує людину як бидло, правда ж ?
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завтра слева на право - мы как бы вместе надо будет каждое слово вот как лучше чем как бы для нас , а не так как все мы праздник выбор завтра ..... дякую дуже дякую.... я вам ничего не вы я не лох какой то просто надо перестать стрелять.
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Хто б казав, тільки не він. Де закон про народовладдя, балабол?
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Елажов, ти німб Зельцу чому не домалював?😀
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напомнить про мерзоту - монику лоха-42 и его родителя?
"Руки прочь от бойцов и волонтеров": в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7774
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Весь мир требует справедливого суда.
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ми навіть притомних обвинувачень ще не чули
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Будет состязательный процесс с участием стороны обвинения(прокуроров) и защиты(адвокатов). Специально уполномоченные на то от государства люди(судьи) вынесут свой вердикт, виновен-не виновен. А уличное правосудие, удел нецивилизованных стран.
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а якщо не буде ?
хто за це відповідатиме ?
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Вы лично допускаете их виновность в убийстве Шеремета?
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А чому я маю вважати їх винними ?
Доказів нема. Мотивів теж.
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Если Вам не сложно, скажите Вы лично допускаете их виновность в убийстве Шеремета?
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То я вас питає - є підстави щоб я вважала їх винними ?
Я розумію, що для вас участь в АТО то вже обтяжуюча обставина. Але окрім того, є якісь докази ?
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Я вообще ничего не написал, кроме вопроса - Вы лично допускаете их виновность в убийстве Шеремета? Вы можете просто дать ответ на вопрос?
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Слушайте, ну как человек, может допустить виновность или невиновность человека, если он его НЕ ЗНАЕТ?
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по теорії вірогідності ? чи як ?
я так само можу допустити, що Шеремета вбили ви.
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Вы допускаете их непричастность к убийству Шеремета?
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Ах, ви вже про непричетність питаєте.
Звісно допускаю, що вони не винні, адже доказів немає.
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Зачем Вы вообще что-то пишете, если на простой вопрос ответить не можете?
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Как человек, может допустить виновность или невиновность человека, если он его НЕ ЗНАЕТ?
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Т.е. собираться на митинги и требовать освобождения подозреваемых, фактически допуская их невиновности можно, а ответить на вопрос о допустимости их виновности нельзя? логика где?
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В данном случае митинг на улице то же самое что суд присяжных заседателей в США. Если собрался майдан в поддержку участников АТО и волонтёров значит они не виновны. Я думаю, что с народом надо считаться. На месте Рябошапки, я бы уже сейчас привлек тех прокуроров, и следователей, которые так неумело проводили расследование, а потом бы и сам ушёл в отставку. Они фактически подставили и Зеленского. Зеленский тоже должен уйти в отставку.
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Ксения, либо кто-то другой, могут допускать все, что им заблагорассудится. Главное, чтобы следователи не руководствовались своими допущениями, а предъявили 100%-ные доказательства по поводу своих растиражированных обвинений. А пока пишется какая-то чушь про квартиры, машины, про то, что телефоном в это день кто-то не пользовался и т.д. Были уже однажды "железные" доказательства по поводу виновности Н.Савченко. И что? Где она сейчас? А трубили сутками...
Здесь уже некоторые и без доказательств согласны, что подозреваемые виновны, исходя лишь из своей личной любви к власти и позиционных междусобойчиков на этом форуме.
Вопрос: вам очень хочется, чтобы именно эти люди оказались виновными, хотя само убийство П.Шеремета, как таковое, вас не очень-то и волновало ранее? А теперь такой интерес...Был бы такой же интерес, если бы подозреваемыми оказались повар, столяр и воспитательница детского сада, не участвовавшие в АТО и волонтерском движении?
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Я не понимаю о чем Вы пишете, Вы сами себе что-то придумали и расписали свои измышления, а я всего-то задал вопрос.
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Нам без разницы, кто убил нашего Шеремета. Главное, чтобы убийцы были найдены и наказаны. Это обязанность украинского государства перед лицом мировой общественности. И нам без разницы, кто это, токарь -пекарь , мастер -ломастер. Пусть суд решает. Нам тоже хочется, что бы этих людей оправдали, но если суд докажет их вину , признаете свою ошибку или нет?
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Какую ошибку??? Я свое мнение еще не высказывала на эту тему. Это единственный мой комментарий. А по сути: я за наказание виновных, кем бы они ни оказались.
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а ты кто такая, что б "вважати" есть доказательства или нет? тебя кто послал???
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Где вы видите уличное правосудие. Вышли люди сказать свое мнение, а у вас уже подгорает. Я понимаю, что в Беларуси так нельзя. А у нас можно говорить.
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👏Це те, що було за кадром. І на диво точно. Навіть не пілкопаєшся ! 😁
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Пора уже внести изменения в процессуальный и уголовный кодексы Украины и определять подозреваемых путем голосования на митингах!
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Феофил Ломбард если привез пару мешков картошки и цибули военным- то почетный волонтер. Дается право отстреливать и взрывать кто тебе не нравится. Без уголовного преследования.
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З цього починається корупція в державі, коли позначаються недоторканні. Будь він тричі патріот, але якщо він злочинець - повинен сидіти у в'язниці. А винність підозрюваного, повинен визначити суд. Один для всіх
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Починає здаватися, що за те, що б завалити Петрика Україна заплатила занадто високу ціну , вибравши президентом Зеленського! А далі, якщо звернути увагу на передвиборочі лозунги "абинеюлька", "маладиєсвежієліца"результат президентських виборів був неважко передбачуваним! Петро, зваливши всі свої огріхи на молодого зеленого клоуна, дочекавшись його прогнозованих помилок знову захоче стати президентом?
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Странная позиция. То есть если "бойцы и волонтеры"- убийцы и это будет доказано в суде, то всё равно "прочь"? Очень опасное явление, когда виновность/невиновность "неприкасаемых" решается на митингах. Причем проплаченных соевым непотрибом, который всеми силами стремиться если не вернуться во власть, то хотя бы получить индульгенцию за пятилетнее воровство и мародерство. ГАНЬБА.
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Загадил Пеца за пять лет мозги людям,и когда этот ужас закончится неизвестно
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Тебе пора в расстрельные команды Бубочки зелёной записываться. Дед у Ежова служил?
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Там нет и 50 "протестующих".Хорошо бы пробить этих чертей.
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местные ахтивисты прикормленные порохней за прошлой власти
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Да это еще цветочки , вот когда 73: будут требовать повесить их всех на Майдане , а главного Зебили при людно чертвертовать , а до этого нам еще год полтора , вот тогда и ягодки пойдут.
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По словам участников мероприятия, они не верят в вину подозреваемых)))))))))

