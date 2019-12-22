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Все про:Николаев (1227) Нацполиция (10614) правоохранительные органы (725) ранение (2275) стрельба (2568)

 Женщина, выгуливавшая собак в районе полицейского стрельбища в Николаеве, получила ранение в шею

38-летняя горожанка проходила в 200-250 метрах от места проведения стрельб и вдруг почувствовала жжение в области шеи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не получили", - сообщили в полиции.

Производство начали по ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Решается вопрос о передаче производства в ГБР. В деле назначили несколько медицинских экспертиз.

Читайте на Цензор.НЕТ: Инспектору полиции Приходько сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/n3166775
 
   
 Топ комментарии
 
Еще можно было на танковое стрельбище пойти собачек погулять или на ядерный полигон. Тоже хорошее место.
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Чего она так далеко гуляла, поближе надо.
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Она слышала, что там стреляют...
Но, сцуко, всё-равно поперлась!!!
Она просто дура или форменная? Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию - Цензор.НЕТ 7010
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Чего она так далеко гуляла, поближе надо.
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да ей близко к голове пролитела пуля, а это судья по её деиствиям, самое мало вредительное место, в случие попадание пули. ну типа как сепарам - попали в живот, издох спарюга, попали в пустую голову, ерунда, заклеили дырку пластиром и можно пить дальше, бункер принятия огненой воды же не попорчен.
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Є таке, але це відсутність культури.
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Просто она пулю спровоцировала. А так они добрые и только на плохих людей нападают Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию - Цензор.НЕТ 4188
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Досі продовжують стріляти з Макарова😏
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Я думал с бластеров. Это осколки от пули.
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Что ты мне хочешь сказать? Я стрелял со всех видов стрелкового армейского оружия и метал все гранаты какие есть. Осколки например от РГД5 разлетаются на 5-7 метров. Мы метали и одному в ногу попал мелкий осколок на 100 метров. Правда не глубоко.
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Там стріляла поліція, тобто гранат не було. Я теж багато стріляв, тому я говорю у цьому випадку про цілу кулю. Можливо вона пройшла по м'яким тканинам.
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После селедки с молоком ві стрєлял?
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Ну,а сама шо молчиш? С чего стреляла то?Повылазили,как минимум снайпера шыкаладных фронтов.
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оселедцем перетравленим по тобі стрельнули.
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Не жри шоколад, дурко... Раз он тебе противопоказан, какого лешего ты его везде пихаешь? То в окопы кого то гонит, то стреляй ему- сам то рылом вышел? Предъяви для опознания... Чи тебя Зеля на Цензоре выгуливает? Смотри, и тебе прилетит...
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Люто плюсую!
Она не кусается..... Он не стреляет...

***** не "гулять пошла", а конкретно пошла загадить общественные места. И, возможно, попугать прохожих, которых тварь за людей не считает, ведь только у нее "мальчик" или "девочка".
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Еще можно было на танковое стрельбище пойти собачек погулять или на ядерный полигон. Тоже хорошее место.
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Вокруг стрельбищ и полигонов надо выставлять оцепление.
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из нацгвардейцев ...., и в это время пулеметы пристреливать..
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Головне, щоб куля не травмувала шийний відділ хребта.
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Ти бачив чим закінчується такі травми і які потім хвороби?
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Ты пишешь очевидные вещи.Здесь же не дети малые.
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Можливо для тебе це зрозуміло, якщо ти лікар. Але навіть не усі лікарі розуміють наслідки таких травм. Тому не бреши.
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Таки Вы проктолог-проффесиОнальный фотограф??
🤔
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Це особисте запитання, тому йди збирати пляшки, бо твої конкуренти вже працюють.
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Ali Hasan - и что бы пуля по вене не пошла...

может быть инфаркт...
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Она слышала, что там стреляют...
Но, *****, всё-равно поперлась!!!
Она просто дура или форменная? Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию - Цензор.НЕТ 7010
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если татуривка видна, то точно она до 60+ не собиралась жить, ну не с шрамом же ходить.
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так понимаю, ты её знаешь и не только по разговорам.
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Мабуть це він стріляв, бо ця жіночка йому відмовила.
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Та че тама, даже между глаз..
Ничо не будет-моск не постралбы изза отсутствия..
😇
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Люди сами ищут на свою голову приключений, разве не слышно, что там стреляли, но все равно поперлась.
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Ну може она хлопця себе искала, хожила, бродила, попой виляла, шо ты пристал к девахе?)
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Що то за стрільбище без охоронного периметра і захисних брустверів, і що то за дурепа вигулювала пса, зайшовши мало не на полігон?
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Женщина, выгуливавшая собак в районе полицейского стрельбища в Николаеве, получила ранение в шею

...
Не премія, звісно... але спробу сер Чарльз зараховує.

Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию - Цензор.НЕТ 1423
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Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу.

🙃
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Не, только множественные осколочные..
Кулі мимо пролітали..
😁
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Спрашивается, какого хрена тамА шарилась? НехАйШШастИть...
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А где в Украине можно ходить чтобы тебя полицаи не убили или не задавили? Дома сидеть тоже не факт что полицаи не ворвутся в дом и не застрелят тебя с целью поживиться твоим добром или чтобы не подбросить наркоты. Наверное если там шарилась то место называется общедоступное.
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Но если ты слышиш, что идут стрельбы, здравый человек естественно туда не пойдет, его никому даже останавливать не нужно. Если конечно она не больная на одно место была, тогда это другое дело. Ты знаешь, я давно живу и если у тебя с законом все впорядке то никто к тебе не ворвется, за исключением грабителей от этого никто не застрахован, и наркоту никто подбрасывать не будет. А по поводу общедоступных мест скажу. Ты наверное молодой человек... Вам наверное нужно, что бы везде стояли решетки, замки, постоянно кто то бил по рукам если чего то там не то трогаешь. А включить мозг и вести себя по людски без батога не можете...
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Хоть одна неделя бывает когда полицаи кого то не убили или не ранили?
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Если разогнать полицию, то уровень преступности снизится . Сарказм
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Треба було в Авдіївську промзону ще піти погуляти чи в Широкоіно млять...
А справді просто шкода жіночку - не в тому місці і не в той час попала... Сам маю собаку і гуляю двічі в день... Співчуваю...
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Ну и почему же "умышленное", непонятно????
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Що це за стрільбище коли кулі летять куди завгодно? У нас міліцейське стрільбище було в кар"єрі і ми пацанами збирали там гільзи.
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Буває варіант після закінчення стрільби, що одна куля залишається і стрілець перевіряючи зброю вистрелить вище бруствера.
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Шо тт пм? Когда ты собирал гильзы,Калашников в 1й класс пошёл.Так шо ни тт,а уж тем более пм небыло.
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Та есть у меня и молоток и отвёртка.Так шо заходи.Все подкрутим и вобьём
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Яке відношення має Калашніков до пістолетів ТТ і ПМ?
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Ніпонял. Пістолет ТТ(Тульский Токарева). Пістолет ПМ (Пістолет Макарова) Чому адмін видалив мій коментар?
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У меня есть предположение...
Но если я его выложу, то меня снова забанят)
Не хочу - только оттуда вылез Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию - Цензор.НЕТ 5257
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Вообще женщине должны выплатить компенсацию , пусть подает в суд .
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Если за глупость мона 💵 получить...
Сколька мильонеров б расплодилось..
😁
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Мысли собаки после этого:
Так, со стрельбой не получилось...
В следующий раз надо будет как-то трассу попробовать перебежать...
Но от этой дуры всё-равно нужно избавиться Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию - Цензор.НЕТ 3545
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🤣🤣
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Нічого лазити де попало а то ще попаде.
Ну і до речі не зовсім зрозуміло - куля застряла в шиї чи ні?
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эта царапина может хоть включит ей инстинкт самосохранения?
и в следующий раз она там не будет гулять...тем более с собакой)))
(интересна сама царапина ...вернее угол стрельбы...чтоб так попасть (почти вертикально) надо постараться))) ...шальная пуля так не шалит))) но не спец...так...воображение развито))))
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А як вони взагалі туди пройша, якщо там заборонена зона? І чи заборонена вона взагалі?
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Как военный который провел на войне и полигонах соответственно с 14 по 18 год это не считая срочки при Сове , хочу задать один вопрос : Где **** вашу мать оцепление и какого хера гражданские шляются в районе стрельб.
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стрельбище между прочим имеет чёткие границы тем более в городе...так что срок немалый положен ответственному полицианту...в нормальной стране, естесвенно
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А была ли пуля..? Полигона там нет, есть стрельбище в глубоком котловане, и в направлении стрельбы пустырь. Стрельбище с советских времён..
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Пффф. На нашому стрільбищі куля 2км летіла, щоб у водія на трасі влучити.
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Ей бы с собачкой на минные поля на Донбасс
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Прикольная ранка, снизу вверх или сверху вниз рикошетом прошла.
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Позасырали все дворы своими собаками.
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