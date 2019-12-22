EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 За рубежом
  1842  6
Все про:Россия (74613) терроризм (18161) Донбасс (20283) ГРУ (21)

 ГРУшник тренировал членов российской ЧВК, воевавших на Донбассе, - СМИ

Сотрудник ГРУ Денис Карабан проводил тренировки по рукопашному бою с членами российской частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп.", участвовавшими в боевых действиях на Донбассе.

Об пишет российское издание "Коммерсантъ", информирует Цензор.НЕТ.

Об участии сотрудника ГРУ Карабана в деятельности ЧВК стало известно из материалов уголовного дела, которое против членов "Е.Н.О.Т. корп." возбудили за кражи, разбой, вымогательство и бандитизм.

"Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны. По их словам, Белка проводил с "енотами" тренировки по рукопашному бою, но они были довольно редкими, так как он нечасто появлялся в столичном регионе. Служил Белка где-то в Нижнем Новгороде примерно до 2017 года. При этом неоднократно помогал "енотам", когда они выезжали в "гуманитарные командировки" в Донбасс", - пишет "Коммерсантъ".

Читайте на Цензор.НЕТ: Террористка Дрюк, прототип главной героини фильма "Ополченочка", приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года

Издание отмечает, что большинство членов "Е.Н.О.Т. корп." сейчас содержатся под стражей. Их адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами.

Источник: https://censor.net.ua/n3166781
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А от ще, цікава новина:
«У неділю, 22 грудня, в Україні здійснили примусове зниження генерації атомних електростанцій.

"Сьогодні протягом 02:00-06:00 було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт, яке триває дотепер", - йдеться в дописі.»
 показать весь комментарий
 
 
Щось я очкую від таких експериментів...
 показать весь комментарий
 
 
Герус у падучій б'ється, бо заборонили торгувати з росією
 показать весь комментарий
 
 
Одни нары утюжат,другого скорее всего грохнули,раз его слили. А где танцующий по этому поводу енот?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх