 "Руки прочь от бойцов и волонтеров": в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета. ФОТО

В акции приняли участие более 50 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Они принесли с собой плакаты с надписями "Власть, не фабрикуй дела, а наполняй казну государства!", "Свободу Юлии Кузьменко!", "Руки прочь от бойцов и волонтеров!".
По словам участников мероприятия, они не верят в вину подозреваемых, считают доказательства против них недостаточны, а также требуют объективного расследования.
"Яна Дугар - врач 25-й бригады десантно-штурмовой войск, лучший медик бригады, была награждена. Я знаю, что три месяца назад, когда у нее в части состоялся первый обыск, она даже не знала, кто такой Шеремет и когда его убили ... На месте этих людей может оказаться каждый из нас", - сказала волонтер Александра Каладжиева.
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"Мы пересекались с ними на благотворительных концертах в Торецком, Красногоровке. Я хочу сказать, что мы собрались здесь за правду. Шесть лет назад мы вышли на Майдан с главным лозунгом - свобода, правда, справедливость. Эти три слова - драгоценные для нас всех", - отметила волонтер Елена Лучко.
Участники также говорили о том, что Днепр, который стал городом наиболее масштабного волонтерского сообщества, с наибольшим количеством добровольцев, мобилизованных, раненых и погибших на войне, "не имеет молчать".
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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Пора по клеткам определять этих зеленых обезьян.
йому рідніша росіска.
Воспітал.
хто за це відповідатиме ?
Доказів нема. Мотивів теж.
Я розумію, що для вас участь в АТО то вже обтяжуюча обставина. Але окрім того, є якісь докази ?
я так само можу допустити, що Шеремета вбили ви.
Звісно допускаю, що вони не винні, адже доказів немає.
Здесь уже некоторые и без доказательств согласны, что подозреваемые виновны, исходя лишь из своей личной любви к власти и позиционных междусобойчиков на этом форуме.
Вопрос: вам очень хочется, чтобы именно эти люди оказались виновными, хотя само убийство П.Шеремета, как таковое, вас не очень-то и волновало ранее? А теперь такой интерес...Был бы такой же интерес, если бы подозреваемыми оказались повар, столяр и воспитательница детского сада, не участвовавшие в АТО и волонтерском движении?
читайте показания и учитите матчасть,порохоботы!!! ваши "нп верю! "авыдокажите" и "ихтамнет!" слейте вместе с собой в сортир!!
Авкакова в тюрьму, Зеленському приготуватись.
Про які права людині може йтись, коли Україну перетворили на країну поліцейського безпредєлу.
Ганьба!
Це відео треба розповсюджувати всіма можливими способами.
Дякую адвокату Юлі Кузьменко - Владиславу Добошу за інформування суспільства.
Дякую за честь і правду!
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Історія рухається по спіралі.
Все відбувається як і при Януковичу: попереду ментовське генерали кинули молодих 20-річних хлопців-строковиків з НацГвардії, а за ними йде новітній "Беркут".
Все - як під час подій на Банковій 01грудня 2013.
Ганьба! Борис Пенчук
https://www.facebook.com/VadyslavDobosh/videos/1692589917543023/