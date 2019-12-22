 У "геополитического кризиса", в котором оказалась Украина, нет "позитивного военного решения", - Пристайко. ДОКУМЕНТ

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в поздравлении ко Дню Дипломатической службы, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые работники дипломатической службы, искренне поздравляю с нашим праздником! Нам с вами на самом деле приходится работать в нелегкое время и искать ответ на самый сложный вызов в современной истории Украины. Но мы сможем. Мы сделаем это вместе", – заявил Пристайко.

Он добавил, что украинские дипломаты отстаивают национальные интересы Украины за рубежом.

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"Это наша постоянная задача, но именно сейчас нам приходится выполнять ее в особенно сложных условиях. Более пяти лет назад Украина не по своей воле оказалась в эпицентре масштабного геополитического кризиса, который повлекла военная агрессия России. Этот кризис, очевидно, не имеет положительного военного решения, соответственно, вся надежда на дипломатию, на солидарность и поддержку всего демократического мира", - отметил глава МИД.

"Наша ответственность сегодня высока, как никогда, именно от нас в большой степени зависит будущее Украины, ее независимость, ее свобода и территориальная целостность", – добавил Пристайко.

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