читайте показания и учитите матчасть,порохоботы!!! ваши "нп верю! "авыдокажите" и "ихтамнет!" слейте вместе с собой в сортир!!
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10 человек с разных ракурсов сфотографированы. Массовая поддержка. Денег зажали заплатить ,,ахтивистам,,.
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Авакова у відставку. Зеленському приготуватись.
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"у відставку" ? ... да ну нах...

Авкакова в тюрьму, Зеленському приготуватись.
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Маячня, бред (рос.) сивої кобили всі ці "акції". Так ні правоохоронних органів не треба, ні судів, ні влади ніякої. Вийшли пару "протестувальників" на площу, покричали, потюпцювались та й винесли рішення. І слідство і суд і все нараз на площі. І так має бути?
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А чо только 8 подсвинков вышли свиноршенко от тюрьмы спасать?
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Чим далі - тим гірше, і Конституція вже становиться чимось малозначущим для можновладців.
Про які права людині може йтись, коли Україну перетворили на країну поліцейського безпредєлу.
Ганьба!
Це відео треба розповсюджувати всіма можливими способами.
Дякую адвокату Юлі Кузьменко - Владиславу Добошу за інформування суспільства.
Дякую за честь і правду!
--------
Історія рухається по спіралі.
Все відбувається як і при Януковичу: попереду ментовське генерали кинули молодих 20-річних хлопців-строковиків з НацГвардії, а за ними йде новітній "Беркут".
Все - як під час подій на Банковій 01грудня 2013.
Ганьба! Борис Пенчук

https://www.facebook.com/VadyslavDobosh/videos/1692589917543023/
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Тільки москальський =беспредел= українською буде =свавілля=.
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главное, что у тебя по сути нет возражений
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А,,,балденное количество людей собралось! Шакаладка денеХ зажал!
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А,,,балденное количество людей собралось! Шакаладка денеХ зажал!
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тебя не пригласили на корпоратив Зебила?
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