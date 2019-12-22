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Все про:Госпогранслужба (3564) граница (3283) очередь (197) Польша (5017)

 На границе с Польшей - многочасовые очереди, - Госпогранслужба

На границе образовалось значительное накопление транспортных средств. Причина этого – в том, что украинцы, которые работают или учатся за границей, хотят попасть домой на праздники.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Информируем граждан о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Наибольшее количество транспортных средств ожидает оформления перед пунктами "Краковец-Корчова" и "Шегини-Медыка", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

По данным пограничников, причиной такого накопления стало то, что граждане Украины, учащиеся или работающие за границей, пытаются вернуться домой до начала рождественско-новогодних праздников.

"В данное время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше от своей пропускной способности. В частности, через "Шегини" за последние сутки пропустили 2784 транспортные средства и 23 387 человек, а через пункт пропуска "Краковец" - 3366 единиц транспорта и 16 165 пассажиров", - говорится в сообщении.

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Пограничники просят путешественников отслеживать ситуацию при помощи официальных Интернет-ресурсов пограничных служб Украины и Польши и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Источник: https://censor.net.ua/n3166782
 
 
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Пшеки готовятся праздновать католическое Рождество и рабы могут быть свободны на время праздников.
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Рабы тут, на цензоре коментят про пшеков и рабов
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Ну, не всем же с борта своей яхты на Гавайя --- комменты на ЦЕНЗОР строчить.....
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Ти дійсно вважаєш, що українці випробовують страшні борошна та позбавлення у Польщі?
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Весь світ мігрує, українці їдуть до поляків, поляки їдуть до німців, німці в Англію... Лише кацапи сидять в своїх мухосранськах і ненавидять весь світ. Алєкс, ти кацап? Так тобі й треба.
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Хозяева возвращаются. А слуги здесь на заработках.
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Вот поетому выборы, соцопросы и перепись населения нужно проводить на Новый год, чтобы украинцы были вдома.
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Интересно, если бы порохосрань к етому новому году запретила *евробляхи* как бы миллионы украинцев попали домой?
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Та зачем нам эти зебилы нужны? Все кто не голосовали за ПЕС могут спокойно сваливать На границе с Польшей - многочасовые очереди, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3016
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