 Женщина, выгуливавшая собак в районе полицейского стрельбища в Николаеве, получила ранение в шею

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не получили", - сообщили в полиции.
Производство начали по ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Решается вопрос о передаче производства в ГБР. В деле назначили несколько медицинских экспертиз.
Читайте на Цензор.НЕТ: Инспектору полиции Приходько сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба
Она не кусается..... Он не стреляет...
***** не "гулять пошла", а конкретно пошла загадить общественные места. И, возможно, попугать прохожих, которых тварь за людей не считает, ведь только у нее "мальчик" или "девочка".
🤣
🤔
может быть инфаркт...
Но, *****, всё-равно поперлась!!!
Она просто дура или форменная?
Ничо не будет-моск не постралбы изза отсутствия..
😇
...
Не премія, звісно... але спробу сер Чарльз зараховує.
🙃
Кулі мимо пролітали..
😁
А справді просто шкода жіночку - не в тому місці і не в той час попала... Сам маю собаку і гуляю двічі в день... Співчуваю...
Но если я его выложу, то меня снова забанят)
Не хочу - только оттуда вылез
))
Сколька мильонеров б расплодилось..
😁
Так, со стрельбой не получилось...
В следующий раз надо будет как-то трассу попробовать перебежать...
Но от этой дуры всё-равно нужно избавиться
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
🤣🤣
Ну і до речі не зовсім зрозуміло - куля застряла в шиї чи ні?
(c) Арсен Аваков
и в следующий раз она там не будет гулять...тем более с собакой)))
(интересна сама царапина ...вернее угол стрельбы...чтоб так попасть (почти вертикально) надо постараться))) ...шальная пуля так не шалит))) но не спец...так...воображение развито))))