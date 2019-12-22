 Террористка Дрюк, прототип главной героини фильма "Ополченочка", приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года

Приговор был вынесен Павлоградским горрайонным судом Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Светлану Дрюк признали виновной по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

"В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в ведении агрессивной войны против Украины", - сказано в сообщении.

Также Светлана Дрюк рассказала следствию о поставках боевой техники с территории России.

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"Между обвиняемой и прокурором Генеральной прокуратуры Украины утверждено соглашение о признании виновности и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года", - отметили в суде.

Светлана Дрюк – участница незаконного вооруженного формирования "ДНР". Под позывным "Ветерок" она стала прототипом главной героини фильма "Ополченочка" – пропагандистской ленты, выпущенной террористами.

В марте 2019 года Дрюк перешла на сторону Украины.

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