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Все про:ветераны (641) жилье (660) Кабмин (11451) переселенцы (338) Коляда Оксана (23)

 Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда

На счета Государственного фонда поддержки молодежного жилищного строительства поступили средства, предусмотренные на программы обеспечения жильем ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц.

Об этом министр социальной по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО Оксана Коляда сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что министр развития общин и территорий Алена Бабак подтвердила, что средства на счета Госмолодежьжилье поступили. Я благодарю нашу команду в правительстве за непреклонную позицию, что эти программы для обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны и должны быть профинансированы", - написала она.

Коляда также поблагодарила министра финансов Оксану Маркарову, главу правительства Алексея Гончарука и Алену Бабак.

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Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября принял решение направить 200 млн грн на программу, с помощью которой ветераны и вынужденные переселенцы могут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья. Из этих средств 100 млн грн предусмотрено для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн - для кредитования внутренне перемещенных лиц.

Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166780
 
 
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классно!
а вложить их надо до 25-27 декабря ))))
ибо год закончился)))) отчитайтесь!
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Відчиталися і повернули кошти знову в бюджет. А 22 грудня 2020 року знову перерахують.
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Так ты же вопили, шо прикрытие программ это провал Зеленского, теперь орёшь обратное. Васёк, соберись.)))
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Ніколи не писав коменти на дану тему. Житло для ВПО потрібно надавати за рахунок житла осуджених осіб за колаборанство.
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я лично вопил? )))) та я ваще не воплю ))))
наоборот я поражаюсь, что только в декабре (в последнюю неделю) начинают как бы финансировать программы... очень надеясь, что их не успеют даже затребовать...не то что потратить )))
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Ага...и вместо 1000 грн "переселенческих" людям заплатили за декабрь по 622 гривны...
Переселенцам не доплатили по 378 грн...вот и на собиралось 200 лимонов...
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Представляю как сейчас все в Киев ломануться, нах им тот Дамбасс !
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Какие все? Там денег на 200 квартир ...максимум..
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Деньги выделяются не в первый и не в последний раз!
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Когда в предыдущий раз зеленое стадо выделяло деньги на это?
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Ага...в день...а может быть даже в час...зеленое стадо ...оно же щедрое...четверть от этой суммы за новогодний корпаратив заплатило...
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Зараз на Троєщині будують 45 - 50 метрів однокімнатні квартири. Уявіть ціну цієї квартири😊
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Хоть бы и на Троещине! Ты будешь 10 лет пахать чтобы купить, а кто-то притащится с Лугандона, сделает взнос 1,5 тысяч баксов и будет жить и не напрягаясь выплачивать!
Чем остальные хужеКоторые живут по несколько поколений в одной квартире, им тоже негде жить, по сути они тоже бездомные!
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Кредит на жилье под 3% нужно выдавать всем, а не только тем кто хочет сменить место жительства!
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В Зекоманде истерика из-за того, что Порох будет поздравлять нас с Новым годом. Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 4817 Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 950 Президент Петр Порошенко будет поздравлять граждан Украины... Іван Лютий https://tverezo.info/post/109152 Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 123

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Потрібно дивитись щоб підбарижники, яких ще не розігнали досі - не розікрали ці кошти.
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Інсайд зі Збройних Сил. Військовим призупинили виплати за поранення, матеріальної допомоги, оздоровчих ("відпускні"). Що таке "призупинили"? Це як видача продовольчих пайків контрактникам: у 2000 році "призупинили" і по цей день. Далі буде...Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 6904
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На новостях что в Украине при кабмине Гончарука фактически произошел внутренний дефолт - не выполнение доходной части бюджета, и заморожены или идут в ручном режиме многие выплаты. То это все туфта - нет там никаких денег. А слова лишь вербальный вброс типа смотрите как все хорошо деньги есть. А что им стоит соврать что деньги на счету, никто ж не потребует их срочно потратить. Хотя в принципе под обицянку будущей проплаты и застройщик может квартиры передать.
Но я думаю денег там нет, а есть п..жь.
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