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 Террористка Дрюк, прототип главной героини фильма "Ополченочка", приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года

Террористка заключила соглашение с Генпрокуратурой и разоблачила деятельность более 20 кадровых российских военных, воюющих на Донбассе.

Приговор был вынесен Павлоградским горрайонным судом Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Светлану Дрюк признали виновной по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

"В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в ведении агрессивной войны против Украины", - сказано в сообщении.

Также Светлана Дрюк рассказала следствию о поставках боевой техники с территории России.

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"Между обвиняемой и прокурором Генеральной прокуратуры Украины утверждено соглашение о признании виновности и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года", - отметили в суде.

Светлана Дрюк – участница незаконного вооруженного формирования "ДНР". Под позывным "Ветерок" она стала прототипом главной героини фильма "Ополченочка" – пропагандистской ленты, выпущенной террористами.

В марте 2019 года Дрюк перешла на сторону Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166776
 
   
 Топ комментарии
 
неплохо кацапофицеров дрюкнула
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то есть тогда садил Петя, а не Арсен, а сейчас садит Арсен, а не Вова?
убогие земрази
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20-ть которые были в одной палатке с мадам Дрюк.
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